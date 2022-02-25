Ирландия "немедленно" отменяет визы для украинцев
Указ будет применяться в качестве экстренной меры для всех украинцев, кто будет выезжать в Ирландию
Министр юстиции Хелен Макэнти объявила об отмене визового режима между Украиной и Ирландией.
Об этом сообщает в TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на сайт Gov.ie.
Это упростит выезд как украинских членов семей граждан в Ирландии, так и членов семей из Украины, проживающих в Ирландии.
Он будет применяться в качестве экстренной меры для всех украинцев, кто будет выезжать в Ирландию.
"Я потрясена российским вторжением в Украину.
Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту.
Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией.
Правительство также будет работать с коллегами над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь тем, кто покидает Украину", - сказала министр в заявлении.
I am appalled by the Russian invasion of Ukraine. We stand with the Ukrainian people and we will play our part in assisting them in their time of need.— Helen McEntee TD (@HMcEntee) February 25, 2022
That’s why I am immediately lifting visa requirements between Ukraine and Ireland. This will apply to all Ukrainians.
Он вступает в силу и отменяет визовый режим для граждан Украины в качестве чрезвычайной меры.
Те, кто рассматривает возможность выезда из Украины и поездки в Ирландию, могут в ближайшее время совершать без визы, если они считают поездку безопасной.
У тех, кто путешествует в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней по прибытии, которое может быть пересмотрено в связи с ситуацией.
Напомним, ранее мы писали, что тысячи украинских туристов застряли за рубежом из-за закрытия воздушного пространства Украины вследствие нападения России.