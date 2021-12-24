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Отмена рейсов WizzAir: появился полный список аннулированных направлений из Украины

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 15:27
Отмена рейсов WizzAir: появился полный список аннулированных направлений из Украины Фото: Самолет компании Wizz Air в аэропорту "Киев" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В авиакомпании могут вернуть отмененные рейсы

Авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении рейсов международных европейских рейсов, сообщало РБК-Украина накануне. Треть сокращенных рейсов касалась соединений в Италию.

Теперь появился полный список отсутствующих в продаже рейсов авиакомпании из Украины, пишет Lowcostavia.com.ua.

Сообщается, что из продажи исчезли билеты на рейсы из Харькова в Венецию, Запорожье в Будапешт, Дортмунд и Милан, из Одессы в Болонью, Гданьск, Катовице.

Полный список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины:

  • Харьков – Венеция;
  • Запорожье – Будапешт;
  • Запорожье – Дортмунд;
  • Запорожье – Милан;
  • Одесса – Болонья;
  • Одесса – Гданьск;
  • Одесса – Катовице;
  • Киев – Ганновер;
  • Львов – Верона;
  • Львов – Щецин/

В издании напоминают, что в расписании рейсов возможны изменения. Также существует вероятность того, что Wizz Air еще вернет некоторые отмененные рейсы, или отменит новые, о запуске которых объявили недавно.

Также компания внесла изменения в летнее расписание и перенесла старт и возобновление нескольких рейсов из Украины. Так, до июля 2022 было отложено начало выполнения рейсов из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair упраздняет сразу 17 авиарейсов из Украины.

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