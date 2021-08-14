Разочарование или идеальная альтернатива морю: стоит ли ехать на знаменитые Голубые озера на Черниговщине

Путеводитель по главным местам отдыха на водоемах: цены, пляжи и услуги

В этом году многие люди массово жалуются на то, что отдых на Азовском и Черном морях портят медузы и комары. И сегодня вы откроете для себя место абсолютно без первых и почти без вторых. Медузы здесь просто не водятся, а сезон комаров остался далеко в мае, и они лениво и по одному вылетают на охоту только в полной темноте.

Это широко известные Голубые озера представляют собой три водоема возле села Олешня. Эти необычные озера среди сосновых лесов Черниговщины называют именно Голубыми. А еще их прозвали "черниговскими Мальдивами" за яркий цвет воды.

Озера, на которые цивилизацию "привезли" туристы

Если вам рекомендуют это место как совсем дикое, не верьте: восхищенные красотой этих мест отдыхающие привезли цивилизацию с собой, хотя еще лет пять назад здесь действительно было довольно тихо.

А теперь здесь есть базы отдыха, оборудованные кемпинги, катамараны, зиплайн и даже дискотека. И ехать сюда стоит не только ради купания. Это место удивительно живописное, в селах сохранилось много аутентичных деревянных домиков с разными ставнями. К тому же, вблизи сохранилось немало исторических и архитектурных памятников, подобных которым вы нигде больше в Украине не встретите. О них мы расскажем в следующих публикациях.

Но сейчас - только о Голубых озерах.

Видео: Голубые озера на Черниговщине: ехать или нет? Цены на еду и жилье (youtube.com/ Непопсовая Ukraine)

Происхождение, название и лечебные свойства Голубых озер

К возникновению этих озер приложили руку люди. Здесь были карьеры по добыче кварцевого песка для стекольной промышленности. Карьеры постепенно наполнились подземными источниками, и дали Черниговщине три красивых водоема, окруженные лесом: Большое, Зеленое и Черное озера. Поговаривают, что раньше вода в них была именно голубого цвета, но сейчас она - изумрудная.

В чем причина странного цвета воды в Голубых озерах? Этот оттенок дает кварцевый песок. Он очень светлый и идеально мелкий.

Особенно ярким является озеро Зеленое. А вот Черное, самое маленькое здешнее озеро, ничем особенным не отличается. Оно похоже на обычный водоем, собственно, и людей возле него немного.

Фото: Особый цвет воды Голубых озер возникает благодаря кварцевому песку (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Кварцевый песок неподалеку Олешни продолжают добывать, но новые карьеры далеко от озер, поэтому шум техники не будет мешать вашему отдыху.

Отдыхающие утверждают, что минеральная вода Голубых озер благоприятно влияет на суставы. А чистый сосновый воздух окружающих густых лесов облегчает состояние людей с легочными болезнями и заболеваниями нервной системы.

Пляжи на озерах: основные локации

Из-за того, что Голубые озера возникли на месте карьеров, большая часть берегов здесь отвесная, обрывистая, люди кое-где вырезали с утесов ступеньки, чтобы спуск к воде сделать комфортнее. Но есть и пять песчаных пляжей, все они - бесплатные:

- два пляжа на Большом озере.

На самом большом из них есть кафе, правда, там продают только напитки и мороженое, дают в аренду шезлонги (150 грн за день) и мангалы (50 грн). Где поесть полноценно, рассмотрим чуть дальше. Также на большом пляже есть сетка для пляжного волейбола.

Фото: Кафе на пляже большого озера (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Другой пляж Большого озера - не такой просторный, находится на территории комплекса Голубые озера", но не волнуйтесь: несмотря на негостеприимного вида частокол, вход до 20:00 туда совершенно свободный.

- два небольших пляжа на озере Зеленое;

- один маленький пляж на озере Черное.

Всюду вход в воду песчаный, приятный. Семьям с маленькими детьми лучше остановиться на самом большом пляже, на Большом озере, ведь там возле глубина нарастает не так быстро, как в других местах.

Центром цивилизации и развлечений является озеро Большое, расположенное ближе всего к селу Олешня.

Фото: Озеро Зеленое (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Жилье на Голубых озерах: от кемпинга до гостевых домиков

Если вы наивно думали, что не на море и в такой глуши цены на проживание должны быть низкими, то вы ошибались. Поселиться с комфортом здесь стоит не дешевле, чем на украинских морях.

Самый дешевый и очень популярный вариант размещения – кемпинг: въезд автомобиля – от 25 грн в день и по 25 грн с каждого отдыхающего. Кемпингов здесь несколько, они расположились на берегах Большого и Зеленого озер. Оборудованы столами со скамейками, беседками, туалетами. Но можно разместиться и полностью бесплатно, найдя место для палатки вне кемпингов.

Жилье на базах отдыха на озерах в сезон лучше бронировать недели за три.

Комплекс "Голубые озера" стоит советовать только тем, кто едет сюда не за тихим отдыхом, а тусоваться, потому что там часто проводят шумные дискотеки, которые длятся до часа ночи.

Если же вам нужен покой, обращайтесь на базы отдыха как можно дальше от этого комплекса. Самое тихое и дешевое - в соседнем селе Заводское, а до озер пешком 10-15 минут. Кстати, в Заводском есть свои озерца. Они совсем крошечные, но в них тоже купаются.

Фото: Озеро Большое (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Есть также варианты аренды гостевого домика в частном секторе.

Цены на жилье стартуют от 450 грн за сутки: за эти деньги вы получите домик на двоих, туалет и душ на территории. Если вас интересуют варианты с удобствами, ориентируйтесь на цену от 900 грн.

Питание на Голубых озерах: что стоит знать

Опытные отдыхающие советуют брать продукты с собой, потому что в местных магазинчиках выбор небольшой. В них можно расплатиться картой, но на всякий случай стоит взять с собой наличные, потому что терминалы не всегда работают.

На базе отдыха "Затишок" можно заблаговременно заказать комплексные завтраки, обеды и ужины. Обед из первого, второго, компота и фрукта на десерт обойдется в 200 грн с человека.

В Олешне есть небольшие кафе, где вам смогут предложить разогретые в микроволновке пиццу или бутерброд, а также пиво на разлив.

Фото: Озеро зеленое (Анна Дубовская/для РБК-Украина)

Ресторан в комплексе "Голубые озера", на первый взгляд, представляется вполне респектабельным местом. Есть привлекательные террасы с озерными пейзажами. Но первое впечатление обманчиво. Обслуживание здесь далеко от идеала, а вечером элементарного заказа придется ждать не меньше часа. Но если вам очень хочется посидеть за столиком с красивым видом, берите напитки, а не то, что требует приготовления.

Развлечения на Голубых озерах. Цены на услуги

Все развлечения на Голубых озерах сосредоточены вокруг Большого озера.

На большом пляже можно поиграть в пляжный волейбол, что вполне бесплатно. Другие развлечения - платные:

- аренда катамарана (200 грн/час) или каяка (100 грн/час);

- прокат велосипедов (100 грн/час);

- зиплайн (100 грн/спуск);

- катание вокруг озера на лошадях и пони;

- баня (от 350 грн) и купание в чане (от 400 грн);

- кальян (от 250 грн).

Если вы решили воочию увидеть изумрудные воды Голубых озер, постарайтесь запланировать поездку на будние дни, поскольку в выходные, особенно в жаркие дни, здесь очень многолюдно.

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