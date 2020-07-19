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Обокрали, оставили без денег прямо во время отпуска: кто может помочь

Воскресенье 19 июля 2020 17:01
Обокрали, оставили без денег прямо во время отпуска: кто может помочь
Фото: Путешествие за границу (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Куда обращаться в случае неприятностей во время путешествия

Поездка за границу может принести не только позитивные эмоции, но и неприятности. Бывает, что во время поездки случаются кражи, и тогда туристы оказываются без денег. Рассказываем, что делать в такой ситуации.

Покрывает ли страховка пропажу денег?

Страховка, к сожалению, не покрывает потерю денег во время поездки за рубеж, рассказывает РБК-Украина Светлана Дьяченко, директор департамента андеррайтинга и урегулирования личных видов страхования одной из страховых компаний.

Поэтому туристам советуют в путешествии хранить ценности в сейфах отелей. Не стоит также держать всю сумму в одном месте, как и носить ее с собой на пляж, в кафе или в ресторан.

Куда обращаться туристу?

В случае кражи нужно обратиться на ресепшен отеля, где вы поселились во время отпуска за границей. Также стоит обратиться к своему гиду и обязательно - в местную полицию.

Туристы также могут позвонить туроператору, у которого заказывали тур. Там помогут организационно. Важно знать, что при этом возмещение утерянных денег не предусмотрено.

А консул может помочь?

В особенно сложных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью гражданина Украины, украинский консул в той или иной стране может выдать одноразовую материальную помощь.

Чтобы получить эту помощь, нужно обратиться с письменным заявлением в дипломатическое учреждение Украины за границей. Надо при этом предоставить документы, которые были выданы иностранной полицией с подтверждением факта преступления.

Обокрали, оставили без денег прямо во время отпуска: кто может помочьФото: Что делать, если попали в беду за рубежом (инфографика travel.rbc.ua)

В случае возникновения других непредвиденных обстоятельств во время зарубежной поездки также можно позвонить на "горячую линию" украинского МИДа: +38 044 238 16 57. Она работает круглосуточно.

Сотрудники консульской службы, как правило, оказывают помощь в эвакуации из зоны катастрофы, помогают и в других ситуациях. К примеру, способствуют восстановлению утраченных в поездке документов и возвращению обратно в Украину.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

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