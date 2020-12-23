Парк природы и милые животные: лучшие локации для зимних путешествий с детьми

Фото: Ферма осликов (предоставлено Валерией Микульской)

Идеальные места для путешествий в зимний период

Куда поехать во время карантина? Как безопасно развлечь детей? Где отдохнуть недалеко от столицы зимой?

В конце осени мы с командой получили множество подобных вопросов от зрителей. И в ответ решили составить необычный маршрут. Свежий воздух, мало контактов, познавательные истории и много приятных эмоций, которые в этом году так всем нужны. Все это есть в новом маршруте и новом фильме Tour De Ukraine.

Подробностями и всеми тонкостями маршрута делюсь с читателями РБК-Украина. Направляемся на мощную "подзарядку"!

Видео: Где отдохнуть с детьми зимой (youtube.com/Tour de Ukraine)

Парк природы "Беремицкое": село Беремицкое, Черниговская область

Всего в 70 километрах от столицы, но уже на Черниговщине, расположился уникальный парк-заповедник "Беремицкое".

Место, где можно совершить вполне реальное "путешествие во времени". И никакая это не шутка, а реально крутая инициатива: в здешней лесостепи зоологи и волонтеры воспроизводят экосистему времен Киевской Руси.

Уже прошло несколько лет после того, как сюда завезли и приучают к дикой среде виды животных, которые реально когда-то бегали табунами на севере Украины.

Фото: Парк "Беремицкое" находится в 70 километрах от Киева на Черниговщине (предоставлено Валерией Микульской)

Условно 100 гектаров парка природы можно разделить на две части.

Туристическая половина парка встречает гостей "с порога" и, помимо всех удобств, имеет еще целую сеть вольеров с лошадьми редчайших пород, оленями, лосями, "великаном"-волом и невероятно крутым музеем счастливых диких котов.

Дикая территория парка занимает большую зону парка, здесь есть несколько проложенных эко-маршрутов. Выбирайте свою тропинку и держите камеру наготове: неожиданно между деревьями можете увидеть доисторических диких туров, или табун лошадей-тарпанов или сайгаков, которые реликтово существуют со времен Ледникового периода.

Фото: В туристической половине парка - сеть вольеров с лошадьми редчайших пород, оленями, лосями, волом (предоставлено Валерией Микульской)

И конечно помните, что это дикие животные. Поэтому будьте осторожны и эко-френдли: не навредите природе и непременно посмотрите нашу новую веселую серию.

Единственная в Украине ферма осликов: село Великие Дмитровичи, Киевская область

Что вы знаете про осликов? Это я сама спрашивала себя, когда наткнулась на эту ферму в сети.

Оказывается, в настоящее время единственная в Украине ферма этих милых ушастых копытных находится в часе езды от столицы, в селе Великие Дмитровичи. Ослиная ферма напоминает контактный зоопарк. Три десятки красивых и совсем не печальных, как в знакомом нам мультике ослов живут в уютном загоне и радуются гостям.

Ослы приручены человеком более 5000 лет назад, со времен Древнеегипетских царства, поэтому приветливо встречают и даже катают туристов. Но советую рядом с ними не слишком шуметь, ведь от природы они очень осторожны.

Фото: Единственная в Украине ферма осликов находится в часе езды от столицы (предоставлено Валерией Микульской)

Но этот вселенский покой передается человеку с контактом и невероятно расслабляет, ведь природные вибрации ослов почти такие же, как у дельфинов. Наверное поєтому ослы так нравятся детям.

А еще эти животные дают полезное молоко. И, конечно, на ферме его можно попробовать. Такое молоко не содержит казеина, а в его составе - три сотни полезных элементов. Локация находится в низине села, возле камерного озера: это уютная зона для фото и отдыха даже в межсезонье и зимой.

Овечья ферма: село Великая Бугаевка, Киевская область

По соседству с Дмитровичами, за 10 километров, но уже Васильковском районе, вы найдете еще одно колоритное хозяйство. Парадом здесь правят овцы.

Фото: Ферма расположена недалеко от природного заповедника "Васильковские Карпаты" (предоставлено Валерией Микульской)

Надеюсь, вы попадете на выпас. Потому что, во-первых, это красиво: стадо расползается по полянах колоритно, словно по указанию режиссера. А еще с ними можно контактировать, и это отдельное эмоциональное развлечение. Особенно когда в ваших руках хрустящий - букет сена.

Но, кроме этой лохматой компании, на дворе можно увидеть настоящий домашний зоопарк. Козы, корова, свиньи, гуси, утки и даже экзотические куры, несущие голубые яйца: кого только нет на этом дворе.

Фото: Увидеть таких животных - сплошное удовольствие для детей (предоставлено Валерией Микульской)

Ферма расположилась недалеко от природного заповедника "Васильковские Карпаты" на нескольких гектарах живописных холмов.

Природа создала вокруг невероятные пейзажи, а это фермерское хозяйство отлично в них вписалось. Поэтому немало фотомастеров уже облюбовали здесь для себя местечко для авторских фотосессий.

Напомним, ранее Валерия Микульская рассказывала РБК-Украина о самых интересных локациях Винницкой области для увлекательного путешествия.

Также мы писали о трех лучших маршрутах путешествий по Харьковской области для знакомства с регионом.