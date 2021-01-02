Занзібар чи Мальдіви: маловідома локація в Україні нагадує іноземний курорт

Деякі популярні місця для подорожей в Україні часто порівнюють з іноземними. Українська "Швейцарія", "Венеція", український "Париж", тощо. Таких порівнянь – безліч. А недавно з’явилося ще одне.

"Це Полтавщина. Гора Пивиха. 3,5 години їзди від Києва. Щоправда, це влітку, а в іншому - схоже на Занзібар", - пише на своїй сторінці у Facebook Анна Романова.

У коментарях до посту деякі користувачі зауважили, що також бували в цій локації, і вона здалася їм дуже красивою. А дехто написав, що відпочивати там небезпечно. Ми вирішили з’ясувати, чим цікава ця локація та чому, на думку деяких туристів, відпочинок тут може стати небезпечним.

Гора Пивиха: що це за місце?

Біля селища Градизьк Полтавської області є локація, звідки відкривається чудова панорама на місцеві ландшафти та дзеркальну гладь Кременчуцького водосховища. Це – гора Пивиха, ландшафтний заказник місцевого значення.

Фото: Незвична локація у Полтавській області (Facebook.com/Анна Романова)

Як виявилося, це місце стає все більш популярним серед мандрівників влітку та взимку. Зокрема, тут зупиняються на шляху до інших місць, щоб побачити гарний краєвид і зробити яскраві фото.

Пивиха за геологічною будовою належить до солено-купольних структур. Ця гора є геологічною пам’яткою: у її відслоненнях наявні глина, кристалічний гіпс, мергель, пісок та триметровий шар рідкісної породи вапняку – блакитного мергелю. Це єдине місце виходу блакитного мергелю на поверхню з денним світлом в Україні. В обривах знайдено залишки рослин і тварин льодовикового періоду.

"Санжійка", "Занзібар": чи справедливі ці порівняння



Гора розташована на висоті 168-169 метрів над рівнем моря і здалеку нагадує комусь курортне село Санжейка в Одеській області, а комусь - навіть Занзібар або Мальдіви. Саме так часто підписують у соцмережах фото, зроблені у цій місцевості.

Проте на практиці ці місця можна порівнювати тільки опосередковано у деяких ракурсах на фото: тут немає пляжів, а підходить вона насамперед для піших прогулянок. І, звісно, взимку тут не той клімат, щоб розглядати це місце для пляжного відпочинку. Але тим, хто хоче зробити тут яскраві фото, локація точно сподобається.

Фото: Пивиха постійно руйнується хвилями місцевої водойми (uk.wikipedia.org)

Водночас гора потроху зникає: після розливу Кременчуцького водосховища в кінці 1960-х років Пивиха постійно руйнується хвилями цього водоймища. Щороку вода змиває близько 7 метрів пагорба. На сьогодні під водами "Кременчуцького моря" опинилося вже більше ніж 600 метрів Пивихи.

Втім, вже було немало спроб запобігти зсуву. У 2017 році тут навіть провели фестиваль "Пивиха-фест", щоб привернути увагу до екологічної проблеми. Зараз туристам радять не підходити надто близько, гуляючи внизу.

Звідки така незвична назва?

За переказами, в тутешніх місцях колись було поселення, яке належало боярам Пивам. А пізніше, у 16 столітті, поряд було споруджено Пивгородський Миколаївський монастир.

Він часто піддавався руйнуванню, набігам татар, але його кілька разів відновлювали. Залишки монастиря з часом пішли під воду.

Фото: Ландшафти Пивихи у холодну пору року (uk.wikipedia.org)

Місцевість багата й на різні природні поклади. Місцеві жителі стверджують, що блакитна та жовта глина має лікувальні властивості. Офіційна медицина станом на сьогодні не підтверджує лікувальні властивості глини, але і не спростовує їх.

Чому сюди варто поїхати

Передусім – за спогляданням красивих пейзажів: краса тутешніх місць заворожує в будь-яку пору року. Ці місця підходять і для піших походів та відпочинку на природі.

Але варто пам’ятати, що тут немає пляжів, та й підходить це місце переважно для коротких прогулянок. Також треба зауважити, що під час прогулянок місцевістю через можливі зсуви варто бути обережним та не підходити до гори занадто близько.

Звісно, влітку ця місцевість особливо красива. Влітку Пивиха вабить своїм прохолодним сосновим бором, чебрецевим цвітом. Золотим килимом вкривається гора восени. А взимку накриває білим снігом обривисті береги, яри та балки хуртовина.

Фото: Тут немає пляжів, і гуляти місцевістю треба обережно через можливі зсуви (uk.wikipedia.org)

Ще один важливий момент - поблизу готелів немає. Найближче місце для ночівлі – село Власівка. Якщо подорожуватимете влітку – відвідайте місцевий пляж (15 хв їзди на авто) у смт Градизьк. Також там є різноманітні атракціони та заклади харчування.

У 2020 році неподалік від локації встановили шлагбаум для обмеження руху автівок на територію Пивихи. Станом на сьогодні автівку можна залишити біля табору "Чайка".

Як доїхати до гори Пивиха

Добратися сюди можна громадським транспортом - автобусом до села Максимівка. Автобусом від Кременчука сюди їхати близько 40 хвилин. Або своїм транспортом по автодорозі Н-08 по Бориспільській трасі до селища Градизьк, і звідти – безпосередньо до гори.

Також варто відвідати й Блакитні озера, що знаходяться неподалік, у селі Собківка за 40 км від Полтави. Існує думка, що вода в озері набула такого яскравого забарвлення через глину, яку розкопали тут під час видобування піщаних порід.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Донецька та Луганська області дивують туристів цікавими об'єктами.

Також повідомлялося, куди можна поїхати під час карантину на екскурсії з дітьми.