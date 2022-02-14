Проверять расписание. В Wizz Air рассказали, изменят ли график рейсов в Украину

Пассажирам рекомендуют регулярно следить за обновлением информации о забронированных перелетах

В авиакомпании Wizz Air сообщили, что рейсы в Украину выполняются в обычном режиме.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Financialpost.com.

Бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила в понедельник, что не вносила никаких изменений в расписание рейсов в Украину и из Украины. В то же время там сообщили, что пассажирам рекомендуется регулярно проверять наличие обновлений, поскольку компания внимательно следит за ситуацией в стране.

"Wizz Air продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине", — говорится в заявлении венгерского перевозчика.

"В настоящее время мы не вносили никаких изменений в наше расписание, и все наши рейсы в/из Украины продолжают выполняться в обычном режиме. Всем пассажирам с забронированными рейсами в Украину и из Украины рекомендуется регулярно проверять свои почтовые ящики для получения дополнительной информации о забронированных рейсах", — сообщается на сайте.

По данным авиационной аналитической компании Cirium, Wizz Air занимает второе место по количеству рейсов между Европой и Украиной после еще одного лоукостера, Ryanair.

Напомним, ранее мы писали, что делать в случае отмены рейсов.