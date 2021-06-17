Замки, кручі та серфінг: Ірландія дозволить в'їзд українським туристам у липні

Ірландія відкриває свої кордони для туристів з третіх країн з 19 липня. Для вакцинованих пасажирів з України ні тестів, ні карантину не буде потрібно. Решта зможуть в'їжджати з негативним ПЛР-тестом. Про нові правила повідомляється на сайті уряду.

"З 19 липня Ірландія приєднається до підходу Євросоюзу щодо несуттєвих поїздок до ЄС з третіх країн. Щоб захистити своїх громадян від ввезення штамів, на рівні ЄС буде скоординований механізм "екстреного гальмування", який буде швидко реагувати на появу штаму, що викликає занепокоєння", - наголошується в публікації.

З цієї ж дати в країні почне діяти цифровий сертифікат вакцинації ЄС, в якому буде вказуватися отримання вакцини, одужання або результати тестів.

Які правила діятимуть у липні

Для мандрівників з країн поза ЄС діятимуть такі правила: всі вакциновані іноземці будуть звільнені від необхідності проходити самоізоляцію і робити повторні тести.

Фото: Готель в будівлі відреставрованої масонської школи в Ірландії (booking.com)

Без доказу вакцинації необхідно:

- надати докази негативного результату ПЛР-тесту протягом 72 годин до прибуття в країну;

- вирушити на самоізоляцію (до 14 днів);

- пройти тестування після прибуття.

За даними українського МЗС, з лютого 2021 всі туристи в Ірландії повинні проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію. У той же час, пасажири можуть скоротити термін перебування на обов'язковому карантині, отримавши негативний ПЛР-тест на COVID-19 не раніше, ніж через 5 днів після прибуття в Ірландію. Порушники карантинних правил можуть бути оштрафовані на суму до 2500 євро.

Для подорожі українцям необхідно отримати ірландську візу. Також перед поїздкою треба заповнити форму.

Фото: В Ірландії люблять відпочивати туристи з європейських країн (unsplash.com/diogo palhais)

Чим цікава Ірландія українцям

Українські туристи до пандемії їздили в Ірландію в індивідуальні подорожі, кажуть експерти. Ця країна була малопопулярною локацією і попит на тлі пандемії навряд чи буде, зазначив у коментарі РБК-Україна керівник мережі агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик.

"Це острів, на який програм у туроператорів не було, туристи літали індивідуально регулярними рейсами. Крім того, в Ірландії була альтернатива – скандинавські країни, куди пропонувалося багато турів, в тому числі і автобусних", - зазначив він.

Тим часом, Ірландія вважається однією з найпопулярніших локацій серед європейських туристів. Країну щорічно відвідували більше 6 млн мандрівників -у півтора рази більше, ніж місцевого населення. У 2011 році в опитуванні Lonely Planet туристи назвали Ірландію "найкращим місцем для відпочинку" в світі.

Фото: Кручі в Ірландії (unsplash.com/henrique craveiro)

Пам'ятки країни - середньовічні замки і історичні споруди, які можна не тільки оглядати, і пожити всередині. Наприклад, у відреставрованій школі масонів влаштували готель.

Багатьох туристів також приваблюють нічні клуби, паби, культурні фестивалі, музеї та парки. Цінується в Ірландії і відпочинок на природі – на узбережжі є морські курорти з пляжами і місцями для серфінгу. Біля західного узбережжя острова є своя "візитна картка" - вражаючі висотою скелі і кручі для інстаграмних фото.

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