Замки, кручі та серфінг: Ірландія дозволить в'їзд українським туристам у липні

Країна анонсувала правила в'їзду з країн поза ЄС
Ірландія відкриває свої кордони для туристів з третіх країн з 19 липня. Для вакцинованих пасажирів з України ні тестів, ні карантину не буде потрібно. Решта зможуть в'їжджати з негативним ПЛР-тестом. Про нові правила повідомляється на сайті уряду.
"З 19 липня Ірландія приєднається до підходу Євросоюзу щодо несуттєвих поїздок до ЄС з третіх країн. Щоб захистити своїх громадян від ввезення штамів, на рівні ЄС буде скоординований механізм "екстреного гальмування", який буде швидко реагувати на появу штаму, що викликає занепокоєння", - наголошується в публікації.
З цієї ж дати в країні почне діяти цифровий сертифікат вакцинації ЄС, в якому буде вказуватися отримання вакцини, одужання або результати тестів.
Які правила діятимуть у липні
Для мандрівників з країн поза ЄС діятимуть такі правила: всі вакциновані іноземці будуть звільнені від необхідності проходити самоізоляцію і робити повторні тести.
Без доказу вакцинації необхідно:
- надати докази негативного результату ПЛР-тесту протягом 72 годин до прибуття в країну;
- вирушити на самоізоляцію (до 14 днів);
- пройти тестування після прибуття.
За даними українського МЗС, з лютого 2021 всі туристи в Ірландії повинні проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. У той же час, пасажири можуть скоротити термін перебування на обов'язковому карантині, отримавши негативний ПЛР-тест на COVID-19 не раніше, ніж через 5 днів після прибуття в Ірландію. Порушники карантинних правил можуть бути оштрафовані на суму до 2500 євро.
Для подорожі українцям необхідно отримати ірландську візу. Також перед поїздкою треба заповнити форму.
Чим цікава Ірландія українцям
Українські туристи до пандемії їздили в Ірландію в індивідуальні подорожі, кажуть експерти. Ця країна була малопопулярною локацією і попит на тлі пандемії навряд чи буде, зазначив у коментарі РБК-Україна керівник мережі агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.
"Це острів, на який програм у туроператорів не було, туристи літали індивідуально регулярними рейсами. Крім того, в Ірландії була альтернатива – скандинавські країни, куди пропонувалося багато турів, в тому числі і автобусних", - зазначив він.
Тим часом, Ірландія вважається однією з найпопулярніших локацій серед європейських туристів. Країну щорічно відвідували більше 6 млн мандрівників -у півтора рази більше, ніж місцевого населення. У 2011 році в опитуванні Lonely Planet туристи назвали Ірландію "найкращим місцем для відпочинку" в світі.
Пам'ятки країни - середньовічні замки і історичні споруди, які можна не тільки оглядати, і пожити всередині. Наприклад, у відреставрованій школі масонів влаштували готель.
Багатьох туристів також приваблюють нічні клуби, паби, культурні фестивалі, музеї та парки. Цінується в Ірландії і відпочинок на природі – на узбережжі є морські курорти з пляжами і місцями для серфінгу. Біля західного узбережжя острова є своя "візитна картка" - вражаючі висотою скелі і кручі для інстаграмних фото.
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