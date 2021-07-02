Катамараны, качели и пляжи: самые красивые озера Украины для идеального отдыха на уикенд

Пять живописных водоемов с прозрачной водой

На озерах Украины стартовал купальный сезон. Вода прогрелась до комфортной температуры и берега водоемов в окружении лесов и гор заполнили туристы.

Заработала в полную силу и курортная инфраструктура на популярных локациях. Например, на Шацких озерах открылись бунгало, ресторанчики, прокат новых катамаранов, стали доступны разные аттракционы, сообщает местное издание Район.Шацк.

Вокруг самого популярного озера Украины – Свитязя – появилось также несколько новых фотолокаций, включая "инстаграмные" качели в воде. По фоторепортажу видно, что туристы отдыхают на засеянных травой пляжах под навесами и купаются в прозрачной воде.

Отдых на озерах вместо моря многие украинцы выбирают благодаря близости к месту проживания, красивым видам вокруг, уникальному составу и чистоте воды, а также развитой инфраструктуре. К каким водоемам можно отправиться на выходные – в материале.

Волынь: самое глубокое озеро

В Волынской области среди лесов находятся три десятка природных озер, которые вместе создают уникальный природный комплекс. Адрес озер – Шацкий и Любомльский районы. С 1985 года в этой местности был создан Шацкий природый национальный парк на площади почти 33 тыс. гектаров.

Фото: Вид на озеро Свитязь (svityaz.org.ua)

Самое известное озеро в этих краях – Свитязь. Это самое глубокое озеро Украины – до дна в некоторых местах – 58 метров. Это в четыре раза глубже, чем Азовское море.

При этом у Свитязя песчаное дно и невероятная прозрачность воды. Водоем питается исключительно из подземных источников, в него не впадает ни одна река – благодаря этому вода остается идеально чистой. Кроме того, в ее составе есть глицерин и серебро, которые благотворно влияют на кожу и обладают лечебным эффектом.

Летом вода прогревается до температуры "парного молока". Поэтому локацию выбирают часто семьи с детьми. Заход в озеро пологий, вокруг обустроено немало пляжей, баз отдыха, летних лагерей.

Синевир: жемчужина Карпат

Озеро Синевир – мечта путешественника, который отправляется любоваться красотой Карпатских гор. Водоем называют жемчужиной Карпат. Он находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря в Закарпатской области возле села Синевирская поляна.

Фото: Озеро Синевир (wikipedia.org)

Это озеро появилось в ледниковый период в результате смещения скал, которые перекрыли ручей. Сейчас Синевир питается водой из горных ручьев. Посередине водоема находится остров, который на фоне водной глади напоминает зрачок. Поэтому озеро еще называют Морским оком Карпат.

Синевир занимает площадь около 7 гектаров, поэтому является наибольшим по площади горным озером. Глубина живописного водоема – 10-12 м, а максимальная - 24 м. Несмотря на то, что воду теплой назвать трудно – в жаркие дни она прогревается до 10 градусов, из года в год немало туристов преодолевают горные дороги и тропы, чтобы отдохнуть на берегу волшебного водоема.

Голубое озеро: "Мальдивы" в Черниговских лесах

Самое лазурное озеро в Украине можно найти в Черниговской области около села Олешня. Это рукотворные водоемы: раньше там находились карьеры по добыче кварцевого песка, потом их затопили. Но остатки минералов на дне придают уникальный лазурный цвет воде. Озеро в окружении пышного соснового леса многим напоминает цвет воды на Мальдивских островах в Индийском океане.

Фото: Голубое озеро на Черниговщине (ozera.cn.ua)

Поскольку озеро – популярный туристический объект, то на берегу хватает обустроенных песчаных пляжей. До пандемии к Голубым озерам приезжали немало туристов из соседних стран. Некоторые отдыхающие ставят палатки за отельную плату, многие бронируют жилье поблизости.

Райский уголок с целебной водой

В Ровенской области возле села Рудка находится еще одно популярное у туристов озеро – Белое. Оно находится в окружении соснового леса. Берег у озера песчаный, пологий. Как и на других озерах, для отдыхающих обустроены пирсы к большей глубине, с которых можно нырять в воду или ловить рыбу.

Само озеро – карстового происхождения, и этим объясняется его прозрачность. Но особенная ценность водоема – целебный состав воды с глицерином. Благодаря этому кожа купальщиков смягчается и выглядит моложе. Возле озера есть несколько вариантов размещения – от палаток до частного жилья и базы отдыха.

Фото: Озеро Белое в Ровенской области (svitom.info)

Буковель: курортное озеро с гуцульским колоритом

Самое большое искусственное озеро в Украине, которое смело можно назвать альтернативой морю, расположено на курорте Буковель в селе Поляница в Ивано-Франковской области.

Его создавали на протяжении нескольких лет, но зато теперь туристы наслаждаются качественными пляжами и полноценным отдыхом с максимальной инфраструктурой. Сам водоем отличается чистотой и прозрачностью воды, его глубина доходит до 8 метров. Только длина пляжа на озере – больше 2 километров.

Фото: Озеро в Буковеле (koruna.ua)

Для туристов на водоеме хватает вариантов времяпрепровождения: можно просто купаться и загорать на шезлонгах, а можно покататься на водных лыжах, гидроциклах и даже понырять с аквалангом. Чем не альтернатива курортам Черного моря, только в окружении гор, лесов - да еще и в атмосфере гуцульского колорита.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит поехать на Шацкие озера в Украине летом.

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