Ирландия "немедленно" отменяет визы для украинцев

Указ будет применяться в качестве экстренной меры для всех украинцев, кто будет выезжать в Ирландию

Министр юстиции Хелен Макэнти объявила об отмене визового режима между Украиной и Ирландией.

Об этом сообщает в TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на сайт Gov.ie.

Это упростит выезд как украинских членов семей граждан в Ирландии, так и членов семей из Украины, проживающих в Ирландии.

Он будет применяться в качестве экстренной меры для всех украинцев, кто будет выезжать в Ирландию.

"Я потрясена российским вторжением в Украину.

Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту.

Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией.

Правительство также будет работать с коллегами над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь тем, кто покидает Украину", - сказала министр в заявлении.

I am appalled by the Russian invasion of Ukraine. We stand with the Ukrainian people and we will play our part in assisting them in their time of need.



That’s why I am immediately lifting visa requirements between Ukraine and Ireland. This will apply to all Ukrainians.