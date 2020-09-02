Роскошь природы и идеальная погода: когда стоит ехать за тихим отдыхом в Карпаты

Фото: Живописная природа Карпат (koruna.ua)

С чего стоит начать знакомство с уникальным регионом Украины

В какое время года лучше ехать в Карпаты? Когда в регионе устанавливается идеальная погода, и что можно увидеть в Карпатах за несколько дней отдыха? Такими вопросами часто задаются туристы, желающие отдохнуть в горах и получить новые впечатления.

По просьбе РБК-Украина о тонкостях отдыха в Карпатах осенью рассказывает Сергей Прокоп - гид-экскурсовод, который ежедневно проводит экскурсии и походы в Украинских Карпатах.

По мнению Сергея Прокопа, сейчас как раз понемногу приходит самый идеальный период для отдыха в этом регионе. Июнь - самый дождливый месяц в Карпатах, и спланировать поход в этом месяце в горы, не попав при этом под проливной дождь во время четырехдневного отдыха - это редкость, говорит он. А вот октябрь - наиболее сухой период на Закарпатье и в целом Карпатах.

"Осень - идеальное время для спокойного отдыха в Карпатах"

"Но как раз сейчас наступает наиболее оптимальный период для посещения Карпат. Знающие люди, которые не любят наплыва туристов и предпочитают тихий спокойный отдых в горах, выбирают для поездки в Карпаты период с 8-10 сентября по 15 октября. В сентябре и октябре на высокогорье устанавливается более или менее стабильная погода, которая держится на протяжении нескольких дней. К тому же, начиная с 1 сентября, в отелях Карпат начинает действовать гибкая система скидок, есть хорошие предложения", - отмечает Сергей Прокоп.

Летом в горах цветут червона рута (красная рута), рододендроны, нарциссы и другие цветы. В сентябре этого уже нет, но зато есть много ягод: черника, брусника и многие другие.

Фото: Отдых в Карпатах осенью (koruna.ua)

"Я считаю, что осень - идеальное время для спокойного отдыха в Карпатах, когда можно арендовать домик в "сердце" гор и наслаждаться природой. Для такого отдыха в Карпатах подойдет и начало сентября, и середина, и конец месяца. Именно в этот период здесь меньше туристов, природа начинает понемногу "одеваться" в желтые, бархатные цвета. Осень приносит в Карпаты умиротворение", - говорит гид.

Чем разнообразить тихий отдых в Карпатах?

Если вы хотите комбинировать активности во время отпуска, то отдых в Карпатах можно разнообразить походами, экскурсиями. К примеру, если вы приезжаете в Карпаты на пять дней, три из них можно посвятить созерцанию природы, неспешным прогулкам. А еще за два дня (чередуя активности и спокойный отдых) - съездить на познавательную экскурсию или побывать в походе.

В Карпатах - огромный выбор простых однодневных походов, когда не нужно подниматься на высокую гору, а вместо этого - спокойно прогуляться в окружении природы и увидеть много нового, говорит Сергей Прокоп. В сентябре еще достаточно долгий день, можно многое успеть, считает он.

Итак, чем разнообразить отдых в Карпатах? Тем, кто не хочет тратить много сил на восхождение на горные вершины, предлагаются много экологических маршрутов. Это нетяжелые, короткие походы, которые занимают около 3-4 часов. С привалами, с отдыхом и перекусами.

Фото: Разнообразить отдых в Карпатах можно короткими легкими походами (pershij.com.ua)

"Во время таких походов туристов сопровождает гуд. В этом и суть похода по экологической тропе: во время прогулки эксперт рассказывает интересные факты об этой местности, об объектах живой и неживой природы, показывает растения и все, что окружает туриста во время прогулки. Экологические экскурсии обычно наполнены большим количеством информации о природе, об уникальности места", - говорит Сергей Прокоп.

Примеры экологических троп в Карпатах:

тропа Довбуша в заповедном урочище Дрибка;

тропа к Карстовому мосту на территории Карпатского биосферного заповедника;

тропа "Колочава" на юге национального природного парка "Синевир";

тропа на хребет Каменистый на территории Национального природного парка "Гуцульщина".

Таких маршрутов в горах - множество. Их можно найти, задав в поисковых системах запрос "экологические тропы Карпат".

С чего стоит начать знакомство с Карпатами?

Отдых в Карпатах и ​​экскурсии местностью Сергей Прокоп советует из Закарпатской области. Здесь, говорит он, наиболее разнообразные природные ландшафты, которые встречаются в Украине.

"Здесь, в пределах одной области, находятся одновременно самая низкая и самая высокая точки: 100 метров над уровнем моря возле Ужгорода и Мукачево, и одновременно - Говерла, высота которой достигает 2061 метр. Это и другие природные особенности формируют биоразнообразие региона", - говорит экскурсовод.

Здесь находится множество природных заказников. Например, заповедный массив Юльевская гора (часть Карпатского биосферного заповедника) с теплолюбивыми видами растений.

Фото: Знакомство с разнообразием Карпат можно начать из поездки на Закарпатье (kyrortu-zakarpattya.com)

"В октябре здесь будет цвести шафран банатский, который встречается на Балканах. Его цветение можно увидеть именно на этой горе в октябре, что очень впечатляет туристов. Между тем Черногорский хребет уже может укрывать легкий снежок. И это - в пределах одного региона", - отмечает Сергей Прокоп.

Чтобы успеть увидеть все - от равнины предгорья к горам высокогорья, он советует выделить на поездку хотя бы 3-4 дня.

"Это все можно посетить как раз в сентябре или в октябре, чтобы полюбоваться бархатными и золотистыми цветами природы Карпат. Увидеть настоящую роскошь природы. Идеальный для этого сезон как раз приближается", - говорит он.

Напомним, ранее мы писали, где искать самые красивые и живописные маршруты в Карпатах.

Также мы писали, что делать, если во время похода в горы вы столкнулись с непогодой или другой опасной ситуацией.