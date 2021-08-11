Высокие цены, медузы и хайп. Почему Украина уже вскоре может потерять курорты Азовского моря

Шесть причин, по которым наша страна рискует лишиться знаменитых зон отдыха

На сегодняшний день на всех курортах Азовского моря в Украине сложилась крайне неблагоприятная ситуация с количеством туристов. Но она может значительно ухудшиться в ближайшие два года и привести к закрытию значительной части курортного бизнеса, пишет Евгений Смельчаков, главный редактор проекта Арабатка.UA, в эксклюзивном материале для "РБК-Украина".

В прошлом году большинство морских курортов Украины испытало пик своей популярности на фоне ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, и, в частности, закрытия границ европейских курортов. Но всплеск востребованности отечественного пляжного туризма оказался недолгим. И уже сейчас, несмотря на пик высокого сезона, средняя загрузка отелей на Азовском море не превышает 30-50% в зависимости от региона. То есть, ситуация с загрузкой скорее напоминает начало сентября, чем августа.

Причин туристического кризиса - несколько, и в комплексе они делают отечественные пляжные курорты для украинцев сравнительно непривлекательными, а для многих категорий населения - попросту недоступными. Далее - об основных факторах изменения спроса подробнее и по порядку.

Слишком "дорогое украинское море"

Высокие цены на отдых в Украине в сравнении с "доступным" зарубежьем (как в отельном сегменте, так и в сегменте общепита и развлечений) - это первый и главный фактор.

Еще в июне был опубликован прогноз динамики цен на курортах Азовского моря, в котором было отмечено, что с большой вероятностью наши курорты ждет туристический кризис и вынужденное снижение цен в августе. Сейчас же можно констатировать факт, что прогноз уже оправдался - как минимум наполовину.

В ситуации, когда туристический масс-маркет, включая ближайших соседей Украины по побережью (например, Болгарию) кратно снизил цены и оказался существенно дешевле минимально комфортных условий на той же Арабатской Стрелке, несложно было предсказать, что потребитель сменит предпочтения.

Фото: Одна из острых проблем - высокие цены на отдых на морских курортах в Украине (booking.com)

В частности, например, квартира-студия площадью 40 м2 в 150 метрах от моря в Болгарии на курорте Святой Влас с видом на горы и боковым видом на море, бассейнами, теннисными кортами и парковой зоной стоит 1000 гривен в сутки с учетом коммунальных услуг. По месту можно найти даже существенно дешевле.

Сколько стоит минимально сопоставимое жилье на Арабатке или в Кирилловке? В среднем от 1500 гривен за номер. При этом по затратам на питание и продукты Болгария находится в ценовом паритете с Украиной. А сервис в большинстве точек общепита даже не стоит сравнивать.

Проезд до безвизовой Болгарии и обратно, если авто на газу, обходится порядка 5000 грн из Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей, что явно не является отталкивающим фактором и при этом не отпугивает тех, кто боится "летать".

Как так получилось?

По сути большинство владельцев пляжных отелей в Украине допустили избыточную волатильность ценовой политики в угоду возросшему в прошлом году спросу и вопреки мировым тенденциям завысило цены на свои услуги.

В итоге, значительная часть относительно обеспеченных потребителей сравнила цены и сервис (не в пользу Азовского моря) и как минимум на пару лет добавила местные курорты в свой "черный список". То есть, благодаря инерции рынка, эта категория потребителей еще довольно долго не отреагирует на коррекцию цен и сервиса на "нашем море", и на смену завышенной волатильности рынка пляжного отдыха придет ее избыточное снижение.

Конечно же, не стоит забывать и про эконом-сегмент, то есть потребителей, для которых дорогим является даже самый дешевый зарубежный отдых. Этот сегмент, естественно, никуда не исчез. Только большая часть таких потребителей после всех локдаунов не может позволить себе вообще никакого моря. И сложно предположить, что в ближайшее время этот сегмент спроса сколько-нибудь восстановится.

Фото: Многие путешественники не хотят ехать на курорты Азовского моря из-за завышенной стоимости на отдых (booking.com)

То есть, обеспеченный турист практически не едет на "наше" море потому, что в зарубежье он получит существенно лучший сервис по сопоставимой цене, а экономный турист не имеет средств для оплаты украинского моря.

