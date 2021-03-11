Геническ по цене Батуми: будут ли морские курорты в Украине дороже зарубежных

Цены в некоторых отелях региона - уже на уровне иностранных

Лучшие места у моря стоит бронировать заранее – об этом хорошо знают туристы, которые подбирают места для отдыха на морском побережье в Украине.

Второе "карантинное" лето обещает быть более продуктивным для местного туристического бизнеса – многие туристы адаптировались к правилам безопасности во время пандемии и уже планируют отпуск.

Между тем, спрос порождает предложение, поэтому цены на летние даты в отелях на побережье уже превышают аналогичные предложения в курортных странах.

"Цены на уровне Батуми"

О завышенных ценах начали сообщать профильные сообщества в Facebook. Например, в Travel Press Club отметили, что цены некоторых лучших резорт-отелей Херсонщины этим летом приближаются к уровню отелей 5* в грузинском городе Батуми.

"Для сравнения - 2600-3000 гривен за сутки в гостиницах без официальных звезд, но со шведским столом в Украине. И 3080 гривен в сутки с завтраком в Radisson Blu Batumi 5* и 3400 грн - в Hilton Batumi. Это актуальные цены на середину июня", - приводят примеры в посте.

Отмечается, что в украинских отелях на берегу моря в период пляжного сезона гостей селят не менее чем на трое суток. Такие условия указаны в системах бронирования.

Фото: Один из отелей на Арабатской стрелке (booking.com)

Сколько будет стоить отдых в июле

Мы задались вопросом, действительно ли украинское море в Херсонской области в пляжный сезон по цене приравнивают к зарубежным курортам. На сайте бронирования жилья booking.com нашли примеры таких цен на Азовском побережье.

Например, недельный отдых на двоих с трехразовым питанием в отеле "Усадьба Мирада" в селе Стрелковое на Арабатской стрелке с 1 июля обойдется в 19250 гривен (2750 гривен в сутки) в двухместном номере-делюкс.

В курортном комплексе "Дольче Вита" с бассейном и спа-центром в Железном порту неделя проживания с трехразовым питанием обойдется в 16100 гривен (2300 грн в сутки) в улучшенном двухместном номере.

Приблизительно такие же цены в отельных домиках у моря в Генгорке. Номер-студио с двуспальной кроватью, мини-кухней и кондиционером в отеле "Arabatka" с завтраками обойдется в 18515 гривен (2645 грн в сутки).

Фото: Отель в Железном порту (facebook.com/dolcevita.gp)

"Это не значит, что все поедут в Грузию"

Ценовые предложения в некоторых отелях региона и правда достигают указанного диапазона цен, говорит РБК-Украина сертифицированный гид и основатель туристического портала "НА МОРЕ" Алексей Войцеховский.

"Так было всегда, и ситуация с ценами в новом сезоне не изменилась и не изменится. Но это не значит, что все поедут в Грузию. Наши отели на морском побережье летом в Украине однозначно будут загружены. Цены, указанные в этой публикации (у Travel Press Club - ред.), уже несколько лет действуют у нас на самые лучшие отели. И характерно, что эти отели буквально забиты с 1 мая по 1 октября", - говорит он.



Цены на отдых в некоторых отелях на море в Украине действительно можно сравнить с теми, которые предлагают в отелях на некоторых морских курортах за рубежом. Но многие все же не поедут за границу, а будут выбирать пляжный отдых дома, уверен Войцеховский.

К тому же, цены на гостиницы в Батуми указаны без учета стоимости перелета в Грузию. Эксперт обращает внимание на то, что в Херсонской области есть отели, номера в которых значительно дешевле указанных.



"Наши направления летом все же будут в приоритете. Поездки за границу в нынешних условиях сопровождаются бюрократией, а куда-то стали пускать исключительно с вакцинацией", - добавляет Алексей.

Фото: Пляж на Арабатской стрелке (kirillovka.ks.ua)

По словам эксперта, в последнее время на побережьях Черного и Азовского морей появляется все больше качественных отелей.



"При упоминании украинских морских курортов многим сразу представляются стереотипы о плохом качестве и высоких ценах. Но те, кто ездил на море в Украине в прошлом году, были приятно удивлены хорошим сервисом. К примеру, на Арабатской Стрелке появилось немало отелей и гостевых домов, которые действительно не хуже европейских", - уверяет туристический эксперт.

Напомним, мы писали почему стоит ехать на Азовское море весной.

Ранее мы рассказывали, когда начнется новый сезон отдыха на море в Украине.