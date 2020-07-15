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Село, котрого нет на карте: чем Бакота интригует туристов

Среда 15 июля 2020 18:20
Село, котрого нет на карте: чем Бакота интригует туристов
Фото: Бакота (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Необычное место на карте Хмельницкой области

Недавно во время карантина снова начал курсировать поезд из Киева в Каменец-Подольский. Это хорошая возможность посетить древний город. Если об этом городе знают множество украинцев, то об уникальном затопленном селе Бакота слышали далеко не все.

Бакота - это место, где ранее располагалось село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Сейчас села нет, а его место заняли воды.

Село, которого больше нет

Около сорока лет назад село Бакота было затоплено из-за строительства Днестровского гидроузла. Тех, кто на тот момент проживал в селе, переселили в другие населенные пункты. Были уничтожены не только жилые дома, но и виноградники, огороды, сады и даже лес.

Сейчас территория водоема относится к Национальному природному парку Подольские Товтры.

В данный момент Бакотой принято называть все близлежащие места, располагающиеся на территории существовавшего когда-то села а также места вдоль берегов реки Днестр.

Село, котрого нет на карте: чем Бакота интригует туристовФото: Подольские Товтры (wikipedia.org)

В середине 90-х годов здесь случился обвал одной из скал Белой горы.

Он уничтожил большинство пещер и усыпальниц, где были уникальные росписи и фрески 11-13 веков. Захоронения монахов монастыря, который действовал здесь, сохранились только частично.

Как доехать до Бакоты?

Бакота находится в 55 километрах от железнодорожной станции Каменец-Подольского, недалеко от поселка городского типа Старая Ушица. Сюда можно доехать как на поездах, так и на автобусах, которые регулярно курсируют из Каменца-Подольского.

Кроме того, в Каменце-Подольском и в Хмельницком есть множество туристических организаций, которые предлагают отправиться сюда с экскурсией или походом на один день или даже на неделю. В таком случае добраться в Бакоту можно и на автобусе вместе с группой туристов.

Больше смотрите в видео:

Бакота

А вы слышали об этом удивительном месте? :)

Опубліковано РБК-Украина Середа, 15 липня 2020 р.

Видео: Бакота (facebook.com/РБК-Украина)

Напомним, ранее мы писали, чем удивляет туристов необычный остров на юге Украины, который точно стоит посетить.

Также советуем почитать, почему стоит поехать в Ровенскую область и увидеть та легендарный Таракановский форт.

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