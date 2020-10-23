Количество туров "зашкаливает": названы самые популярные направления для отдыха в ноябре

Фото: Отдых на экзотическом курорте (pixabay.com)

Украинцы осенью выбирают курорты Египта, Стамбул и Доминикану

Несмотря на то, что уже больше полусотни государств открыли границы для граждан Украины, туристически привлекательными остаются не более десяти стран. Важную роль в выборе поездки играет климат и пляжный сезон.

Те туристы, которые решаются путешествовать во время пандемии, выбирают максимально безопасный и комфортный отдых. Не последнюю роль играет и доступность страны с точки зрения перелетов, а также стоимость туров.

РБК-Украина разбиралось, в какие страны украинцы чаще всего бронируют путевки в ноябре.

Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)

Курорты Красного моря

Традиционный лидер массового туризма, Египет, держит позиции и в этом сезоне, говорят эксперты туристического рынка.

"Самые популярные направления сейчас все, что есть. Ведь стран, в которые могут поехать туристы, открыто немного. А если серьезно, то, конечно, остается актуальным Египет. Он всегда составлял 80% продаж из всех направлений в зимний сезон", - говорит в комментарии РБК-Украина Алла Глыва, руководитель турагентства "TURBAR".

К слову, цены на отдых на курортах Красного моря пока снижаются. Власти Египта связывают это со снижением туристического потока после ведения обязательного ПЦР-тестирования для туристов.

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

Иностранцы, прибывающие в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, обязаны иметь результаты негативного теста на COVID-19, переведенные на английский язык, или же сделать тест по прилету в аэропорту за 30 долларов.

Но украинские туроператоры рекомендуют делать тест дома, чтобы гарантировать безопасный отдых себе и другим туристам. Срок действия справки – 72 часа.

Доступная цена для экзотики

Из далеких экзотических направлений сейчас очень популярна Доминикана, отмечает Алла Глыва.

"Причин популярности этого направления несколько: прямой чартер без пересадок, привычный нашим туристам формат "все включено", нет необходимости сдавать ПЦР-тесты перед вылетом, и доступная цена как для экзотики", - уточняет она.

Фото: Пляжи в Доминикане (pixabay.com)

С 16 октября авиакомпания "Azur Air" запустила прямые рейсы в Доминикану. Это самый популярный курорт карибского региона.

Климат на островах Карибского региона – целый год ровный и мягкий с комфортной температурой воздуха 26-27 градусов и такой же теплой водой. А пляжи - из белого, розового или черного песка с лазурным морем.

При въезде справка о тестировании на COVID-19 у туристов не требуется.

Альтернатива курортам Азии

Таиланд и Бали традиционно были самыми популярными направлениями среди дальних путешествий в экзотические страны с красочными пляжами. Впрочем, из-за пандемии власти этих стран пока не решаются открыть границы для всех желающих в этом году. Поэтому туристы из Украины ищут похожие доступные направления.

"Думаю, ОАЭ и Мальдивы станут популярнее со временем, и заменят собой другие направления, которые сейчас закрыты. Ведь Таиланд, Бали и другие экзотические популярные страны пока не доступны не только нашим туристам, а и путешественникам из других стран", - говорит эксперт.

Фото: Отдых в Дубае (pixabay.com)

К слову, в ОАЭ ввели обязательное ПЦР-тестирование в аэропорту Дубая (бесплатно) дополнительно к сертификатам с негативным результатом, которые действительны в течение 72 часов (3 суток). А на Мальдивах срок действия справки с негативным результатом на COVID-19 расширили до 96 часов (4 суток) с учетом длительности перелета.

Авиакомпания МАУ запустит прямые рейсы на Мальдивы с 26 декабря, авиакомпания "Azur Air" – с 27 декабря 2020 года.

Экскурсионная Турция

Несмотря на то, что на большинстве морских курортов Турции в ноябре пляжный сезон подходит к концу, туристы не теряют интерес к этой стране. Все больше путешественников покупают путевки, чтобы посетить выдающиеся достопримечательности Турции.

"Из экскурсионных туров буквально" зашкаливает" Стамбул. Он всегда был фаворитом. Кстати, добавилась Каппадокия – экскурсии в древний пещерный город и уникальные долины", - рассказывает специалист.

По ее словам, уже сейчас украинцы начали бронировать зимний отдых на турецких горнолыжных курортах.

Фото: Каппадокия в Турции (pixabay.com)

"Среди горнолыжных курортов в этом сезоне по популярности лидирует Турция. Но чем ближе к сезону, тем популярность путевок в горнолыжную Турцию будет расти", - прогнозирует Алла Глыва.

Кроме того, большинство отелей в Турции даже поздней осенью в этом сезоне продолжают работать в "пляжном" режиме – с подогревом воды в бассейнах и различными спа-процедурами.

При въезде в Турцию справка о тестировании на COVID-19 у туристов не нужна.

Напомним, ранее сообщалось, где можно отдохнуть в Турции после окончания пляжного сезона.

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