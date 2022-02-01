ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В круиз на ледоколе. В Лапландии набирает обороты новое развлечение для туристов

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 11:32
В круиз на ледоколе. В Лапландии набирает обороты новое развлечение для туристов Фото: Круизы на ледоколе в Лапландии стали популярными среди туристов (facebook.com/polarexplorericebreaker)
Автор: Евгения Тугушева

Стоимость трехчасовой поездки составляет 255 евро

Ледоколы стали самыми популярными туристическими достопримечательностями в Лапландии, сообщает Euronews.com.

Сообщается. что только эти корабли с их сверхпрочными корпусами могут рассекать Балтийское море, замерзшее от полярного холода четыре месяца в году.

Группу из 50 человек отправляют на рассвете в уникальное приключение. Более выносливые туристы могут искупаться, но при температуре на улице до минус 20 градусов по Цельсию осуществить это довольно проблематично.

В круиз на ледоколе. В Лапландии набирает обороты новое развлечение для туристовВ круиз на ледоколе. В Лапландии набирает обороты новое развлечение для туристов

Фото: Круиз на ледоколе стал самым популярным туристическим развлечением в Лапландии (facebook.com/polarexplorericebreaker)

"Это похоже на нож, разрезающий лед. Очень прочный корпус. Мы можем отрегулировать оба наших двигателя и угол движения. Чем выше угол, тем быстрее корабль", — объяснил Фрэнк Хаммеро, капитан корабля Polar explorer.

Туристы одевают специальные спасательные костюмы, предоставленные организаторами круиза, которые поддерживают температуру тела в течение нескольких часов.

"Совсем не холодно", — сказала одна женщина, участвовавшая в поездке. Ее поддержал другой турист, который добавил, что чувствует себя "как кит".

В круиз на ледоколе. В Лапландии набирает обороты новое развлечение для туристов

Фото: Стоимость трехчасовой поездки — 255 евро (facebook.com/polarexplorericebreaker)

Какая стоимость тура

Стоимость поездки — около 255 евро на человека за трехчасовой круиз. Несмотря на это, Лапландия становится популярной локацией зимнего отдыха.

Напомним, ранее мы писали, ученый предупредил об угрозе для природы Антарктики от избытка туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
зимние каникулы Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения