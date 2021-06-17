Замки, утесы и серфинг: Ирландия разрешит въезд украинским туристам в июле

Страна анонсировала правила въезда из стран вне ЕС
Ирландия открывает свои границы для туристов из третьих стран с 19 июля. Для вакцинированных пассажиров из Украины ни тестов, ни карантина не потребуется. Остальные смогут въезжать с негативным ПЦР-тестом. О новых правилах сообщается на сайте правительства.
"С 19 июля Ирландия присоединится к подходу Евросоюза относительно несущественных поездок в ЕС из третьих стран. Чтобы защитить своих граждан от ввоза штаммов, на уровне ЕС будет скоординирован механизм "экстренного торможения", который будет быстро реагировать на появление штамма, вызывающего беспокойство", - отмечается в публикации.
C этой же даты в стране начнет действовать цифровой сертификат вакцинации ЕС, в котором будет указываться получение вакцины, выздоровление или результаты тестов.
Какие правила будут действовать в июле
Для путешественников из стран вне ЕС будут действовать такие правила: все вакцинированные иностранцы будут освобождены от необходимости проходить самоизоляцию и делать повторные тесты.
Без доказательства вакцинации необходимо:
- представить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста в течение 72 часов до прибытия в страну;
- отправиться на самоизоляцию (до 14 дней);
- пройти тестирование после прибытия.
По данным украинского МИД, с февраля 2021 все туристы в Ирландии должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию. В то же время, пассажиры могут сократить срок пребывания на обязательном карантине, получив негативный ПЦР-тест на COVID-19 не ранее, чем через 5 дней после прибытия в Ирландию. Нарушители карантинных правил могут быть оштрафованы на сумму до 2500 евро.
Для путешествия украинцам необходимо получить ирландскую визу. Также перед поездкой нужно заполнить форму.
Чем интересна Ирландия украинцам
Украинские туристы до пандемии ездили в Ирландию в индивидуальные путешествия, говорят эксперты. Эта страна была малопопулярной локацией и спрос на фоне пандемии вряд ли будет, отметил в комментарии РБК-Украина руководитель сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.
"Это остров, на который программ у туроператоров не было, туристы летали индивидуально регулярными рейсами. Кроме того, у Ирландии была альтернатива – скандинавские страны, куда предлагалось много туров, в том числе и автобусных", - отметил он.
Между тем, Ирландия считается одной из самых популярных локаций среди европейских туристов. Страну ежегодно посещали больше 6 млн путешественников – в полтора раза больше, чем местного населения. В 2011 году в опросе Lonely Planet туристы назвали Ирландию "лучшим местом для отдыха" в мире.
Достопримечательности страны – средневековые замки и исторические сооружения, которые можно не только осматривать, и пожить внутри. Например, в отреставрированной школе масонов устроили отель.
Многих туристов также привлекают ночные клубы, пабы, культурные фестивали, музеи и парки. Ценится в Ирландии и отдых на природе – на побережье есть морские курорты с пляжами и местами для серфинга. У западного побережья острова есть своя "визитная карточка" – впечатляющие высотой скалы и утесы для инстаграмных фото.
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