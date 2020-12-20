"Мало кто слышал об этих местах": восток Украины удивляет туристов интересными локациями

Фото: Святогорская Лавра (wikipedia.org)

Действительно ли опасно путешествовать по Донецкой и Луганской областям

Луганская и Донецкая области вошли в список самых опасных регионов для путешествий, говорится в отчете международной организации International SOS.

Организация составила новую карту Travel Risk Map, где все страны поделены на пять различных категорий опасности: незначительный уровень (страны этого списка отмечены зеленым цветом), низкий, средний, высокий и еще один - экстремальный (обозначены бордовым цветом).

Наиболее опасными для путешествий названы Сирия, Ирак, Афганистан, Сомали и Ливия. Кроме того, туристам не советуют ехать в Южный Судан, Нигерию и западные регионы Конго. В то же время наиболее безопасными для путешествий по версии организации стали Дания, Финляндия и Исландия.

Государства мира в рейтинге международной организации International SOS оценивают по нескольким показателям. В частности, по уровню политической нестабильности (войны, терроризм), социальных колебаний и преступлений насильственного характера.

"Туристически недооцененный регион"

Ошибочно считать, что абсолютно все части Луганской и Донецкой области - опасны, и на самом деле посещать туристам подконтрольные Украине районы этих областей вполне возможно, говорит РБК-Украина тревел-менеджер Наталья Михальченко, которая популяризирует туристические локации востока Украины.

Она не согласна с тем, что в список опасных регионов стоит вносить эти области полностью.

"Находиться на территории, которую контролируют российско-террористические группировки, безусловно, опасно. Но и попасть туда с туристической целью просто невозможно. А вот все остальные районы Донетчины и Луганщины безопасны так же, как вся остальная территория Украины. Там действуют украинские законы, работают правоохранительные органы и государственные учреждения", - объясняет она.

Фото: Свято-Успенская горная Лавра расположена на высоком меловом правом берегу Северского Донца (wikipedia.org)

Например, в Мариуполе, который расположен максимально близко к границам с Россией, на протяжении последних лет активно развивается общественное пространство, проводятся международные фестивали: от бизнес-форумов до фестиваля современного искусства "Гогольфест", добавляет специалист.

Киевлянин Игорь Саенко этим летом впервые побывал в Донецкой области. Знакомые предложили побывать в трехдневном туре. За это время он посетил Святогорск и другие города.

"До этого даже не рассматривал этот регион как туристический. Но теперь знаю, что здесь есть что увидеть. Про эти места мало кто вообще знает: они остро нуждаются в рекламе. Это туристическо недооцененный регион. Надо понимать, что это не тот туризм, к которому мы привыкли в Карпатах или в Одессе", - рассказывает Игорь Санеко.

По словам туриста, поездки в этот регион - это не отдых в роскошных спа-отелях, но все же здесь можно летом отдохнуть на море - есть Белосарайская коса, курортный поселок Урзуф. А в другие периоды года туристы могут посмотреть архитектурные памятники, говорит он.

Главные "туристические магниты" региона

Наталья Михальченко перечисляет самые интересные локации региона, которые стоит увидеть туристам.

"Биосферный заповедник Меотида, Белосарайская коса, Каменные Могилы, Великоанадольский лес, греческие поселения вокруг города - "туристические магниты" юга региона. В центре и на севере - от Бахмуту до Славянска и дальше к Лисичанску на Луганщине громадапрокладывает уникальный маршрут "Путь, обозначенный солью", - говорит туристический менеджер.

По ее словам, маршрут объединяет десятки геологических, исторических локаций, зеленые туристические аттракции, фермерские локальные хозяйства.

Фото: Меотида - национальный природный парк в Донецкой области (wikipedia.org)

"И, конечно, Святогорская лавра - самый известный исторический памятник. Дальше на север располагаются земли Слобожанщины, леса, река Айдар - самая чистая в Украине. То есть в Луганской и Донецкой областях точно есть что посмотреть. Приехав сюда в путешествие, вы удивитесь, насколько здесь много интересных для туристов мест", - говорит специалист.

По словам Натальи Михальченко, туристические компании следят за безопасностью туристов, и если бы путешествовать туда было бы опасно, то туры в эти места бы просто не проводили.

Несколько примеров туров в Донецкую и Луганскую области, которые проводят различные туристические компании:

Экскурсия по Святогорску: пещерный комплекс Святогорской лавры, Николаевская церковь, Верхний павильон паломников, Национальный природный парк "Святые горы";

Экскурсии по Мариуполю;

Экскурсии по Старобельску: исторический центр города, арт-кофейня, река Айдар;

"Соляное царство Соледара": соляная шахта города Соледар - "подземный город" со своей интересной историей;

Напомним, ранее мы писали о малоизвестных локациях Львовской области, о которых мало знают туристы.

Также мы писали об уникальном буддийском храме в Черкассах.