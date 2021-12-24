Отмена рейсов WizzAir: появился полный список аннулированных направлений из Украины
В авиакомпании могут вернуть отмененные рейсы
Авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении рейсов международных европейских рейсов, сообщало РБК-Украина накануне. Треть сокращенных рейсов касалась соединений в Италию.
Теперь появился полный список отсутствующих в продаже рейсов авиакомпании из Украины, пишет Lowcostavia.com.ua.
Сообщается, что из продажи исчезли билеты на рейсы из Харькова в Венецию, Запорожье в Будапешт, Дортмунд и Милан, из Одессы в Болонью, Гданьск, Катовице.
Полный список отсутствующих в продаже рейсов Wizz Air из Украины:
- Харьков – Венеция;
- Запорожье – Будапешт;
- Запорожье – Дортмунд;
- Запорожье – Милан;
- Одесса – Болонья;
- Одесса – Гданьск;
- Одесса – Катовице;
- Киев – Ганновер;
- Львов – Верона;
- Львов – Щецин/
В издании напоминают, что в расписании рейсов возможны изменения. Также существует вероятность того, что Wizz Air еще вернет некоторые отмененные рейсы, или отменит новые, о запуске которых объявили недавно.
Также компания внесла изменения в летнее расписание и перенесла старт и возобновление нескольких рейсов из Украины. Так, до июля 2022 было отложено начало выполнения рейсов из Киева в Малагу, из Львова в Афины, Салоники, Венецию, Ниццу и Братиславу, из Одессы во Вроцлав, из Запорожья в Вену и из Харькова в Пардубице.
Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair упраздняет сразу 17 авиарейсов из Украины.