И такая ситуация с большой вероятностью сохранится до восстановления цен на курортах Европы до докризисного уровня или соответствующего снижения цен на морских курортах Украины. Но за счет большого временного лага за этот период скорее всего успеет произойти глубокое переформатирование рынка внутреннего туризма с "вылетом" с него до 20-30% участников.

Медузы, блохи и инфраструктурные проблемы

Природные факторы – второй важный пункт, ускоривший смену предпочтений в рамках одного сезона. К тому же, в этом году нашествие медуз, "морских блох" и комаров, а также холодное начало лета дополнилось просчетами местных властей (например, дорога на Кирилловку оказалась в ремонте в самый пик сезона) и инфраструктурными проблемами (сбои поставок со стороны Облэнерго).

Но если одни форс-мажорные обстоятельства - как, например, плохую погоду в начале лета, предвидеть и предотвратить было невозможно, то медузы появились у нас далеко не вчера. И тем не менее до сих ни властями, ни отелями не было предпринято никаких мер, чтобы избежать критической ситуации, при которой во время "медузной атаки" не только нельзя было купаться в море, но и из-за запаха разлагающихся на солнце медуз даже отдохнуть на пляже. Про проблему комаров и морских блох на этом фоне можно просто промолчать.

Вероятнее всего, медузы с нами надолго (популяцию комаров при желании и наличии бюджета можно существенно снизить за год), и эффективных методов борьбы с ними нет. Те же барьерные сети при эпизодическом применении не спасают от яда (пептида "ризостомина") в воде.

Фото: Медузы на море - еще одна проблема, которая возникла на курортах уже довольно давно (РБК-Украина)

Откуда же на самом деле взялись медузы?

Уточним, что по сути медузы — это не так природный фактор, как скорее антропогенный. Причина их появления — засоление и загрязнение Азова азотистыми соединениями из-за человеческой деятельности.

И кто бы какие басни и домыслы не озвучивал в СМИ, причины засоления не связаны ни с Крымским мостом, ни с Северо-Крымским каналом. Как известно, порядка 80% пресной воды Азов получает из Дона и Кубани. Остальное — из более мелких рек. И вот отсюда и "растут ноги" засоления моря.

Итак, откуда же взялись медузы:

на первое место следует поставить незамеченный многими фактор строительства новых ГЭС на Кубани за последние 3 года. Читаем об этом более детально. И вспоминаем со слезами на глазах 1978 год, когда из-за зарегулированности рек тоже было нашествие корнерота;

за последние 3 года. об этом более детально. И вспоминаем со слезами на глазах 1978 год, когда из-за зарегулированности рек тоже было нашествие корнерота; засуха и повышенная потребность в орошении на Кубани дали тоже свой результат — река пересохла ;

дали тоже свой результат — ; повышенный отбор воды из украинских рек по той же причине привел к их заиливанию и уменьшению пресноводного стока в море;

по той же причине привел к их заиливанию и уменьшению пресноводного стока в море; повышенное испарение с водной глади Азова из-за роста температур тоже способствовало повышению концентрации соли в воде;

с водной глади Азова из-за роста температур тоже способствовало повышению концентрации соли в воде; ненормированное использование нашими фермерами удобрений, которые, помимо заиливания рек, оказываются в море и вызывают рост водорослей и кормовой базы медуз, которые питаются планктоном. Не просто же так перед медузами было нашествие водорослей? Ну а ненормированному использованию удобрений предшествует сжигание стерни, которое приводит к выгоранию черноземов и необходимости искусственного поддержания плодородия почвы минеральными удобрениями.

В итоге, Азов питается не пресной водой из рек, а Черным морем (обычно Черное море питалось Азовским), попутно течением увлекая в него медуз и соленую воду.

Фото: У появления медуз на морских курортах есть несколько причин, и далеко не о всех из них пишут в СМИ (РБК-Украина)

Весной замеры солености давали 14-16 промилле — при таком раскладе медузы с нами будут надолго. Сейчас, конечно, благодаря дождям, последние замеры дали 12 промилле, но строить прогнозы погоды во время изменения климата — дело неблагодарное.

Сезонный сервис, которого нет

Низкий уровень сервиса — это третий по важности фактор. К качественному обслуживанию туристов и клиентоориентированному подходу большинство наших отельеров не готово или не привыкло. Ведь раньше потребитель был готов ехать на отдых безотносительно репутации конкретного жилья и даже курорта.

