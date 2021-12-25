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Lufthansa отменяет ряд рейсов на праздники: названа причина

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Суббота 25 декабря 2021 17:01
Lufthansa отменяет ряд рейсов на праздники: названа причина Фото: Самолет авиакомпании Lufthansa (facebook.com/Lufthansa)
Автор: Евгения Тугушева

Пилоты авиакомпании не смогут выйти на межконтинентальные рейсы из-за болезни

Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене нескольких межконтинентальных рейсов на Рождество из-за больных пилотов, пишет издание Handelsblatt.

Многие пилоты заболели, и в этой связи они не смогут выйти на работу, сообщается на сайте со ссылкой на комментарий представителя компании.

Так, с 23 по 26 декабря будут отменены некоторые трансатлантические рейсы, в частности, в Бостон, Хьюстон и Вашингтон.

В то же время представитель компании не стал предположить связь больных работников с вариантом коронавируса "Омикрон", поскольку Lufthansa не была проинформирована о типе заболевания сотрудников.

Напомним, что мы ранее писали, что авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении рейсов международных европейских рейсов.

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