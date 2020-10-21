Цены стремительно снижаются: отдых на курортах Египта дешевеет в конце октября

Отдых в Марса Аламе (booking.com)

Сколько стоят туры в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса Алам

Чем прохладнее становится в Украине, тем больше хочется отправиться в теплые страны на отдых. Сейчас, кажется, для этого самое удачное время – цены на курортах одной из самых доступных стран начали снижаться.

"Горящие" путевки на курорты Египта можно найти с большими скидками на ближайшую неделю. РБК-Украина разбиралось, сколько стоит самый бюджетный отдых в конце октября на курортах Красного моря.

Основные причины снижения цен

В туристическом бизнесе называют несколько причин, по которым отдых на египетских курортах дешевеет. Ни одна из них не связана с качеством отдыха или снижением безопасности для туристов, отмечают эксперты. Основные причины таковы:

- традиционный спад туристического потока накануне высокого сезона на Новый год;

- конкуренция между отелями;

- начало нового учебного года в Египте и отток местных туристов.

Впрочем, основную причину озвучил министр Министр туризма и древностей Египта Халед эль-Анани изданию Egypt Today. С тех пор, как в стране ввели обязательное ПЦР-тестирование для путешественников, туристический поток снизился вдвое, пояснил он.

Фото: Отдых в Шарм-эль-Шейхе (pixabay.com)

"С того момента, как мы сделали ПЦР-тест обязательным условием для въезда путешественников в Египет, их число сократилось на 60%: с 6600 до 2400 в день. Однако вскоре после этого цифры снова немного поднялись, так как на прошлой неделе мы почти превысили показатели в 3000 туристов в день", - сообщил Анани в интерью журналистам.

Иностранцы, прибывающие в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, обязаны иметь результаты негативного теста на COVID-19, переведенные на английский язык, или же сделать тест по прилету в аэропорту за 30 долларов. Но украинские туроператоры рекомендуют делать тест дома, чтобы гарантировать безопасный отдых себе и другим туристам.

Фото: Из-за требования ПЦР-тестирования количество туристов уменьшилось в два раза (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдыха на двоих

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 23-28 октября по системе "все включено" от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

Шарм-эль-Шейх

У туроператора "Компас" недельные туры в 3* отели стартуют от 20184 гривен на неделю, в 4* - от 21136 гривен, в 5* - от 24470 гривен с вылетом 28 октября.

"Горящий" тур от "Coral Travel" в 3*отелях обойдется от 15686 гривен с вылетом 28 октября, в 4* - от 17506 гривен, в 5* - 19781 гривна с вылетом 28 октября.

У туроператора "JoinUp!" отдых на 7 ночей на двоих в 3* отелях стоит от 19491 гривны с вылетом 28 октября, в 4* - от 19451 гривны, в 5* - от 21886 гривен с вылетом 28 октября.

Хургада

У туроператора "Coral Travel" недельный тур для двоих в 3* отеле стоит от 16856 гривен, 4*- от 18670 гривен, и в 5* - от 24308 гривен с вылетом 28 октября.

У туроператора "JoinUp!" в 3* отеле можно отдохнуть по цене от 22031 гривен, в 4* - от 22518 гривен, в 5* - от 23979 гривен с вылетом 28 октября.

У туроператора "Аполло-тур" 7 дней отпуска в 3* отеле обойдутся от 17760 гривен с вылетом 27-28 октября, в 4* - от 21004 гривен, в 5* - от 21476 гривен с вылетом 27 октября.

Фото: В ближайшие 10 дней температура воздуха в Египте - до 30 градусов тепла (pixabay.com)

Марса Алам

У туроператора "JoinUp!" в 4* отпуск на новом курорте стоит от 28501 гривен, в 5* - от 28780 гривен с вылетом 28 октября.

У туроператора "Аполло-тур" неделя на двоих в 4* отеле стартует от 25705 гривен с вылетом 28 октября, а в 5* - от 27864 гривен с 28 октября.

Погода на популярных курортах Египта продолжает радовать туристов: в Шарм-эль-Шейхе на ближайшие 10 дней температура воздуха составит 27-30 градусов, воды в море – 29 градусов, в Марса Аламе и Хургаде воздух будет прогреваться до 28-30 градусов, а вода в море – до 28,5 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали, как теперь можно лететь в ОАЭ туристам.

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