Заоблачные цены или бюджетный отдых: сколько стоит отпуск на море в Геническе летом

Сезон отдыха на море в Украине - в самом разгаре. Значительная часть наших туристов выбирает для отпусков отечественные курорты.

В то же время все еще актуален тезис о том, что "в Турции дешевле, чем на Азовском море". Но всегда ли справедливо это утверждение? На какой отдых стоит рассчитывать, выбирая жилье в частном секторе, на базах отдыха и в курортных отелях на море в Украине?

О высоких ценах стало известно еще весной

О довольно высоких ценах на отдых на Черном и Азовском морях профильные туристические сообщества начали сообщать еще в марте, до старта пляжного сезона.

Уже тогда ряд резорт-отелей в Херсонской области анонсировали цены на летний отдых, которые достигали уровня пятизвездочных отелей 5* в грузинском городе Батуми, сообщали в Facebook-сообществе Travel Press Club.

"Для сравнения, 2600-3000 гривен за сутки в отелях без официальных звезд, но со шведским столом в Украине. И 3080 гривен в сутки с завтраком в Radisson Blu Batumi 5 * и 3400 грн - в Hilton Batumi", — приводили примеры в публикации.

Гид и основатель туристического портала "На море" Алексей Войцеховский рассказывал РБК-Украина, что в Геническе действительно есть дорогостоящие отели. Однако такие цены там были всегда, если речь идет о качественных курортных гостиницах. Эксперт не считает, что стоимость отдыха в таких заведениях слишком изменилась в сторону роста в этом сезоне.

Фото: Что происходит на пляжах Геническа: фото с веб-камеры

"Но характерно, что эти отели буквально забиты с 1 мая по 1 октября, и спрос на них стабильно высокий", — говорит он. В то же время в Геническе - масса вариантов того, как отдохнуть и бюджетно, и есть жилье на абсолютно разный кошелек, уверен специалист.

Какие цены на жилье в частном секторе Геническа летом

Геническ – небольшой город районного значения в Херсонской области, который уже традиционно считается популярным курортом для отдыха на море. Кроме пляжей, за городом есть соленое озеро Сиваш, которое стало популярно в соцсетях на протяжении последних лет. Также - живописная Арабатская Стрелка, где можно найти неплохой выбор экскурсий, катаний на каяках и других активностей.

Цены на частное жилье Геническа зависят от расстояния до моря и условий проживания, пишут в издании "УНИАН". Там провели мониторинг цен на жилье в Геническе летом и пришли к выводу, что самые дешевые домики, в которых могут разместиться 4-6 человек, в 150 метрах от моря стоят от 100-150 гривен в сутки с человека. Примерно такую же сумму придется отдать за комнату на базе отдыха, построенную во времена СССР.

Фото: Пляж Геническа в июле, веб-камеры

При этом частные квартиры обойдутся несколько дороже: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры примерно в 200 метрах от моря составляет 250 грн в сутки.

Кроме того, в Геническе есть и большой выбор частных домов, пишет "УНИАН". Например, небольшие дома на двоих с удобствами и беседкой во дворе у моря могут стоить от 400 гривен в сутки. В таком доме обычно есть телевизор, интернет, кондиционер и туалет в помещении.

Кому стоит выбирать частное жилье тем, кто не против готовить еду самостоятельно или ходить в местные кафе и рестораны. Отдыхать свободно можно на городских пляжах. Такой способ также подойдет тем, кто хочет сэкономить. В то же время такой тип проживания, как правило, не включает каких-то дополнительных услуг и бонусов.

Сколько стоит жилье в отелях Геническа

Номер без удобств со старым ремонтом и кухней и ванной на этаже обойдутся примерно в 80-100 гривен за сутки с человека. За номер с частичными удобствами недалеко от моря нужно заплатить от 150 гривен в день, пишет "УНИАН".

Комфортные отели с бассейном и детской зоной на первой линии пляжа стоят от 500-700 гривен в сутки за номер.

Фото: Жилье в курортных отелях Геническа стоит заметно дороже, чем в частном секторе (booking.com)

В то же время мы посмотрели и стоимость других отелей на первой линии у моря. По данным системы бронирования жилья на вторую половину июля, средняя стоимость проживания с завтраками составляет от 1000 гривен в сутки.

Кому стоит выбирать проживание в резорт-отелях: тем, кто хочет получить широкий комплекс услуг: от спа до массажей и свободного доступа к бассейнам. Как правило, в таких отелях не стоит переживать за питание: часто в стоимость включают не только завтрак, но и обед и ужин. Кроме того, часто у частных отелей на первой линии есть собственный выход к морю, где гости могут воспользоваться шезлонгами бесплатно, и где не так много людей, как на пляжах общего пользования.

Напомним, ранее мы писали, какая погода на Черном и Азовском морях будет в июле.

Также предлагаем почитать про пять живописных водоемов в Украине, куда идеально поехать на уикенд.