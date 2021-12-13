Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон

Более 30% новогодних направлений уже распроданы

“Горящих туров не будет?”. Это один из вопросов, которые туристы ставят специалистам по подбору путевок чаще всего.

Туристический рынок довольно давно привил любовь к горящим турам у клиентов. У многих туристов вошло в привычку ждать до последнего и покупать тур за день до вылета, тут же собирая чемодан. Причина тому – устойчивое мнение о том, что горящие туры – единственный способ поехать в долгожданный отпуск по выгодной цене.

Давайте разберемся, действительно ли можно найти горящие туры в высокий сезон, как изменились туристические тренды в 2021 году и каких на самом деле горящих туров ожидать в 2022-м.

Горящие туры в высокий сезон: возможно ли такое?

С наступлением пандемии COVID количество рейсов по всем популярным ранее направлениям снизилось, а отели сократили количество доступных номеров. В то же время появились запасные номера для временной изоляции заболевших короновирусом, и отели все чаще заполняются максимум до 70%. Эти факторы послужили причиной постепенного угасания предложений по горящим турам.

Получается, что по-настоящему “горящий“ тур в высокий сезон, и особенно в новогодние даты – скорее манипулятивная уловка, нацеленная на то, чтоб поскорее продать туры. В межсезонье или на непопулярные отели все же можно найти несколько предложений. Но их не так много, как было раньше.

В этот период разве что "горят" отказные туры, когда нужно за короткое время найти новых туристов, когда заказчики по каким-то причинам не могут поехать в отпуск. Но здесь важно не попасть на аферистов.

Как будут "гореть" туры в 2022 году

Максимально горящими будут туры раннего бронирования. Особенно это относится к таким направлениям как Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и Турция. Также Греция и Испания на днях объявили снижение цен до 50%.

Фото: Во время высокого сезона горящие туры – скорее манипулятивная уловка (Getty Images)

Данные статистики, имеющиеся у турагентов, свидетельствуют о том, что 30% новогодних направлений уже распроданы. Осталось самое дорогое и то, что другие не захотели взять.

Сейчас отели вместо привычных 24 часов подтверждают номера от 48 до 72 часов. И все чаще мы получаем отказы: мест в отелях нет. Причина - запросов поступает больше, чем есть мест в отеле. Иногда нам кажется, что мы единственные туристы в мире. Но, кроме украинцев, активно путешествуют и европейские туристы. Отсюда вывод – сливки собирают по раннему бронированию.

При повышении цены туристы привыкли откладывать на время покупку и ждать снижения цены. Однако я считаю, что в современных условиях это проигрышная стратегия. Это доказал осенью Египет. Пока мы ждали горящих туров и снижения цены - наши соседи из СНГ выкупили лучшие номера в популярных отелях. И более того: уровень цен и до сих пор не снизился по сравнению с 2020 годом.

Как туристический эксперт рекомендую приспосабливаться к новой реальности. Поделюсь советами, как можно выгодно купить тур и не потерять деньги, если не удалось полететь.

Покупайте тур заранее

Сейчас горящий тур – это тур раннего бронирования. Особенно касается лета 2022 года. Скидки на отели от 10% до 50%.

Что же говорят нам цифры? Проиллюстрирую примером реальной бронировки.

Туристы купили тур в отель La Blanche Island Bodrum 5*. Даты тура - 19.06.2021 года на 7 ночей. Заплатили 71 460 грн.

Смотрим, какая цена сейчас при раннем бронировании на те же даты и условия. Стоимость тура сейчас - 61 600 грн. Как видим, экономия составляет 9 860 грн. Данный пример видим в иллюстрации:

Фото: Цена на тур раннего бронирования

Бонус раннего бронирования – небольшая предоплата (от 1 000 грн до 30% стоимости тура, а остаток обычно оплачивается за 14 дней до вылета).

Покупайте страховку от невылета

Если вы не сможете полететь по объективным причинам (болезнь, смерть близких и тд), то страховая компенсирует стоимость тура за вычетом своих услуг. В любом случае – потери будут минимальны.

Выбирайте надежных туроператоров или турагентов

Если во время пандемии закроют направление, а тур вы уже приобрели, то вам предложат перенести его на другие даты. Порой даже можно будет перенести на другое направление. Если турагент надежный, то он сможет вернуть ваши деньги, оформляя перезачет с других бронирований.

Выбирайте направление правильно

Если вы опасаетесь, что выбранное направление закроют, то выбирайте из тех, которые всегда были для нас открыты. Тут точно не прогадаете!

Фото: В 2022 году максимально "горящими" будут туры раннего бронирования. Особенно Мальдивы, Сейшелы, Маврикий и Турция (unsplash.com/rayyu-maldives)

Следует отметить, что эпоха долгих ожиданий в туризме подходит к концу. Всегда есть шанс поймать жар-птицу. Только не в том случае, когда отпуск распланирован точно по датам. В таком случае можно получить место на пляже условного Скадовска по цене заморского курорта.

Выбор всегда за вами!

Напомним, ранее мы писали, что среди украинцев растет спрос на туры в экзотические страны зимой.

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