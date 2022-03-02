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В ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов

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Среда 02 марта 2022 13:43
В ООН хотят срочно предоставить Украине помощь на 1.7 млрд долларов Фото: Зал Генеральной ассамблеи ООН (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

По оценкам организации, 12 млн человек в Украине будут нуждаться в помощи и защите

ООН инициирует призыв о помощи Украине на 1,7 миллиарда долларов из-за нападения и вторжения России.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

По оценкам ООН, 12 млн человек в Украине будут нуждаться в помощи и защите.

"Агентства Организации Объединенных Наций обратились с призывом об оказании чрезвычайной помощи из-за резко возросших гуманитарных потребностей после вторжения России в Украину, срочно запросив 1,7 миллиарда долларов для помощи людям, которые выехали из страны, и тем, кто все еще там находится", — пишет издание.

Прогнозируется, что в ближайшие месяцы помощь может понадобиться более чем четырем миллионам украинцев в соседних странах.

"Кризис очень быстро стал ужасным", — заявил журналистам на пресс-конференции в Женеве заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

"Это самое темное время для народа Украины", — сказал он.

"Мы должны превратить шок и неверие и неуверенность в сочувствие и солидарность с миллионами простых украинцев, которые сейчас нуждаются в экстренной помощи и защите", — отметил Гриффитс.

Что предполагает срочная помощь от ООН Украине

Предварительно ппредлагается, чтобы до 40 процентов средств будут давать людям напрямую наличными.

Программа помощи также включает продукты питания, воду, поддержку услуг здравоохранения и образования, а также помощь приютам для восстановления поврежденных домов.

План также направлен на поддержку властей в обслуживании и создании транзитных и приемных центров для перемещенных лиц.

Напомним, экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица сказал, что украинцы возвращаются домой из-за рубежа, чтобы помогать стране.

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