Небывалый ажиотаж: экскурсии в уникальный дворец в Киеве бронируют за несколько месяцев

Фото: Мариинский дворец (m-palace.com.ua)

Мариинский дворец с сентября открыт для экскурсий

Изысканное барокко, красивые фасады, мелкие детали и интересная лепнина - все эти архитектурные особенности Мариинского дворца много лет подряд можно было увидеть или во время прогулки рядом с дворцом, или на фотографиях.

И вот наконец осенью Мариинский дворец, который является памятником дворцовой архитектуры и внесен в реестр памятников национального культурного наследия, открыли для экскурсий. Посетить его теперь можно в пятницу, субботу и воскресенье с 10 утра до 5 вечера.

Прогулка по дворцу - хорошая идея, как провести выходные, если вы не поехали в путешествие и остались в столице.

Фото: Мариинский дворец в Киеве построен в 1750-1755 годах (m-palace.com.ua)

Церемониальная резиденция президента Украины, расположенная в Мариинском дворце, уже доступна для посещений с 4 сентября. Дату визита надо запланировать и забронировать заранее на сайте дворца.

В день экскурсии с собой нужно взять документы, которые удостоверяют личность. Объявление об открытии Мариинского для туристов создало настоящий ажиотаж: по информации с сайта дворца, все экскурсии на сентябрь уже полностью забронированы. Но стоит отслеживать информацию, ведь свободное место все же может появиться.

Сколько стоят билеты?

Стоимость билета составляет 150 гривен, для льготных категорий граждан - 75 гривен. Экскурсии бесплатные для детей до 7 лет.

Четверг - "детский" день во дворце: в этот день доступ ко дворцу будет только у организованных групп школьников. Для учащихся проводят экскурсии с учетом их возраста, класса и особенностей исторического периода, который они изучают.

Почему стоит посетить Мариинский дворец?

Чтобы вы не тратили много времени на прочтение истории дворца, на просьбу РБК-Украина гид-экскурсовод Леля Филимонова перечисляет основные интересные факты об это месте.

Его посещение - хорошая идея для выходного дня, в том числе - для прогулки с детьми и всей семьей.

Фото: Главный фасад Мариинского дворца "смотрит" на Мариинский парк (m-palace.com.ru)

Шесть причин посетить Мариинский дворец по версии гида Лели Филимоновой:

В известном Зеленой зале увидеть оригинальную барочную мебель, обои, украшения, предметы декоративно-прикладного искусства 18-19 века. В 1979-1982 годы перед празднованием 1500-летия Киева проводились тщательные исследовательские работы для воссоздания первоначального облика дворца, максимально приближенного в формах к архитектуре Растрелли.

По музеям СССР собирались старинные мебель, предметы той эпохи. Реконструировали лепнину и позолоту, старинные картины известных художников.

Фото: Почему стоит побывать в Мариинском дворце (m-palace.com.ua)

Увидеть известный паркет Мариинского дворца. Во время реконструкции 1979 - 1982 воспроизвели паркетный пол из ценных пород дерева, который поражает мастерством и красотой рисунка.

Увидеть аутентичную настенную живопись, выполненную итальянским художником Камиллой Аллиауди, которого Александр II лично пригласил для отделки дворцового интерьера.

Увидеть, а если повезет, - и проехаться в известном "лифте Брежнева". В мае 1981 года на открытии монумента “Родина-Мать” должен был приехать Леонид Брежнев, который в тот момент болел. И во дворце специально установили лифт на второй этаж. Ради этого пришлось даже разрушить царский кабинет Александра II. Но, Брежнев так и не попал во дворец и не воспользовался этим лифтом.

Увидеть известную Белую зала дворца, где проводятся официальные приемы на высшем уровне и инаугурация Президента Украины. А вообще - каждый из 25 залов дворца уникальный.

Кстати, знали ли вы, что согласно государственному протоколу, во дворце поселяются во время визитов коронованные особы?

Фото: Сейчас в Мариинском дворце проходят торжественные государственные события - награждение, саммиты, приемы (m-palace.com.ua)

Увидеть вблизи скандальные "статуи гиббонов". Именно так киевляне назвали замененные оригинальные статуи львов на входе во дворец. Возможно, вам удастся найти ответ на вопрос, где же делись львы, которые стояли здесь ранее.

А еще говорят, что во дворце живет настоящий призрак, который иногда может и чашечку кофе во время официального приема "разлить". С ним лучше не шутить!

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