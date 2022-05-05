Терапия розовыми сакурами. В Ужгороде расцвели тысячи японских вишен

Вместо туристов в этом году цветением любуются переселенцы с Востока

На Закарпатье наступил пик цветения сакуры, которое ежегодно привлекает тысячи туристов в регион. В этом году любоваться очаровывающими японскими вишнями могут сотни тысяч переселенцев из других регионов.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, где искать лучшие локации с розовыми деревьями.

"Рядом с сакурами переношусь в параллельную реальность"

"Когда смотрю на сакуры, каждый раз благодарю Бога, что привел в этот красивый город и моя жизнь продолжается, и я могу быть рядом с такими красивыми цветами.

Рядом с сакурами будто нахожусь в параллельной реальности, пока не читаю новостей. Не хватает слов выразить, насколько это прекрасное зрелище", - рассказала местному каналу "21 Ужгород" Надежда, переселенка из Краматорска Донецкой области, которая до войны работала флористом.

Она рассказала, что попала в Ужгород впервые. Ей понравился и город, и дружелюбные жители.

Фото: Сакуры в Ужгороде в 2022 году (facebook.com/Natali Korzueva)

По официальным данным, по состоянию 4 мая на Закарпатье проживает около 400 тысяч вынужденных переселенцев.

Где можно переселенцам можно увидеть аллеи сакур на Закарпатье

Одна из самых известных локаций деревьев с розовым цветением - Ужгород. Каждый год в честь цветения сакур здесь проводили фестиваль.

Туристический путеводитель “Туринформ Закарпатья” рекомендует наслаждаться красотой цветения сакуры в старой части города над Ужем, начинать маршрут необходимо с площади Пушкина, по улице Довженко. Именно с этих локаций открывается великолепная панорама цветущих аллей.

Но красивые сакуры растут также по улице Заньковецкой, вдоль Славянской набережной, Грушевского, проспекта Свободы.

Первая сакура в городе появилась в 1923 году, впоследствии в городе сажали аллеи на разных улицах. Сейчас в Ужгороде насчитывается примерно 5000 деревьев с пышным розовым цветом, более половины из которых - в частных подворьях.

Фото: Цветение сакуры в Мукачево в 2018 году (Игорь Гуледза)

"Цветение японских вишен в Ужгороде можно найти на улицах Мытной, Гойды, Ракоци, Довженко, Бращайков, Крылова и других", - рассказывал РБК-Украина гид по Закарпатью Игорь Гуледза.

По его словам, много сакур также растет в Мукачево.

"Здесь их можно найти на улицах Маргитича, Береговский, Филатова, Сеченова и в парке Центральном. В последнем растет большинство пышных деревьев города. Подробнее о мукачевских деревьях я писал в своем блоге",- пояснил специалист.

Цветущие сакуры можно увидеть также на городских улицах Черновцов, в Виноградове, Иршаве и Хусте.

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