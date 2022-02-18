Wizz Air отложил запуск 16 рейсов из Украины: новые даты

Авиакомпания решила перенести дату возобновления рейсов из Киева, Львова, Харькова и Одессы
Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления шестнадцати рейсов из Украины.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Lowcostavia.com.ua.
По данным анализа системы бронирования проведенный Lowcostavia изменения затронули рейсы из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.
Изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.
Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.
Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.
Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубице.
Фото: Самолет компании Wizz Air (Виталий Носач/РБК-Украина)
Даты восстановления или начала выполнения рейсов Wizz Air (новая дата):
Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Wizz Air пассажирам рекомендуют регулярно следить за обновлением информации о забронированных перелетах.