При этом сами владельцы в большинстве своем отдыхают явно не в Кирилловке, но до сегодняшнего дня не было "большой необходимости" в борьбе за потребителя, и о качестве обслуживания мало кто думал. Зачем внедрять качественный (и затратный) сервис, если и так трат хватает, а туристы все равно едут? Особенно в условиях экономики, которая живет одним днем.

Адекватный сервис, конечно, некоторые из наших отелей давно реализовали. И даже у отстающих его реально поставить за 1 сезон — было бы желание и здравые идеи. Вопрос только в том, есть ли у владельцев отелей понимание, что в следующем году за клиента реально придется конкурировать, и внедрять улучшения нужно уже сейчас.

А пока создается впечатление, что большинство отельеров слишком переоценивает потребительский спрос. И вместо того, чтобы уже сейчас работать на перспективу, стараться создать такие условия, при которых клиенты этого года захотят приехать и на следующий, многие владельцы курортного жилья в погоней за быстрой, но одноразовой прибылью, делают все, чтобы окончательно отбить у отдыхающих такое желание.

Фото: К сожалению, далеко не все владельцы мест размещения на море в Украине заботятся о качестве сервиса и не видят необходимости в борьбе за потребителя (booking.com)

Как иначе можно расценить поведение, когда во время засилья медуз отельеры вдруг делают платным посещение бассейна на территории и пускают туда отдыхающих с других баз? Вряд ли человек, приехавший отдохнуть от городской суеты и большого скопления людей, на это рассчитывал.

Длина сезона и экономика – это четвертый критический фактор. При загруженности 20-30% и длине сезона 60-90 дней наши отели попросту не выживут. Они (за исключением полулегального "частного сектора") не заработают на налоги, персонал и обслуживание номерного фонда в межсезонье.

А при нынешних раскладах из-за перетока туристов в ту же Болгарию снижение турпотока на Азовское море в 2-3 раза вполне реально.

Почему Болгария может вытеснить "украинское море"?

Lавайте, например, сравним пляжный туристический бизнес в Болгарии и Украине:

в Болгарии сезон 5 месяцев, у нас — 3;

для юрлиц в Болгарии тариф на электроэнергию составляет 10 евроцентов. У нас, с учетом косвенных платежей, он уже раза в 1,5 выше с перспективой роста;

средняя плата за воду в Болгарии - порядка 2,5-3 евро за куб. В той же Кирилловке вода стоит (на примере комплекса "Сан Сити") - 300 гривен за куб (в обе стороны);

продукты ресторанного класса (для индустрии HoReCa) в Болгарии примерно на 30-50% дешевле, чем в Украине. Даже наш масс-маркет сомнительного качества сейчас находится в паритете с HoReCa-продуктами в Болгарии. И немудрено , ведь даже подсолнечное масло производства Украины в Болгарии стоит порядка 0,8 евро за бутылку, а у нас 60-70 гривен;

, ведь даже подсолнечное масло производства Украины в Болгарии стоит порядка 0,8 евро за бутылку, а у нас 60-70 гривен; добавим налоги на землю, арендную плату (за 6 га площади в Кирилловке нужно заплатить порядка 0,5 млн гривен в год только аренды в пользу государства).

добавим налоги на фонд оплаты труда (более 40%) и проблему удержания и оплаты персонала в межсезонье (а иначе, как и сейчас, каждый год в отелях будет "одноразовый" персонал, обеспечивающий "хамский сервис" - это цитата из соцсетей);

ну и не будем даже говорить о субсидиях для целевого (курортного и девелоперского) бизнеса и стоимость кредитного ресурса (в Болгарии порядка 3% евро в год и ниже).

Фото: Болгария может вытеснить украинские курорты уже в ближайшее время (unsplash.com/dorothea-oldani)

А ведь справедливый гнев потребителей связан как раз с тем, что совокупные затраты на еду, жилье, проезд и развлечения у нас сейчас могут быть выше, чем в Европе.

