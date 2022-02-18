Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з України: нові дати

Авіакомпанія вирішила перенести дату відновлення рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси
Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Lowcostavia.com.ua.
За даними аналізу системи бронювання проведений Lowcostavia зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.
Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.
Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а до Вільнюса – у квітні.
З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.
З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.
Фото: Літак компанії Wizz Air (Віталій Носач/РБК-Україна)
Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):
Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Wizz Air пасажирам рекомендують регулярно стежити за оновленням інформації про заброньовані перельоти.