Высокие цены и отсутствие all inclusive: что стоит знать, собираясь в отпуск на Кипр летом

Туристка поделилась наблюдениями во время отдыха

Кипр в этом сезоне стал одной из первых стран ЕС, открывшихся для украинских туристов. На остров Афродиты уже в апреле полетели чартеры с любителями европейской атмосферы отдыха.

Для многих эта страна стала открытием: их приятно удивили уровень сервиса и природа. Но, как и в любой другой туристической локации, на курортах есть и негативные моменты: от цен до карантинных ограничений.

"Кипр покорил с первого взгляда"

Столичный фотограф Ирина Мочинская отдыхала на Кипре в мае и поделилась своими впечатлениями на странице в Instagram.

"Пробыв уже недельку, я постаралась выделить плюсы и минусы отдыха на Кипре. Из плюсов: красивые пляжи – это любовь. Нет опасных насекомых и ядовитых змей. Красивая природа и чистейший морской воздух. Кипр покорил меня с первого раза", - написала она.

Фото: Виды на Кипре (pixabay.com)

Также туристке понравилось то, что на Кипре большинство говорит на английском языке, а правоохранительные органы лояльны к путешественникам.



"Все отели соответствуют категории, тут 4* - это реально кайф. Нет такого, как в Турции - вроде бы как 5*, но по факту – 3", - отмечает девушка.

Также ее впечатлил выбор еды: ее не много, но она вся вкусная, свежая и разнообразная.

"Только растительного молока было 4 вида. И это не напитки, а 100% молоко, что для нас было огромным плюсом. Еще - большое количество морепродуктов, например, вкуснейшее рыбное мезе", - перечислила Ирина.

На Кипре нет пляжей, которые принадлежат отелям, все открыты для публики.

"Это огромный плюс - можешь идти куда захочешь и смотреть все что угодно. Хотя некоторые турагенты рисовали это минусом", - отметила фотограф.

Фото: Архитектура на Кипре (pixabay.com)

Отели и еда дорогие

Из минусов отдыха на Кипре Ирина Мочинская отметила высокие цены.

"Высокая цена на тур. Если сравнивать с Турцие, то такая же категория будет значительно дороже на Кипре", - обратила внимание на стоимость туристка.

Также, по ее наблюдениям, большинство туров не включают в себя питание по ситеме "all inclusive". А если и есть "все включено", то цена за такой отдых получается баснословная.

"Высокие цены в ресторанах и кафе - наравне с центром Киева. К примеру, капучино 7 евро, но можно найти и за 4 евро. Обычный кофе за 2 евро где-то есть, но я не видела", - приводит она примеры цен.

Также путешественница отметила, что в супермаркетах дорогие продукты и алкоголь.

На Кипре можно взять машину в аренду и объехать весь остров самостоятельно. Но из минусов Ирина называет левостороннее движение, к которому, впрочем, можно быстро адаптироваться.

"На Кипре высокие цены на бензин, если вы решите арендовать авто - примерно 1,40 евро за литр", - добавляет она.

Также туристам могут не понравиться некоторые технические вопросы. Например, для розеток нужно покупать адаптеры. Также в большинстве отелей - платный интернет, хотя киевлянке повезло с бесплатным.

Фото: Отель на Кипре (booking.com)

К слову, мы проверили цены на туры на Кипр на конец июня и начало июля. Недельный отдых в 4*отеле с питанием "все включено" стартует с 35 тысяч гривен за двоих в Айя-Напа, В Протарасе и Пафосе такой отпуск обойдется от 39 тысяч. Отдых в 5* отеле начинается с 49 тысяч за двоих. Зато на завтраках можно провести 7 ночей в 3* отеле от 18 тыс. гривен (530 евро), в 4* - от 26 тыс. грн (775 евро).

Правила для туристов

Туристка также поделилась опытом соблюдения карантинных правил при поездке на Кипр.

"При отъезде из Украины на Кипр нужны тесты и по прилету в Пафосе делают тест прямо в аэропорту. Очередь живая небольшая, стоимость 32 евро с человека, ребёнку делать не нужно", - рассказала она об условиях для туристов.

В стране обязательное ношение масок: в отеле, транспорте и магазинах. Если у туриста нет маски, ее дают бесплатно везде.

"На Кипре все очень логично: если ты пришёл в торговый центр, то можешь купить мороженное, но садиться есть его нельзя. В кафе и ресторанах можно сидеть - полно открытых площадок на свежем воздухе", - отмечает она.

Местные жители сдают экспресс-тест 1 раз в 3 дня. При населении Кипра 1 млн 215 тыс. человек полностью вакцинированы примерно уже 32%. В храмах имеют право находится 50% людей от заполняемости помещения. Школы и сады работают, но дети старше 12 лет должны иметь при себе SafePass.

Фото: Туристам разрешено посещать заведения с пропуском здоровья (booking.com)

SafePass на Кипре нужен для посещения мест массового собрания людей. Есть три разновидности справок, которые учитываются для пропуска.

- сертификат о вакцинации;

- справка о перенесенном заболевании Covid-19 в течении полу года;

- отрицательный ПЦР- или экспресс-тест, который будет действителен в течение 72 часов.

"Такие меры хоть шокируют, но достойны уважения. Но для туристов это все не нужно, для них достаточно только CyprusFlightPass", - объяснила путешественница.

Напомним, ранее мы сообщали, как не попасть в неловкое положение на курортах из-за незнания местных традиций и законов.

Также туристам рассказали об "обратной стороне" отдыха и жизни в ОАЭ.