Табу для туристов: как не попасть в неловкое положение на отдыхе в курортных странах

Нормы вежливости и дресс-код: что нужно знать путешественникам

Отдых за рубежом на лето планирует множество украинцев. Некоторые поедут в новые для себя страны – выбор в этом сезоне немалый.

Собирая чемоданы и бронируя туры, немногие путешественники задумываются о том, что стоит также изучить правила поведения в незнакомой стране. Незнание традиций и законов могут повлечь разные неприятности: от конфликта с местным населением до штрафов.

Что нужно учитывать туристам на отдыхе в разных странах – РБК-Украина узнало у директора турагентства.

Дресс-код в отелях и на улице: основные правила

Отправляясь в путешествие, туристы собирают удобные для себя вещи и не всегда задумываются над дресс-кодом в той или иной стране.

Например, в ОАЭ, Тунисе, Египте местные женщины ходят в закрытой одежде, но туристам на законодательном уровне не запрещено носить "откровенную" одежду, рассказывает РБК-Украина директор туристического агентства "Юла" Юлия Гуслистая.

"Хотите выйти за пределы отелей в короткой юбке или в платье с декольте - без проблем, но будьте готовы к тому, что на вас будут смотреть. Я бы советовала все же выбрать более консервативную одежду из уважения к местной культуре", — говорит специалист.

Фото: Местные жители в Тунисе (pixabay.com)

Она дает общий совет для любой страны: несмотря на стиль и формат отдыха, если туристы отдыхают в отелях уровня 4-5 звезд, то стоит иметь с собой одежду "на выход".

"Для мужчин это хотя бы один комплект "брюки+рубашка+туфли", для женщины - платье и обувь на каблуках, чтобы не остаться без ужина, в случае несоблюдения дресс-кода", — предупреждает она об особенностях отелей высоких категорий.

Кипр и Греция: не выходить из пляжа в купальниках

Также в этих странах на пляжах нет запрета на модели купальников, однако запрещено загорать топлес, говорит она. При этом местные женщины в мусульманских странах - ОАЭ, Тунисе, Египте - вообще не носят привычные для европейцев купальников, а плавают в специальных полностью закрытых костюмах.

"Многие считают, что в Албании существуют очень строгие запреты на некоторые виды одежды, но на самом деле это не так. Женщины здесь могут спокойно носить привезенные наряды, включая купальники на пляже. Но местные женщины не носят купальники-стринги, поэтому стоит воздержаться от такой модели", — отмечает Юлия Гуслистая особенности пляжного дресс-кода в Албании.

Фото: Отдыхающие на пляжах Кипра не должны выходить в общественные места в купальниках (pixabay.com)

Она добавляет: на Кипре не принято выходить с пляжа в купальниках в общественные места.

"В этой стране могут сразу указать вам на выход в кафе, ресторанах и тавернах, а также водители автобусов, если вы прямо с пляжа зашли с голым торсом или в купальнике", — предостерегает она и мужчин без "верха".

Также турагент напоминает об этикете в Греции: на территории некоторых древнейших памятников этой страны каблуки строго запрещены из-за убытков, которые могут нанести туристы, разрушая историческую архитектуру.

Особые правила гостеприимства и вежливости

"Выбирая новую страну для путешествия, я всегда советую туристам ознакомиться с правилами и обычаями, чтобы не попасть в неловкое положение и не испортить себе отпуск", — говорит руководитель туристической компании.

Общие моменты, на которые она обращает внимание туристов:

- Не фотографируйте людей без их разрешения. Спрашивать разрешения на съемку следует особенно у женщин, хотя лучше их вообще не снимать.

- Не фотографируйте в местах, где это запрещено: будет очень неудобно, когда вас поймают и заставят удалить снимки.

- В Египте нельзя не торговаться на рынках и, если вы уже получили желаемую цену, нужно купить товар, чтобы не обидеть продавца.

- В Турции всегда снимайте обувь, оказавшись в гостях у местного жителя, если только хозяин дома не позволил вам остаться в ней. И никогда не отказывайтесь от чая: это признак неуважения.

Фото: Туристов просят быть осторожными во время экскурсий в исторических локациях (pixabay.com)

- Если вы оказались за столом с местными жителями на Кипре, старайтесь доесть блюдо до конца. От предложенных напитков не отказывайтесь. Передавайте что-нибудь, если вас попросили об этом, только правой рукой.

Чего не стоит делать в разных странах во время путешествия

На Кипре не следует в публичных местах говорить слово "молодец", предупреждает Юлия Гуслистая.

"Киприоты посмотрят косо, потому что слово созвучно с греческим нецензурным выражением. А общеизвестный американский жест "о'кей" на Кипре носит резко негативный смысл", — обращает внимание на языковые нюансы специалист.

В ОАЭ запрещено публично целоваться. Нельзя распивать спиртные напитки в общественных местах: на улицах и пляжах.

"В дубайском метро - строгие правила: если планируете пользоваться этим видом транспорта, помните, что за сон в вагоне метро и на станциях вас могут оштрафовать на 80 долларов", — говорит она.

В районах вне туристических зон Туниса рекомендуется носить консервативную одежду.

Фото: В Египте нельзя не торговаться на рынках, и если вы договорились о цене, то надо обязательно купить товар (pixabay.com)

"Местное население в целом не агрессивно по отношению к иностранцам. Но нельзя ходить в город в пляжном костюме. Нельзя не носить с собой паспорт", — предупреждает о правилах агент.

На Кубе нельзя загорать топлес, даже спиной. А также запрещено курить в общественных местах.

На Мальдивы не разрешается привозить домашних питомцев. Также нельзя привозить Библию и обсуждать религию. Мальдивы - мусульманская страна. Поэтому даже на общественных пляжах обитаемых островов не везде можно купаться в бикини.

Напомним, ранее мы писали, как не омрачить отдых навязчивым общением в Египте.

Также сообщалось, какие страны значительно смягчили карантин в начале лета, и куда разрешен въезд без строгих правил.