Wizz Air отложил запуск 16 рейсов из Украины: новые даты

Авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления шестнадцати рейсов из Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Lowcostavia.com.ua.

По данным анализа системы бронирования проведенный Lowcostavia изменения затронули рейсы из четырех городов Украины – Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Изменилась дата старта новых рейсов из Киева в Зальцбург, Болонью, Катанью и Порту (с марта на май-октябрь), возобновление рейса из Киева в Неаполь отложили до мая. Начало рейсов из Киева в Базель наоборот перенесли раньше.

Рейсы из Львова в Милан и Неаполь возобновят в конце марта, а в Вильнюс – в апреле.

Из Одессы рейсы в Венецию и Рим возобновят в апреле, Братиславу в июне, а Афины в сентябре.

Из Харькова Wizz Air отменил рейсы в Таллин с 18 февраля по 26 марта, а также отложил старт рейсов в Вену и Пардубице.

Фото: Самолет компании Wizz Air (Виталий Носач/РБК-Украина)

Даты восстановления или начала выполнения рейсов Wizz Air (новая дата):

Киев – Зальцбург – с 3 октября;

Киев – Болонья – с 3 октября;

Киев – Катанья – с 5 мая;

Киев – Неаполь – восстановление с 3 мая;

Киев – Порту – с 22 сентября;

Киев – Базель – с 6 июля;

Львов – Милан (Мальпенса) – восстановление с 29 марта;

Львов – Неаполь – восстановление с 27 марта;

Львов – Вильнюс – восстановление с 10 апреля;

Харьков – Вена – восстановление с 6 апреля;

Харьков – Таллин – отменен с 18 февраля по 26 марта;

Харьков – Пардубице – с 22 сентября;

Одесса – Афины – с 20 сентября;

Одесса – Венеция (Тревизо) – восстановление с 12 апреля;

Одесса – Рим (Фьюмичино) – с 11 апреля;

Одесса – Братислава – с 21 июня.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Wizz Air пассажирам рекомендуют регулярно следить за обновлением информации о забронированных перелетах.