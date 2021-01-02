Занзибар или Мальдивы: малоизвестная локация в Украине напоминает иностранный курорт

Некоторые популярные места для путешествий в Украине часто сравнивают с иностранными. Украинская "Швейцария", "Венеция", украинский "Париж", и тому подобное. Таких сравнений множество. А недавно появилось еще одно.

"Это Полтавщина. Гора Пивиха. 3,5 часа езды от Киева. Правда, это летом, а в другом - похоже на Занзибар", - пишет на своей странице в Facebook Анна Романова.

В комментариях к посту некоторые пользователи отметили, что также бывали в этой локации, и она показалась им очень красивой. А другие написали, что отдыхать там опасно. Мы решили выяснить, чем интересна эта локация и почему, по мнению некоторых туристов, отдых здесь может стать опасным.

Гора Пивиха: что это за место?

Возле поселка Градижск полтавской области есть локация, откуда открывается великолепная панорама на местные ландшафты и зеркальную гладь Кременчугского водохранилища. Это – гора Пивиха, ландшафтный заказник местного значения.

Фото: Необычная локация в Полтавской области (Facebook.com/Анна Романова)

Как оказалось, это место становится все более популярным среди путешественников летом и зимой. В частности, здесь останавливаются на пути к другим известным памятникам, чтобы увидеть красивый пейзаж и сделать яркие фото.

Пивиха по геологическому строению относится к солено-купольным структурам. Эта гора - геологический памятник: в ее обнажениях есть глина, кристаллический гипс, мергель, песок и трехметровый слой редкой породы известняка – голубого мергеля. Это единственное место выхода голубого мергеля на поверхность с дневным светом в Украине. В обрывах найдены остатки растений и животных ледникового периода.

"Санжейка", "Занзибар": справедливы ли эти сравнения

Гора расположена на высоте 168-169 метров над уровнем моря и издалека напоминает кому-то курортное село Санжейка в Одесской области, а кому-то - даже Занзибар или Мальдивы. Именно так часто подписывают в соцсетях фото, сделанные в этой местности.

Однако на практике эти места можно сравнивать только опосредованно в некоторых ракурсах на фото: здесь нет пляжей, а подходит она, прежде всего, для пеших прогулок. И, конечно, зимой здесь не тот климат, чтобы рассматривать это место для пляжного отдыха. Но тем, кто хочет сделать здесь яркие фото, локация точно понравится.

Фото: Пивиха постоянно разрушается волнами местного водоема (uk.wikipedia.org)

В то же время гора понемногу исчезает: после разлива Кременчугского водохранилища в конце 1960-х годов Пивиха постоянно разрушается волнами этого водоема. Ежегодно вода смывает около 7 метров холма. На сегодня под водами "Кременчугского моря" оказалось уже более 600 метров Пивихи.

Уже было немало попыток предотвратить смещение горы. В 2017 году здесь даже провели фестиваль "Пивиха-фест", чтобы привлечь внимание к экологической проблеме. Сейчас туристам советуют не подходить слишком близко, гуляя внизу.

Откуда такое необычное название?

По преданию, в здешних местах когда-то было поселение, принадлежавшее боярам Пивам. А позже, в 16 веке, рядом был построен Пивгородский Николаевский монастырь.

Он часто подвергался разрушению, набегам татар, но его несколько раз восстанавливали. Остатки монастыря со временем ушли под воду.

Фото: Ландшафты Пивихи в холодное время года (uk.wikipedia.org)

В этой местности есть различные природные залежи. Местные жители утверждают, что голубая и желтая глина имеет лечебные свойства. Официальная медицина на сегодня не подтверждает лечебных свойств глины, но и не опровергает их.

Почему сюда стоит поехать

Прежде всего – за созерцанием красивых пейзажей: красота здешних мест завораживает в любую пору года. Эти места подходят для пеших походов и отдыха на природе.

Но стоит помнить, что здесь нет пляжей, да и подходит это место преимущественно для коротких прогулок. Также стоит заметить, что во время прогулок местностью из-за возможных оползней стоит быть осторожным и не подходить к горе слишком близко.

Конечно, летом эта местность особенно красива. Летом Пивиха манит прохладным сосновым бором, цветом чабреца. Золотым ковром покрывается гора осенью. А зимой накрывает белым снегом обрывистые берега, овраги и балки метель.

Фото: Здесь нет пляжей, и гулять местностью надо осторожно из-за возможных оползней (uk.wikipedia.org)

Еще один важный момент - вблизи нет отелей. Ближайшее место для ночевки – село Власовка. Если будете путешествовать летом – посетите местный пляж (15 мин езды на авто) в пгт Градижск. Также там есть разнообразные аттракционы и заведения питания.

В 2020 году неподалеку от локации установили шлагбаум для ограничения движения автомобилей на территорию Пивихи. Сегодня машину можно оставить возле лагеря "Чайка".

Как доехать к горе Пивиха

Добраться сюда можно общественным транспортом - автобусом до села Максимовка. Автобусом от Кременчуга сюда ехать около 40 минут. Или своим транспортом по автодороге Н-08 по Бориспольской трассе до поселка Градижск и оттуда – непосредственно к горе.

Также стоит посетить и Голубые озера, которые находятся неподалеку, в селе Собковка за 40 км от Полтавы. Есть мнение, что вода в озере приобрела такую яркую окраску из-за глины, которую раскопали здесь во время добычи песчаных пород.

Напомним, ранее мы писали, что Донецкая и Луганская области удивляют туристов интересными объектами.

Также сообщалось, куда можно поехать во время карантина на экскурсии с детьми.