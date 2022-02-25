ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ирландия "немедленно" отменяет визы для украинцев

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 16:11
Ирландия "немедленно" отменяет визы для украинцев Фото: Ирландия (unsplash.com/gregory-dalleau)
Автор: Евгения Тугушева

Указ будет применяться в качестве экстренной меры для всех украинцев, кто будет выезжать в Ирландию

Министр юстиции Хелен Макэнти объявила об отмене визового режима между Украиной и Ирландией.

Об этом сообщает в TRAVEL РБК-Украина, ссылаясь на сайт Gov.ie.

Это упростит выезд как украинских членов семей граждан в Ирландии, так и членов семей из Украины, проживающих в Ирландии.

Он будет применяться в качестве экстренной меры для всех украинцев, кто будет выезжать в Ирландию.

"Я потрясена российским вторжением в Украину.

Мы солидарны с Украиной и ее народом и, работая с нашими партнерами в Европейском Союзе, будем помогать им в трудную минуту.

Поэтому я немедленно отменяю визовый режим между Украиной и Ирландией.

Правительство также будет работать с коллегами над любыми дальнейшими общеевропейскими мерами, которые могут помочь тем, кто покидает Украину", - сказала министр в заявлении.

Он вступает в силу и отменяет визовый режим для граждан Украины в качестве чрезвычайной меры.

Те, кто рассматривает возможность выезда из Украины и поездки в Ирландию, могут в ближайшее время совершать без визы, если они считают поездку безопасной.

У тех, кто путешествует в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней по прибытии, которое может быть пересмотрено в связи с ситуацией.

Напомним, ранее мы писали, что тысячи украинских туристов застряли за рубежом из-за закрытия воздушного пространства Украины вследствие нападения России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Ирландия
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения