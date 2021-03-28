Планы на новый сезон: какой курорт Азовского моря выбрать для отпуска летом

Сезон отдыха на море в Украине - все ближе. Когда надо выбрать место для отпуска, стоит четко понимать: чем тщательнее вы изучите информацию о курорте, тем меньше будет вероятность того, что вы разочаруетесь в своем выборе.

Если внимательно просмотреть большинство негативных отзывов на сайтах, то можно заметить тенденцию: люди в основном пишут, что получили совсем не то, что ожидали.

В этой статье расскажу подробнее о том, какими критериями стоит руководствоваться, чтобы сделать правильный выбор, и чтобы отель или локация для отдыха оправдала все ваши ожидания.

Не каждый знает, где искать: какие критерии поиска применить

Прежде всего, постарайтесь четко сформулировать для себя хотя бы несколько важных критериев того места, где вы планируете провести свой отдых.

Основная ошибка многих туристов - недостаточно тщательное изучение информации о курорте, игнорирование того факта, что ваши личные предпочтения и реальная ситуация могут кардинально отличаться.

Фото: Отдых на Арабатской Стрелке (booking.com)

Все люди по-разному смотрят на одни и те же вещи: для кого-то идеальный вариант летнего отдыха - возможность вырваться в глухую местность, как можно дальше от цивилизации. Такие часто весь год ведут насыщенную жизнь, активно работают, а их занятость предполагает много стресса. Поэтому им нужен полный релакс, отдых ближе к природе.

Есть и туристы, для которых отдых должен быть максимально активным, а каждый день на берегу моря - полный ярких событий.

Также есть еще много разных и мелких деталей, из которых каждый составляет картину идеального отдыха. Питание, как отдыхать по вечерам, как разнообразить досуг и так далее. При правильном поиске все могут подобрать именно "свой" вариант. Но не каждый знает, где искать.

Как сэкономить время на поиск отелей

Надо осознавать, какого отдыха вы хотите. Оздоровить и развлечь детей? А может, окунуться в мир экстрима? Или побыть наедине с любимым человеком? Учитывая все эти критерии, поиск должен дать результат, который кардинально отличается.

Чтобы максимально сузить поисковую выдачу под ваши желания, воспользуйтесь поисковыми фильтрами на онлайн-ресурсах, где вы ищете варианты для отдыха.

Фото: Не надо забывать о фильтрах поиска. Это поможет избежать неожиданностей после приезда на отдых

Кроме фильтра дополнительных услуг и развлечений, которые доступны в гостинице, почти всегда есть еще фильтрация по стоимости номера или стоимости на одного человека.

Это сделает поиск еще менее затратным по времени. Ведь есть возможность сразу отфильтровать отели по вашим бюджетом без необходимости просматривать множество вариантов, которые не подойдут по стоимости, на которую вы рассчитываете.

Для иллюстрации разнообразия курортов рассмотрим особенности локаций Арабатской Стрелки - самого длинного песчаного пляжа в Европе. Куда и за каким отдыхом ехать?

Геническа Горка (Генгорка) - для семейного отдыха с детьми

На первый взгляд, украинские морские рекреации между собой очень похожи. Но на самом деле они имеют существенные различия.

И это хорошо, ведь разнообразие и возможность выбирать позволяют максимально большой аудитории находить "свои" места. К примеру, территория Арабатской Стрелки - очень разнообразная по ландшафту и типами отдыха.

Фото: Каждая из локаций Арабатской Стрелки имеет свои особенности (booking.com)

Если вас интересует семейный отдых с маленькими детьми, то вы можете обратить свое внимание на Геническую Горку. Неглубокое море и довольно пологий берег создают идеальные условия для такого типа туристов.

При поиске отелей в Генической горке обратите внимание на наличие в них детских площадок, анимацию, детские бассейны. Некоторые отели находятся недалеко от аквапарка. В курортном поселке есть также луна-парк и дельфинарий.

Счастливцево: для активного и ночного отдыха

Для активного досуга молодежи лучше всего подойдет село Счастливцево. Особенно это касается вечернего и ночного отдыха: здесь на побережье работают развлекательные заведения и ночные клубы.

Экстремалы и туристы, которые не представляют себя без активного образа жизни и не хотят его менять даже на период отпуска, смогут воспользоваться ассортиментом морских аттракционов, или исследовать акватории проливов и залива Сиваш во время экскурсий на каяках.

Фото: Один из новых отелей рядом с пляжем в селе Счастливцево (booking.com)

Стрелковое: "рай для интровертов"

Курортный поселок подойдет для интровертов и просто любителей спокойного отдыха без лишней суеты. Стрелковое расположено в самой отдаленной части косы. Здесь вы сможете наслаждаться безупречными пейзажами и почти пустыми пляжами.

К слову, море здесь глубже, чем в Генгорке и Счастливцевом. Это еще одна особенность Арабатки - разная глубина моря в разных курортных поселках.

Кроме всего перечисленного, остается и бальнеологический аспект Арабатской Стрелки, который открывает новые возможности для медицинского туризма и снимает рамки сезонности. Одно дело - приехать на Арабатку когда летом много туристов, а совсем другое - побывать здесь зимой. Посетить термальные источники, исследовать местные достопримечательности, принять участие в незабываемый гастрономической экскурсии, о чем мы уже писали ранее.

Самые читаемые новости Ясно и до +15 градусов тепла: погода на сегодня

Фото: Чтобы сэкономить, отдых стоит планировать заранее, а не в "пик" сезона (booking.com)

Советую не терять времени и делайте свой выбор курорта на море уже сейчас, ведь уже совсем скоро наступит лето. И, кто знает: возможно, именно Арабатка очарует вас, а проведенные дни на отдыхе станут лучшими впечатлениями, которые вы когда-либо получали.

К слову, Арабатская Стрелка постепенно становится круглогодичным курортом, куда комфортно ехать не только летом, но и в межсезонье. Ранее мы писали, почему стоит поехать на Азовское море весной.

Также предлагаем почитать о лучшие локации для весеннего рафтинга в Украине.