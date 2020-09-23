Новые маршруты и шоу-программы: в Украине проведут десятки бесплатных экскурсий

Фото: Харьков с высоты (amazing ukraine)

В украинских городах приготовили сюрпризы для туристов

На выходных в Украине будут отмечать Всемирный день туризма (27 сентября): каждый регион готовится развлекать туристов своими "фишками" и привлекать скидками. Программу празднования по городам опубликовали на Facebook-странице Гостуризма.

Всемирный день туризма – это уже хорошая традиция демонстрировать городам свой туристический потенциал, а "нераскрученным" локациям - заявить о себе, говорят в Государственном агентстве развития туризма.

"Этот день содержит также социальную составляющую, потому что много экскурсий проводится бесплатно, разные заведения предоставляют скидки на проживание и питание. Кто-то презентует новые маршруты, другие устраивают розыгрыши", - комментируют РБК-Украина в пресс-службе ведомства.

В агентстве отмечают, что все мероприятия пройдут с соблюдением норм безопасности.

Фото: Экскурсии во Львове (Виталий Носач, РБК-Украина)

Куда поехать на выходные

Львов приготовил на 25-27 сентября программу бесплатных экскурсий и скидок от отелей и ресторанов.

Киев 25 сентября презентует туристические путеводители по городу и откроет 3D конструкцию "София Киевская", а 26 и 27 сентября предлагает экскурсии по городу в концепте маркетинговой стратегии Киева "9Я".

В Харькове 26 сентября начнется работа локаций, где будут представлены музеи и учреждения культуры области, выставки художников, презентация туристических объектов региона. Ближе к вечеру гостей ждет показ театрализованного шоу и концертная программа.

На Херсонщине 24 сентября бесплатно можно посетить Олешковскую пустыню. 25-26 сентября - презентация туристических объектов, водная экскурсия "К удивительным Аджигольским маякам" с прогулкой на комфортабельном катере.

Фото: На Херсонщине повезут к Аджигольским маякам (mayak.org.ua)

В Мариуполе Донецкой области запланировано открытие площади Свободы и фонтана с лазерным шоу, детская ярмарка на Театральной площади, проведение в яхт-клубе "Азовсталь" соревнований по экстремальным видам спорта и уличные развлечения.

На Луганщине 26 сентября пройдет чемпионат области по спортивному туризму среди юношей и взрослых.

По Кропивницкому 23-26 сентября проведут серию бесплатных интерактивных театрализованных экскурсий "Мифологемы пространства города".

В Черновцах 24-30 сентября планируется серия бесплатных тематических экскурсий. Там 25 сентября пройдет квест "Тайны города над Прутом" и 26-27 хакатон "Черновцы туристические: новые идеи".

В Ужгороде 28-29 сентября ожидается открытие фотозоны "Я#Ужгород".

В Одессе 26-27 сентября состоится гастрономический семейный фестиваль "Таки да, вкусно", во время которого пройдет демонстрация кулинарных достижений одесских ресторанов, кондитерских, пекарен. 27 сентября пройдет бесплатная экскурсия "Знакомство с Одессой" для детей и их родителей (по предварительной записи) и экскурсия в Одесские катакомбы.

Фото: В Одессе пройдет бесплатная экскурсия «Знакомство с Одессой» (pixabay.com)

В Харькове 27 сентября проведут бесплатные экскурсии по предварительной регистрации. В частности, "Подземелье Гостиного двора", "Тайны Харьковских подземелий", "7 чудес Харькова" (семь исторических и культурных объектов, которые были выбраны харьковчанами на открытом конкурсе "Семь чудес Харькова" в июле 2008 года и является визитками города).

В Виннице и Харькове на днях также состоятся Дни европейского наследия. Это общеевропейская инициатива Совета Европы, которая предусматривает доступ к закрытым объектам, организацию интерактивных выставок и презентации новых экскурсий.

25 сентября в Умани Черкасской области представляют настольную игру "Город говорит". 26 сентября - онлайн-экскурсия "Умань еврейская", а 27-го экскурсия "Софиевка": места женской силы". 1 октября - экскурсия на польском языке "Умань. Сказка, легенда, реальность", 2 октября вечером - театрализованная экскурсия "Живые картинки ночной Умани".

Фото: В Умани познакомят с еврейской частью города (Таиса Олейник)

24 сентября в Полтавском краеведческом музее планируется презентация медиапродукта по продвижению фестивального туризма на Полтавщине.

Вечерние экскурсии по городу запланированы в Остроге Ровенской области и в Мукачево на Закарпатье.

Программа мероприятий, которые можно посетить на этих выходных, дополняется. Также многие турагентства предлагают дополнительные развлечения для туристов.

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