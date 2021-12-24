Отмена рейсов WizzAir: появился полный список аннулированных направлений из Украины

В авиакомпании могут вернуть отмененные рейсы

Авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении рейсов международных европейских рейсов, сообщало РБК-Украина накануне. Треть сокращенных рейсов касалась соединений в Италию.

Теперь появился полный список отсутствующих в продаже рейсов авиакомпании из Украины, пишет Lowcostavia.com.ua.

Сообщается, что из продажи исчезли билеты на рейсы из Харькова в Венецию, Запорожье в Будапешт, Дортмунд и Милан, из Одессы в Болонью, Гданьск, Катовице.

Полный список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины:

Харьков – Венеция;

Запорожье – Будапешт;

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Милан;

Одесса – Болонья;

Одесса – Гданьск;

Одесса – Катовице;

Киев – Ганновер;

Львов – Верона;

Львов – Щецин/

В издании напоминают, что в расписании рейсов возможны изменения. Также существует вероятность того, что Wizz Air еще вернет некоторые отмененные рейсы, или отменит новые, о запуске которых объявили недавно.

Также компания внесла изменения в летнее расписание и перенесла старт и возобновление нескольких рейсов из Украины. Так, до июля 2022 было отложено начало выполнения рейсов из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair упраздняет сразу 17 авиарейсов из Украины.