Не говоря уже о том, что обслуживать клиентов вынуждены разнорабочие из-за того, что профильных сезонных работников набрать практически невозможно из-за особенностей сезона и экономики Украины. Как в таких условиях Кирилловка и Арабатка могут конкурировать даже с ближайшими соседями по Европе? Если у нас дороже вся затратная часть, нет возможности нанять адекватный персонал, а сезон — короче?

Хайп, блогеры и "желтые" медиа

Отсутствием адекватной информационной политики курортов – пятый фактор. На почве карантина произошла массовая миграция потенциальных отдыхающие в социальные сети, переполненные группами, основанными на хайпе и вторящими "желтым" СМИ.

Так, некоторые издания, зарабатывающие на хайпе, "наградили" Арабатку и Кирилловку медузами примерно за месяц до их реального появления. И миллионы потребителей, которые за время карантина перешли из реального мира и "классического интернета" в Инстаграмм и Фейсбук, спокойно глотали "дурманящую пилюлю". И это при том, что реально критическая ситуация с медузами продолжалась не больше 1 недели, и началась она на месяц позже, чем было заявлено в СМИ.

Логично, что если СМИ каждій день пишут, как все плохо на Азовском море, и что уж "лучше в Турцию", и ему массово вторят хайповые блоггеры в Инстаграме, Ютуб и Фейсбук, через 1-2 месяца даже реклама наших курортов в социальных сетях не вызывает ничего, кроме негатива. Конечно же, значительная часть негатива вполне заслуженная. Но остальное — манипулятивная подача фактов и банальный хайп.

В итоге, организованная любителями хайпа дезинформация никем не опровергается или не опровергается в должном объеме от имени юридических отделов курортных муниципалитетов и легко достигает ушей доверчивых потребителей.

Экономика одного дня

Налоговое и административное давление в совокупности с ограниченным сезоном – это "вишенка на торте" проблем сектора пляжного туризма.

Чтобы обеспечить адекватный уровень сервисного обслуживания отдыхающих, первое, что необходимо отелю, - это наличие квалифицированного персонала. А квалифицированный персонал в большинстве своем явно не готов работать 3 месяца в году, оставаясь без зарплаты в другие 9 месяцев.

Из этого вытекает необходимость платить хотя бы минимальную зарплату круглый год, даже если персонал не работает, поскольку любой сезонный персонал и дает тот самый "хамский сервис", за который критикуют "отечественное" море.

Фото: Есть вероятность, что с рынка уйдут слабые участники, которые не способны обеспечить в Украине близкий к мировому сервис (booking.com)

Но тут возникает незадача: даже при среднегодовой зарплате в 10 тысяч гривен на руки один сотрудник обходится предприятию в более чем 15 тысяч гривен в месяц, из которых более 5000 гривен — это налоги на фонд оплаты труда. То есть, годовой расход на одного такого сотрудника составляет более 180 тысяч гривен. Добавим налог и/или арендную плату за землю и все остальное.

Какая должна быть цена номера, чтобы, имея штат из 20 сотрудников и оплачивая налоги, работать всего 2-3 месяца в году с прибылью, при этом имея завышенную расходную часть, по сравнению со странами туристического масс-маркета, и очень дорогой кредитный ресурс? Это если даже не брать все административные "новации" в виде обязательного РРО с нового года.

Что в итоге?

Будут медузы или нет, но, если снова не закроют границы, совокупность всех озвученных факторов намекает как минимум на то, что ближайшие 2-3 года станут критическими для отрасли пляжного туризма в Украине в целом.

В лучшем случае произойдет "очистка" рынка от слабых участников, которые не способны обеспечить в Украине близкий к мировому сервис, и распродажа потерявших экономическую целесообразность баз отдыха и отелей в пользу более прогрессивных бизнесменов. Которые, в свою очередь, за счет скупки и укрупнения объектов смогут обеспечить адекватный сервис и рентабельность предприятий.

В худшем — при отсутствии государственной поддержки произойдет полная гибель сегмента пляжного туризма как такового с преобразованием ныне теряющих популярность рекреаций в "курорты выходного дня", основанные на все том же полулегальном "частном секторе" с явно завышенной ценой на услуги и все тем же "украинским" сервисом.

Отметим, ранее мы писали, что отдых в курортной Затоке стремительно дорожает по мере приближения длинных выходных на День независимости в августе.

Также сообщалось, как выбрать комфортный курорт на Азовском море без медуз.