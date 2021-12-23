"В самолетах и отелях нет мест". На курорты жарких стран распроданы почти все путевки

По каким направлениям еще можно успеть купить туры из Украины

Туристы раскупили почти все путевки в жаркие страны на зимние каникулы. На ближайший месяц проданы 95% туров, сообщает профильное издание Turprofi.

"До 15 января практически ничего уже нет, Доминикана на чартерах продана, Эмираты почти раскуплены, Мальдивы тоже. И Египет почти весь. Причем цены ниже плинтуса не падали, все покупалось вовремя. Надеюсь, так и дальше будет", - рассказала директор "ST Travel" Светлана Триобчук.

Турагенты отмечают: цены на туры в период зимних каникул то растут, то снижаются.

Куда полетят украинцы отдыхать на море зимой и какие шансы приобрести "последние" путевки – в материале РБК-Украина.

"Места то исчезают, то появляются": турагенты отслеживают "активные" туры

Украинские туристы в этом году рискуют упустить подходящие путевки из-за того, что долго обдумывают варианты.

Фото: Отдых на экзотическом курорте (pixabay.com)

"Остатки сладки. Мы все в непростом творческом поиске. Места сначала исчезают, а потом появляются — как летучий голландец. Свободных кресел на рейсах мало. Специально делаю скрины системы онлайн-бронирования, где маркером выделено, что мест осталось всего ничего. И так отправляю клиентам. Но наши туристы полны оптимизма и говорят: "Да, хорошо, нам надо подумать", - делится опытом директор туристического агентства "Туристична Хата" Александр Олифиренко.

Он отмечает: в таких случаях места раскупают или на оставшиеся путевки туроператоры поднимают цены.

"Приходится напоминать людям, что туроператоры — не благотворительные организации, у них есть задача заработать деньги. Все хотят улететь, сидят на чемоданах, но "прилавки" не так полны, как в начале сезона. То, что пока не реализовано, распродастся очень быстро", - отмечает тенденцию он.

Сейчас остается шанс найти туры благодаря снятым предварительным заявкам, которые другие туристы не успели оплатить.

"Как только они появляются в статусе активных, мы их бронируем. Поэтому надежда умирает последней. Думаю, еще успеем хорошенько поработать", - говорит эксперт.

Фото: Многие туристы раскупили туры заранее (unsplash.com/chen-mizrach)

Какие направления самые популярные в январе 2022 года

Туристы раскупили путевки в экзотические страны, предложений по которым в этом году много: Доминикану, Сейшелы, Мальдивы, Кению, Занзибар, Шри-Ланку, рассказал изданию директор "IT-tour" Виталий Ходеев.

"Хорошо продаются ОАЭ, но не так массово, как хотелось бы. Потому что куда ни сунься – себестоимость перелета дает о себе знать. В итоге, как всегда, туристов ждет наш родной Египет. Особенно пользуется спросом Марса-Алам", – рассказывает он.

По его словам, стоимость туров то повышается, то снижается. Это касается больше экзотических направлений. Например, в начале декабря отели немного завысили цены, и туристы приобрели туры дороже, а недавно начались скидки.

"Был случай, когда туристы, купившие тур за 175 тысяч гривен, через пару дней увидели, что такой турпакет можно купить уже за 145 тысяч. Произошел скандал, просили пересчитать. Но это экзотика. По Египту скачки небольшие — максимум 200-300 долларов", – уточняет Виталий Ходеев.

Фото: Цены на туры в экзотические страны "прыгают" (unsplash.com//joel-casilla)

Представители туристического рынка отмечает: цены преимущественно растут, особенно перед датой вылета.

"Мест не хватает ни в самолетах, ни в отелях. И даже когда подтверждают перелет - не всегда подтверждают проживание. Бывает, о доплатах сообщают уже после получения заявки. Например, мы бронировали Эмираты – туроператор через какое-то время написал, что партнеры в ОАЭ не могут подтвердить минимальную цену. Из-за выставки в отеле - ажиотаж, поэтому бронировка возможна только при доплате в 300 долларов", - рассказывает один из случаев Александр Олифиренко.

Тогда клиенты согласились и оформили тур.

Куда еще можно полететь без проблем

Александр Олифиренко также поделился с изданием своим топ-3 пока доступных направлений, куда бы он советовал отправиться туристам:

Эмираты: "С учетом всех интересностей этого направления и возможностей окунуться в непередаваемую атмосферу я ставлю отдых в ОАЭ в данный момент на первое место. Туда много регулярных рейсов". "На втором месте — европейские горнолыжные курорты: много снега, потрескивание поленьев в камине, спа-центры - тоже чудесная атмосфера". "На третьем месте - все-таки Египет: солнечный и недорогой, с рыбками, кораллами и теплом. Вся прелесть заключается в наличии мест. Они не все они распроданы, рейсов очень много даже с поправкой на коронавирус. Частота большая, и в рамках бронирования можно играть продолжительностью туров. Нет мест на возвратный рейс через семь дней — можно подобрать вылет через 8-10 ночей."

Он добавляет: сейчас предлагаются туры в Доминикану с вылетом 13 января за 70 тысяч гривен за двоих, с питанием "все включено" и на Шри-Ланку – за 72 тысячи за двоих на "завтраках". Также в - Андорру с 18 января (37 тысяч за двоих).

Фото: Отдых в ОАЭ (gettyimages.com)

"Выбор отелей отсутствует, но проблемы полететь на отдых нет"

"Действительно, есть много отелей, которые на Новый год и Рождество уже не имеют свободных мест. Это значит, что вариантов выбора отелей стало меньше, мест в конкретном отеле по желанию туриста может не быть. Но можно выбрать альтернативу", — говорил ранее в комментарии РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

По его информации, такая тенденция прослеживается в большинстве направлений. Например, в Египте в прошлом году было легко забронировать туры, а сейчас в этой стране также есть проблема с наличием свободных номеров в отелях.

"Проблема есть только в том, чтобы забронировать самый популярный отель, но нет проблемы выбрать другой и полететь на отдых. В любой стране есть номера. Все равно, какой-то из отелей подтверждается", — отмечает Олег Кулик.

Кроме того, во время пандемии туристы все чаще стали отказываться от купленных путевок накануне вылета, преимущественно из-за болезни или запрета на путешествия в их стране. В таких случаях появляется шанс приобрести тур в нужный отель или дату.

Напомним, мы писали, сколько стоит новогодний отдых в Турции.

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