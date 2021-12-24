"Забрали деньги и исчезли". Как туристам не стать жертвой мошенников при покупке путевок

Чем турагенты отличаются от туроператоров и что учитывать, выбирая компанию
При поиске и бронировании туров путешественники часто сталкиваются с мошенниками, которые берут у клиентов деньги и исчезают, не предоставив при этом совершенно никаких услуг. Часто такие люди заманивают туристов "уникальными распродажами" и "суперусловиями", предлагая туры по подозрительно низким ценам. Другие просят перечислить средства на "личную карту" или используют другие незаконыне схемы.
Давайте разберемся в том, как не попасть на крючок к мошенникам и в итоге отправиться в желанную поездку без лишних проблем и забот.
Давайте для начала разберемся, в чем состоит разница между туроператорами и турагентами. На туристическом рынке Украины есть разные участники.
Они могут продавать свои туры или только через турагентов, или напрямую клиентам самостоятельно.
Фото: Туроператоры продают и создают туры. А турагенты чаще всего их только продают (unsplash.com/neonbrand)
У всех туроператоров есть лицензии. Чтобы их получить, нужно выполнить ряд условий: квалификационные требования к персоналу, профильное образование, банковская гарантия, помещение, валютные счета и прочее.
Стоит отметить, туроператоров на рынке мало, их работу контролируют соответствующие инстанции (например, Государственное Агентство Развития Туризма).
Поскольку государство отменило лицензии для турагентов, то на туристическом рынке особого контроля за их работой нет. К сожалению, таким образом увеличивается вероятность того, что кто-то из них будет вести недобросовестную работу или конкурировать нечестно.
Если туроператорам для получения лицензии нужно выполнить целый ряд условий, то чтобы стать турагентом, нужно лишь зарегистрировать ФОП или ООО и получить банковскую гарантию на 2 000 евро.
Стоит заметить, в подходе к работе с клиентами и в целом к ведению своего бизнеса турагенты могут вести себя совершенно по-разному. С одной стороны, есть те, кто активно вкладывает средства в свое развитие (рекламные туры, семинары, тренинги, конференции), несут расходы на зарплаты и налоги, дорожат своей репутацией.
С другой стороны, в этой сфере - много совершенно случайных для туризма людей. Многие из них принимают оплаты на "личные карточки", не вкладывают в развитие ни копейки, не имеют должной квалификации, не платят налоги, заманивают "скидочкой" и распродажами.
Фото: Если работу туроператоров государство контролирует более строго, то шансов попасть на мошенника среди турагентов - гораздо больше (unsplash.com/sebastian-herrmann)
К сожалению, некоторые из таких агентов могут собрать с клиентов деньги и исчезнуть без следа. В таком случае не стоит рассчитывать ни на компенсацию потраченных денег, и на то, что такой человек понесет за это ответственность.
Перечислю главные пункты, на которые стоит обратить внимание при заказе путевок у специалистов по туризму.
Важно: если вы передали деньги в валюте или на личную карточку, то даже при наличии договора вы ничего не докажете.
Посмотрите, есть ли у компании сайт или соцсети, какой контент там публикуют, как давно их ведут и есть ли в них отзывы.
К слову, наличие шикарного офиса не является залогом успешности или добросовестности. Есть несколько примеров, когда турагентство, расположенное в большом торговом центре, работало по мошеннической схеме. А между тем есть тысячи надежных агентов, работающих онлайн без наличия офиса.
Это самая распространенная уловка мошенников: дают очень хорошую цену на тур, особенно по раннему бронированию, с вылетом через пару месяцев, чтобы не сразу стали искать, собирают наличные и исчезают.
Считаю, что пока не будет более строгого государственного регулирования работы турагентов, такая мошенническая схема продолжит существовать и далее.
И помните: надежный турагент – это залог вашего хорошего отдыха.
Напомним, ранее мы писали, что на самом деле представляют собой "горящие" туры в высокий сезон.
Также сообщалось, что на курорты жарких стран распроданы почти все путевки.