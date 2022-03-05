Без загранпаспорта. В каких странах экстренно отменили все требования и принимают украинцев

По предварительным подсчетам, более полумиллиона человек выехали из Украины в соседние страны с тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в нашу страну. Государства по всему миру быстро начали открывать свои границы для наших граждан.

Европейские страны – в лидерах по числу тех, кто значительно ослабил въездные и визовые требования для тех, кто спасается от войны. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

В ЕС готовы реализовать специальную директиву для защиты украинцев

Многие страны смягчили въездные и визовые требования для граждан Украины еще до войны. В Шегенскую зону с 2017 года украинцы с биометрическими паспортами могут въезжать и оставаться там 90 дней из 180 без визы.

Далее пребывание может быть продлено дважды на шесть месяцев, и ЕС также может продлить его еще на год, если война продолжится. В общей сложности ориентировочно пребывание в ЕС может длиться до трех лет.

"Большинство украинцев, приезжающих сейчас, едут с паспортами, которые дают им безвизовый въезд на 90 дней. Но мы должны подготовиться к тому, что они будут оставаться дольше", — сказала Euronews еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Европейская комиссия готова активировать неиспользованный ранее механизм под названием "Временная защитная директива", который поможет странам ЕС реагировать на просьбы и потребности граждан Украины.

Директива призвана помочь, когда традиционные системы предоставления убежища не работают из-за массового прибытия людей. Временная защита не означает, что человеку предоставляется убежище, но люди могут подать соответствующее заявление в любое время во время своего пребывания. Детям, которым нужно учиться, и лицам с особенными физическими потребностями здоровья может быть разрешено остаться в ЕС и после истечения срока временной защиты.

Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна принимает всех граждан Украины.

"Мы впускаем всех", — заявил глава правительства страны.

Фото: Граница Украины с Венгрией (Getty Images)

"Я видел людей, у которых нет проездных документов, но мы им выдаем проездные документы. Также пускаем тех, кто прибыл из третьих стран после надлежащего досмотра".

Украинцы, спасающиеся от войны, также могут быть допущены в страну при отсутствии биометрического паспорта или других проездных документов - после индивидуальной оценки других документов, удостоверяющих личность.

Ирландия

В пятницу, 25 февраля, в стране объявили о немедленной отмене визового режима для украинцев, сообщало РБК-Украина накануне.

"Люди, которые рассматривают возможность выезда из Украины и поездки в Ирландию, могут в ближайшее время делать это без визы, если они сочтут поездку безопасной", — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции Ирландии.

У тех, кто путешествует в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней после прибытия, чтобы урегулировать свой статус пребывания в стране.

"Эта позиция будет постоянно пересматриваться, и ее влияние будет тщательно отслеживаться", - разъяснили в ведомстве.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что "границы страны открыты для граждан Украины, которым необходим безопасный транзит или пребывание".

Чрезвычайное положение означает, что граждан Украины будут пускать в страну, даже если у них нет паспорта. Они могут пересекать границу с внутренним удостоверением личности. Сообщается, что не менее 100 человек подали прошение о предоставлении убежища в Молдове.

Польша

Польша разрешает въезд любому гражданину Украины. Даже тем, у кого нет действующего паспорта. Официальные лица страны объявили, что вдоль 535-километровой границы страны с Украиной будут открыты девять пунктов приема, где будут предлагать питание, медицинскую помощь, место для отдыха и информацию для тех, кто спасается от вторжения.

Фото: По предварительным данным, около полумиллиона украинцев выехало за границу из-а вторжения России в Украину (Getty Images)

Румыния

В настоящее время граждане Украины могут въезжать в Румынию с биометрическим или простым паспортом в пунктах пропуска.

Те, кто подает заявление о предоставлении убежища, также могут въезжать с другим документом, удостоверяющим личность, включая национальные удостоверения личности и свидетельства о рождении. Его может подать любой иностранный гражданин непосредственно в пункте пересечения границы. Граждане Украины также могут въезжать без документов на основании заявленной личности по гуманитарным соображениям.

Словакия

Министерство внутренних дел Словакии объявило, что въезд в страну будет разрешен всем гражданам Украины — даже тем, у кого нет действующих проездных документов.

"После индивидуальной оценки мы также разрешим въезд на территорию Словацкой Республики лицам, не имеющим действующего проездного документа (биометрического паспорта) ", — говорится в сообщении министерства.

В нем также содержатся положения об объявлении временного убежища "с целью защиты иностранцев (не словацких граждан) от войны", при этом всем беженцам разрешается оставаться в Словакии в течение 90 дней.

Великобритания

Великобритания существенно смягчила визовые правила на фоне вторжения России в Украину.

Фото: В Великобританию можно оформить специальные бесплатные визы тем, у кого есть родственники в стране (unsplash.com)

Новые правила распространяются на ближайших родственников украинцев, проживающих в Великобритании. Это означает, что украинцы, которые являются членами семьи граждан Великобритании, могут бесплатно оформить семейную миграционную визу.

Первоначально это относилось к супругам или гражданским партнерам, неженатым партнерам в возрасте не менее двух лет, детям в возрасте до 18 лет, родителям, если внук - младше 18 лет, и взрослым родственникам, осуществляющим уход.

Теперь правительство Великобритании расширило перечень категорий граждан, включив в него всех, кто является взрослым родителем, бабушкой и дедушкой, ребенком старше 18 лет или братом или сестрой гражданина Украины, проживающего в Великобритании. Но тех, у кого нет родственников в стране, по-прежнему не пустят в страну.

Напомним, в ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.