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Погодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фото

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Вторник 25 января 2022 11:08
Погодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фото Фото: В Стамбуле продолжается снегопад. Возле аэропорта, чистят дороги (Катерина Колонович)
Автор: Евгения Тугушева

Из-за сильной непогоды в городе сократили время работы государственных учреждений и торговых центров

Во многих курортных городах Турции прошел сильный снегопад, сообщает Reuters.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил в Твиттере, что рабочие часы для государственных учреждений будут заканчиваться раньше времени, а также досрочно закрываться торговые центры из-за снега в городе с населением около 16 миллионов человек.

Он добавил, что транспортным средствам, прибывающим с запада города, не будет разрешен въезд в провинцию, а отправление с крупнейших автовокзалов Стамбула будет остановлено до вторника в 05:00 (по Гринвичу).

Погодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фотоПогодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фотоПогодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фото

Фото: Снегопад в Стамбуле (Getty Images)

Кроме этого, турецкие власти приостановили все полеты в аэропорту Стамбула в понедельник из-за сильного снегопада в городе, который был покрыт белым снегом, в то время как зимняя погода нарушила движение транспорта по всей стране.

Флагманский авиаперевозчик Турции Turkish Airlines заявил, что отменил все рейсы из аэропорта Стамбула до вторника 01:00 (по Гринвичу), чтобы обеспечить "безопасность путешествий для наших пассажиров" и предотвратить их застревание в аэропортах.

Погодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фотоПогодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фотоПогодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фото

Фото: Из-за аномальной погоды транспорт работал с перебоями (Getty Images)

Рейсы в Украину продолжают задерживать

В авиакомпании Turkish Airlines утром 25 января заявили, что приостановка всех рейсов из аэропорта Стамбула продлился по крайней мере до 00.00 26 января. По словам главы компании, в отелях на время задержки полетов были размещены 5420 человек.

Задерживаются и рейсы в Украину из Турции. Как уточнила РБК-Украина Катерина Колонович, находящаяся в аэропорту уже почти сутки, время отправления рейса компании SkyUp снова перенесли - в этот раз на 15.30.

Пассажирам рейса высылают актуальную информацию, и из неё следует, что рейс задерживается более чем на сутки: изначально по графику планировалось, что самолет вылетит в Киев 24-го января в 14.15.

Погодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фото

Погодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фотоПогодный коллапс парализовал работу аэропорта. Стамбул накрыл масштабный снегопад: фото

Фото: В Стамбуле продолжается снегопад. Возле аэропорта чистят дороги (Катерина Колонович)

В Стамбуле из-за сильного снегопада сократили время работы государственных учреждений и торговых центров.

Из-за сильного снегопада были остановлены некоторые паромные сообщения Стамбула, закрыты некоторые дороги и возникли проблемы с видимостью для водителей.

По данным метеорологической службы Турции (TSMS), в большей части регионов ожидается снег 25, 26 и 27 января.

В Стамбуле сегодня морозная погода с дневной температурой 2 ° C. В вечернее и ночное время температура понизится до -1 ° C.

Напомним, ранее мы писали, что в аэропорту Стамбула отменили все рейсы.

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Турция Стамбул Снегопад
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