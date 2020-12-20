ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Мало кто слышал об этих местах": восток Украины удивляет туристов интересными локациями

Воскресенье 20 декабря 2020 14:01
"Мало кто слышал об этих местах": восток Украины удивляет туристов интересными локациями
Фото: Святогорская Лавра (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Действительно ли опасно путешествовать по Донецкой и Луганской областям

Луганская и Донецкая области вошли в список самых опасных регионов для путешествий, говорится в отчете международной организации International SOS.

Организация составила новую карту Travel Risk Map, где все страны поделены на пять различных категорий опасности: незначительный уровень (страны этого списка отмечены зеленым цветом), низкий, средний, высокий и еще один - экстремальный (обозначены бордовым цветом).

Наиболее опасными для путешествий названы Сирия, Ирак, Афганистан, Сомали и Ливия. Кроме того, туристам не советуют ехать в Южный Судан, Нигерию и западные регионы Конго. В то же время наиболее безопасными для путешествий по версии организации стали Дания, Финляндия и Исландия.

Государства мира в рейтинге международной организации International SOS оценивают по нескольким показателям. В частности, по уровню политической нестабильности (войны, терроризм), социальных колебаний и преступлений насильственного характера.

"Туристически недооцененный регион"

Ошибочно считать, что абсолютно все части Луганской и Донецкой области - опасны, и на самом деле посещать туристам подконтрольные Украине районы этих областей вполне возможно, говорит РБК-Украина тревел-менеджер Наталья Михальченко, которая популяризирует туристические локации востока Украины.

Она не согласна с тем, что в список опасных регионов стоит вносить эти области полностью.

"Находиться на территории, которую контролируют российско-террористические группировки, безусловно, опасно. Но и попасть туда с туристической целью просто невозможно. А вот все остальные районы Донетчины и Луганщины безопасны так же, как вся остальная территория Украины. Там действуют украинские законы, работают правоохранительные органы и государственные учреждения", - объясняет она.

&quot;Мало кто слышал об этих местах&quot;: восток Украины удивляет туристов интересными локациямиФото: Свято-Успенская горная Лавра расположена на высоком меловом правом берегу Северского Донца (wikipedia.org)

Например, в Мариуполе, который расположен максимально близко к границам с Россией, на протяжении последних лет активно развивается общественное пространство, проводятся международные фестивали: от бизнес-форумов до фестиваля современного искусства "Гогольфест", добавляет специалист.

Киевлянин Игорь Саенко этим летом впервые побывал в Донецкой области. Знакомые предложили побывать в трехдневном туре. За это время он посетил Святогорск и другие города.

"До этого даже не рассматривал этот регион как туристический. Но теперь знаю, что здесь есть что увидеть. Про эти места мало кто вообще знает: они остро нуждаются в рекламе. Это туристическо недооцененный регион. Надо понимать, что это не тот туризм, к которому мы привыкли в Карпатах или в Одессе", - рассказывает Игорь Санеко.

По словам туриста, поездки в этот регион - это не отдых в роскошных спа-отелях, но все же здесь можно летом отдохнуть на море - есть Белосарайская коса, курортный поселок Урзуф. А в другие периоды года туристы могут посмотреть архитектурные памятники, говорит он.

Главные "туристические магниты" региона

Наталья Михальченко перечисляет самые интересные локации региона, которые стоит увидеть туристам.

"Биосферный заповедник Меотида, Белосарайская коса, Каменные Могилы, Великоанадольский лес, греческие поселения вокруг города - "туристические магниты" юга региона. В центре и на севере - от Бахмуту до Славянска и дальше к Лисичанску на Луганщине громадапрокладывает уникальный маршрут "Путь, обозначенный солью", - говорит туристический менеджер.

По ее словам, маршрут объединяет десятки геологических, исторических локаций, зеленые туристические аттракции, фермерские локальные хозяйства.

&quot;Мало кто слышал об этих местах&quot;: восток Украины удивляет туристов интересными локациямиФото: Меотида - национальный природный парк в Донецкой области (wikipedia.org)

"И, конечно, Святогорская лавра - самый известный исторический памятник. Дальше на север располагаются земли Слобожанщины, леса, река Айдар - самая чистая в Украине. То есть в Луганской и Донецкой областях точно есть что посмотреть. Приехав сюда в путешествие, вы удивитесь, насколько здесь много интересных для туристов мест", - говорит специалист.

По словам Натальи Михальченко, туристические компании следят за безопасностью туристов, и если бы путешествовать туда было бы опасно, то туры в эти места бы просто не проводили.

Несколько примеров туров в Донецкую и Луганскую области, которые проводят различные туристические компании:

Экскурсия по Святогорску: пещерный комплекс Святогорской лавры, Николаевская церковь, Верхний павильон паломников, Национальный природный парк "Святые горы";

Экскурсии по Мариуполю;

Экскурсии по Старобельску: исторический центр города, арт-кофейня, река Айдар;

"Соляное царство Соледара": соляная шахта города Соледар - "подземный город" со своей интересной историей;

Напомним, ранее мы писали о малоизвестных локациях Львовской области, о которых мало знают туристы.

Также мы писали об уникальном буддийском храме в Черкассах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Отдых в Украине ЛуганскДонецкая областьтуризмпутешествие

Мнения
Владимир Гайдук
Не только воздушные шары: самые интересные локации Каппадокии для знакомства с регионом
Владимир Гайдук
гид туристической компании "Аккорд-тур"
Леля Филимонова
Бархатный сезон в декабре: необычная локация в Турции удивляет туристов
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Елена Бойко
Шри-Ланка открывается для украинцев: что нужно знать туристам
Елена Бойко
Соучредитель компании Travel Professional Group
Антон Тараненко
"Поездки не отменят, но будут нарушения": как карантин в Украине повлияет на туризм
Антон Тараненко
Глава правления VisitUkraine.Today
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь