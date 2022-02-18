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Wizz Air відклав запуск 16 рейсів з України: нові дати

Автор: Євгенія Тугушева

Авіакомпанія вирішила перенести дату відновлення рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси

Авіакомпанія Wizz Air перенесла дату відновлення шістнадцяти рейсів з України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Lowcostavia.com.ua.

За даними аналізу системи бронювання проведений Lowcostavia зміни торкнулися рейсів з чотирьох міст України – Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Змінилася дата старту нових рейсів з Києва в Зальцбург, Болонью, Катанью та Порту (з березня на травень-жовтень), відновлення рейсу з Києва в Неаполь відклали до травня. Початок рейсів з Києва в Базель навпаки перенесли на раніше.

Рейси зі Львова в Мілан та Неаполь відновлять в кінці березня, а до Вільнюса – у квітні.

З Одеси рейси в Венецію та Рим відновлять у квітні, Братиславу у червні, а Афіни у вересні.

З Харкова Wizz Air скасував рейси в Таллінн з 18 лютого до 26 березня, а також відклав старт рейсів у Відень та Пардубіце.

Фото: Літак компанії Wizz Air (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дати відновлення чи початку виконання рейсів Wizz Air (нова дата):

  • Київ – Зальцбург – з 3 жовтня;
  • Київ – Болонья – з 3 жовтня;
  • Київ – Катанья – з 5 травня;
  • Київ – Неаполь – відновлення з 3 травня;
  • Київ – Порту – з 22 вересня;
  • Київ – Базель – з 6 липня;
  • Львів – Мілан (Мальпенса) – відновлення з 29 березня;
  • Львів – Неаполь – відновлення з 27 березня;
  • Львів – Вільнюс – відновлення з 10 квітня;
  • Харків – Відень – відновлення з 6 квітня;
  • Харків – Таллінн – скасовано з 18 лютого до 26 березня;
  • Харків – Пардубиці – з 22 вересня;
  • Одеса – Афіни – з 20 вересня;
  • Одеса – Венеція (Тревізо) – відновлення з 12 квітня;
  • Одеса – Рим (Ф’юмічіно) – з 11 квітня;
  • Одеса – Братислава – з 21 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Wizz Air пасажирам рекомендують регулярно стежити за оновленням інформації про заброньовані перельоти.

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