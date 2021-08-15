Завищені ціни та "проблемний" сервіс: чому туристи обирають іноземні курорти замість українських

Чимало готелів на морі не готові або не звикли підвищувати рівень сервісу, впевнений експерт

Морські курорти на морі в Україні все рідше вибирають мандрівники для відпочинку влітку, віддаючи перевагу закордонним курортам. Є цілий комплекс причин, через які це відбувається, і їх треба якомога швидше вирішувати, щоб врятувати локації для відпочинку в нашій країні.

Про це йдеться в колонці журналіста та туристичного експерта Євгенія Смельчакова для РБК-Україна.

Відпочинок в Болгарії - набагато дешевше: в чому причина

Одна з широко відомих причин, які розглядає автор – занадто високі ціни на відпочинок в Україні у порівнянні з "доступним" зарубіжжям (як в готельному сегменті, так і в сегменті громадського харчування та розваг). Цю причину Смельчаков вважає головним фактором, через який Україна може вже незабаром втратити курорти на Азовському морі.

"Ще у червні був опублікований прогноз динаміки цін на курортах Азовського моря, в якому було зазначено, що з великою ймовірністю на наші курорти чекає туристична криза і вимушене зниження цін у серпні. Зараз же можна констатувати факт, що прогноз вже виправдався - як мінімум наполовину", - зазначає автор.

У ситуації, коли туристичний мас-маркет, включаючи сусідні по морському узбережжю курортні країни знижують ціни для туристів і виявляються істотно дешевше навіть мінімально комфортних умов на деяких курортах України, клієнти змінюють свої переваги й вибирають іноземні локації для відпочинку, звертає увагу журналіст.

Він наводить приклад: квартира-студія площею 40 квадратних метрів буквально 150 метрах від моря в Болгарії на курорті Святий Влас з видом на гори й боковим видом на море, басейнами, тенісними кортами та парковою зоною пропонується за ціною 1000 гривень на добу з урахуванням комуналки. А за місцем можна знайти житло навіть істотно дешевше.

Фото: Відпочинок в курортній Кирилівці (unsplash.com/rodion-kutsaev)

"Скільки коштує мінімально порівнянне житло на Арабатці або в Кирилівці? В середньому від 1500 гривень за номер. При цьому за витратами на харчування і продукти Болгарія знаходиться в ціновому паритеті з Україною. А сервіс у більшості точок громадського харчування навіть не варто порівнювати", - пояснює він.

До слова, навіть більш дальня дорога (якщо добиратися на своєму авто) в Болгарію наших туристів не стримує. Також українці охоче вибирають варіанти перельоту.

Ще одна суттєва причина, яка відлякує туристів - низький рівень сервісу, впевнений Євген Смельчаков. Проблема в тому, що більшість наших готелів на морі не готові або не звикли підвищувати рівень сервісу і працювати над клієнтоорієнтованістю. Ймовірно, вважаючи, що "турист приїде й так".

Автор не заперечує, що багато готелів дійсно добре попрацювали та реалізували масу хороших ідей. Але при цьому у багатьох поки зовсім відсутнє розуміння того, в наступного року за клієнта реально доведеться конкурувати, і впроваджувати поліпшення потрібно вже зараз.

"Замість того, щоб вже зараз працювати на перспективу, намагатися створити такі умови, за яких клієнти цього року захочуть приїхати й на наступного, багато власників курортного житла в гонитві за швидким, але одноразовим прибутком, роблять все, щоб остаточно відбити у відпочиваючих таке бажання", - додає він.

Наводячи приклад такої ситуації, він згадує, коли під час засилля медуз на морі деякі готельєри раптом зробили платним відвідування басейну на території й почали пускати туди відпочиваючих з інших баз.

"Навряд чи людина, яка приїхала відпочити від міської суєти та великого скупчення людей, на це розраховувала", - зазначає журналіст.

Фото: Готелям на морі в Україні потрібно думати над підвищенням якості сервісу, щоб не втратити клієнтів, вважає експерт (unsplash.com/ gor-karimov)

За його прогнозами, при нинішніх розкладах через перетікання туристів в ту ж Болгарію або інші найближчі курортні країни зниження турпотоку на Азовське море у 2-3 рази - цілком реальне.

"У розвитку готельної бази Туреччина досягла величезного прогресу" - експерт

До слова, раніше у коментарі РБК-Україна директор крупної турфірми Аполло-тур Андрій Демура розповідав, що ті ж турецькі курорти вже давно "обігнали" навіть інші відомі європейські пляжні напрямки за якістю і рівнем сервісу. Він згадував про це, порівнюючи готельну базу Туреччини та Греції.

На його думку, в Туреччині значно активніше, ніж у Греції, намагаються завоювати нішу преміального сегмента. Відповідно, ростуть доходи місцевих бюджетів, йде розвиток курортів та країни загалом.

"Туреччина в контексті розвитку готельної інфраструктури веде в хорошому сенсі агресивну політику. До слова, колосального прогресу в туризмі країна домоглася всього лише за 25 років, активно почавши розвивати сферу. У тому числі - за рахунок розвитку інфраструктури. Можете уявити, ще п'ять років тому в Греції складно було знайти готель з водними гірками! А це важливо для багатьох сімей, які їдуть з дітьми. Турки в цьому сенсі задають тренд більш активно, стрімко йдучи на всіх парах вперед", - пояснює причини популярності країни експерт.

З переліком інших причин того, чому Україна вже незабаром може втратити курорти Азовського моря, можна почитати у повній версії статті Євгенія Смельчакова.

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