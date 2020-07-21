Закрыли в изоляторе: что делать, если не впускают в страну во время отпуска

В июле довольно громким стал случай, когда украинских туристов не пустили в Грецию во время карантина. Тогда украинцев закрыли в изоляторе и, по словам некоторых из них, содержали в крайне некомфортных условиях. Спустя несколько дней туристы вернулись домой.

Что делать, если во время поездки за границу вы столкнулись с подобным?

Как помогут в консульстве?

Если вас не впускают в страну, об этом надо уведомить посольство или консульство Украины, напоминают РБК-Украина в Министерстве иностранных дел Украины.

Консулы – это те специалисты, которые выезжают спасать туристические группы, которые оказались в непредвиденных ситуациях. Консулы обычно помогают в оформлении документов, необходимых для возвращения в Украины.

В случае необходимости дипломат поможет во взаимодействии со страховой или туроператором. Он также должен следить за тем, чтобы украинцев содержали в приемлемых условиях, если их внезапно задержали.

Фото: Куда обращаться, если не впускают в страну? (facebook.com/DPSUkraine)

Перед любой поездкой за границу в МИД украинцам советуют заранее выписать и сохранить номера телефонов консульской службы в стране, куда те поехали: список номеров телефонов всегда доступен онлайн на сайте МИД. Также можно позвонить на "горячую линию" украинского МИДа: +38 (044) 238-16-57. Эта служба работает круглосуточно.

В случае, если вас не впускают в страну, но у вас есть доступ к интернету, стоит зайти на официальную страницу консульской службы. Туда надо отправить личное сообщение и попросить о помощи. Кроме того, полезные советы украинские консулы публикуют с хештегом #КонсулПоруч и #КонсулДопомагає в соцсети Facebook.

Как может помочь туроператор

Если вы летите или едете за границу, заранее купив пакетный тур, стоит обратиться и к туроператору. В первую очередь - позвонить или написать в его службу поддержки. Хорошо, если представитель туроператора путешествует вместе с вами. Тогда к нему можно обратиться напрямую.

"Туроператор регулярно отслеживает обновленный список стран, публикующийся на сайте Министерства здравоохранения Украины, и готов к моментальному реагированию и решению вопросов, если таковые возникают", - говорят РБК-Украина в пресс-службе туроператора "Anex Tour".

Но все же самому туристу стоит регулярно мониторить сайт МИДа, созданный для информирования о правилах пересечения границы. Данные там обновляются регулярно. Требования к пересечению границ надо знать обязательно, ведь бывает так, что въезд в страну туристам полностью запрещен, и тогда вас точно отправят обратно домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если у вас украли деньги за границей.

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