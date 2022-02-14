Чудо света: Египет вошел в рейтинг стран с выдающимися туристическими объектами
В стране расположено множество археологических и туристических объектов, которые до сих пор исследуют ученые
Появился рейтинг 10 стран с выдающимися туристическими объектами.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Egyptindependent.com.
В списке государств оказался Египет, заняв пятое место. Для составления списка эксперты выбирали страну, где расположено набольшее количество археологических и туристических объектов, которые отличают его от любого другого места в мире.
Множество артефактов и наследие истории. За что выбрали Египет
"Египет — страна в Африке, и в ней есть множество исторических и туристических достопримечательностей, которые уникальны по сравнению с любым другим местом в мире. Здесь находятся Великие пирамиды Гизы, которые являются чудом света. Миллионы и миллионы туристов ежегодно посещают страну, чтобы увидеть и узнать больше о пирамидах", — говорится в сообщении на странице рейтинга.
Там отметили, что в стране есть и другие достопримечательности, такие как оазис Сива, Долина царей, некрополь Гизы и храмы Абу-Симбел.
"Удивительная часть Египта заключается в том, что в большинстве его исторических мест, таких как пирамиды, до сих пор хранится множество артефактов, которые археологи все еще обнаруживают в настоящее время", - описывают направление в рейтинге.
Во многих странах есть уникальные места, климат, культура, исторические места и природные явления, которые привлекают туристов. Однако эти различия делают некоторые страны более привлекательными для посещения, чем другие, и в конечном итоге они принимают большое количество туристов.
Фото: В Єгипете находятся Великие пирамиды Гизы, которые являются чудом света (unsplash.com/ hossamgaucho)
10 стран с необычными туристическими объектами:
- Черногория;
- Коста-Рика;
- Финляндия;
- Кения;
- Египет;
- Австрия;
- Италия;
- Маврикий;
- Германия;
- Греция.
Египет также отметили в других рейтингах. Так, Daily Telegraph поставила страну на второе место по популярности среди британских граждан в 2022 году, а туристический сайт Tripadvisor выбрал Хургаду в десятку лучших туристических направлений для посещения в этом году.
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