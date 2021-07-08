Захмарні ціни чи бюджетний відпочинок: скільки коштує відпустка на морі у Генічеську влітку

Сезон відпочинку на морі в Україні - у самому розпалі. Значна частина наших туристів обирає для відпусток вітчизняні курорти.

Водночас все ще актуальною є теза про те, що "в Туреччині дешевше, ніж на Азовському морі". Але чи завжди справедливе це твердження? На який відпочинок варто розраховувати, обираючи житло у приватному секторі, на базах відпочинку та в курортних готелях на морі в Україні?

Про високі ціни стало відомо ще навесні

Про доволі високі ціни на відпочинок на Чорному та Азовському морях профільні туристичні спільноти почали повідомляти ще у березні, до старту пляжного сезону.

Вже тоді низка резорт-готелів у Херсонській області анонсували ціни на літній відпочинок, які сягали рівня п'ятизіркових готелів 5* в грузинському місті Батумі, повідомляли у Facebook-спільноті Travel Press Club.

"Для порівняння, 2600-3000 гривень за добу в готелях без офіційних зірок, але зі шведським столом в Україні. І 3080 гривень на добу зі сніданком в Radisson Blu Batumi 5* та 3400 грн - в Hilton Batumi", - наводили приклади в публікації.

Гід та засновник туристичного порталу "На море" Олексій Войцеховський розповідав РБК-Україна, що у Генічеську справді є дороговартісні готелі. Проте такі ціни там були завжди, якщо мова йде про якісні курортні готелі. Експерт не вважає, що вартість відпочинку в таких закладах дуже змінилася в бік зростання у цьому сезоні.

Фото: Що відбувається на пляжах генічеська: фото з веб-камери

"Але характерно, що ці готелі буквально забиті з 1 травня по 1 жовтня, і попит на них стабільно високий", - говорить він. Водночас у Генічеську - маса варіантів того, як відпочити й бюджетно, і є житло на абсолютно різний гаманець, каже фахівець.

Які ціни на житло у приватному секторі Генічеська влітку

Генічеськ – невелике місто районного значення в Херсонській області, яке вже традиційно вважається популярним курортом для відпочинку на морі. Крім пляжів, за містом є солоне озеро Сиваш, яке стало популярне у соцмережах протягом останніх років. Також - мальовнича Арабатська Стрілка, де можна знайти непоганий вибір екскурсій, катань на каяках та інших активностей.

Ціни на приватне житло Генічеська залежать від відстані до моря й умов проживання, пишуть у виданні "Уніан". Там провели моніторинг цін на житло у Генічеську влітку і прийшли до висновку, що найдешевші будиночки, в яких можуть розміститися 4-6 осіб, у 150 метрах від моря коштують від 100-150 гривень за добу з людини. Приблизно таку саму суму доведеться віддати за кімнату на базі відпочинку, збудовану за часів СРСР.

Фото: Пляж Генічеська у липні, веб-камери

При цьому приватні квартири обійдуться дещо дорожче: середня вартість оренди однокімнатної квартири приблизно за 200 метрів від моря становить 250 грн за добу.

Крім того, у Генічеську є й великий вибір приватних будинків, пише "Уніан". Наприклад, невеликі будинки на двох зі зручностями та альтанкою у дворі біля моря можуть коштувати від 400 гривень на добу. У такому будинку зазвичай є телевізор, інтернет, кондиціонер і туалет у приміщенні.

Кому варто обирати приватне житло: тим, хто не проти готувати їжу самостійно або ходити у місцеві кафе та ресторани. Відпочивати вільно можна на міських пляжах. Такий спосіб розміщення також підійде тим, хто хоче зекономити. Водночас такий тип проживання, як правило, не включає якихось додаткових послуг та бонусів.

Скільки коштує житло в готелях Генічеська

Номер без зручностей зі старим ремонтом і кухнею та ванною на поверсі обійдуться приблизно в 80-100 гривень за одну добу з людини. За номер з частковими зручностями недалеко від моря потрібно сплатити від 150 гривень на день, пише "Уніан".

Найкомфортніші готелі з басейном і дитячою зоною на першій лінії пляжу вимагають платити за номер від 500-700 гривень на добу.

Фото: Житло в курортних готелях Генічеська коштує помітно дорожче, ніж у приватному секторі (booking.com)

Водночас ми подивилися й вартість інших готелів на першій лінії біля моря. За даними системи бронювання житла на другу половину липня, середня вартість проживання зі сніданками становить від 1000 гривень на добу.

Кому варто обирати проживання у резорт-готелях: тим, хто хоче отримати широкий комплекс послуг: від спа до масажів та вільного доступу до басейнів. Як правило, в таких готелях не варто переживати за харчування: часто у вартість включають не лише сніданок, а й обід та вечерю. Крім того, часто приватні готелі на першій лінії мають власний вихід до моря, де гості можуть скористатися шезлонгами безкоштовно, і де не так багато людей, як на пляжах загального користування.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка погода на Чорному й Азовському морях буде у липні.

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