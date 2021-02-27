От водопадов Карпат до Южного Буга: лучшие локации для весеннего рафтинга в Украине
Где лучше начинать новый сезон после длительных зимних снегопадов
В этом году, после рекордных снегопадов в феврале, сезон рафтинга лучше всего открывать с первым потеплением, когда реки переполнены бирюзовой талой водой.
Именно во время такого наводнения доступными для рафтинга становятся реки или определенные их участки, которые обычно маловодны и несплавные даже после сильных ливней. Но из-за экстремально низкой температуры воды необходимо качественное защитное снаряжение и много горячего чая.
Где и когда стоит начинать сезон рафтинга в Украине? Давайте разберемся в этом вопросе.
Львовская область: реки Стрый и Опир
Первые популярные реки, где обычно "вскрывается" лед в конце февраля, - это Стрый и Опир во Львовской области.
Благодаря высокому уровню воды на Стрые можно стартовать аж от села Матков (трехдневный маршрут) почти на границе с Закарпатской областью, а по реке Опир - из Славского (двухдневный маршрут).
Фото: Сезон рафтинга лучше всего открывать с первым потеплением (Юрий Трегубенко)
Река Стрый в верховье почти не имеет порогов и относится ко 2-му классу сложности: здесь могут сплавляться даже новички. Опир, наоборот, в верхней части имеет множество порогов и препятствий техногенного происхождения. Например, мостов. Поэтому река Опир относится к 3+ класса сложности, и для участия в сплаве в этой локации необходимо иметь предыдущий опыт рафтинга.
Популярности обоим этим рекам добавляет и логистическое удобство: они находятся в 130-150 километрах езды от Львова по качественной трассе "Киев-Чоп".
Карпатские хребты: реки Свича и Черный Черемош
В середине марта снег начинает таять и на высших Карпатских хребтах - Горганах, переполняя водой стремительные реки Свича и Мизунка 3-го и 4-го класса сложности в соответствии. Сюда стоит ехать уже последовательным ценителям беглой воды, которые не раз шли самосплавом ранней весной, поскольку перевернуться здесь шансов очень много.
На этих реках проводят однодневные, двухдневные и трехдневные рафтинг-туры, преимущественно на надувных байдарках. Также в высокую воду группу может сопровождать так называемый сэйфти-каякер - гид на каяке, который собирает весла и пловцов из воды.
Свича и Мизунка - эксклюзивные реки из-за маловодья и непрогнозируемости на протяжении года, поэтому "поймать воду" здесь - это невероятная удача для любого рафтера.
Фото: Мизунский водопад (Юрий Трегубенко)
С апреля для сплавов открывается и Черный Черемош - река, протекающая в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области. Но из-за высокого водосбора должно еще хорошо пригреть солнце, чтобы растопить снега Черногорского хребта и наполнить реку водой. Часто в апреле можно наблюдать интересное явление: в долине Черемоша накрапывает дождь, но уровень воды не поднимается, поскольку в верховье снежит.
Черный Черемош относится к 3-му классу сложности, поэтому опыт сплава на рафте иметь не обязательно, но для рафтинга на байдарке - желательно.
На Южный Буг лучше всего ехать с апреля
Также с апреля можно "катать" и Южный Буг, где высокая вода в Мигие закрывает назойливые камни, которые так ловко научились обходить туристы летом.
Южный Буг на этом участке относится ко 2-му классу сложности, поэтому его можно покорять новичкам и на рафтах, и на байдарках.
Что нужно знать перед поездкой в весенние рафтинг-туры
Ранней весной температура воды может быть около 0, а воздух - и вовсе -2. Именно поэтому для участия в рафтинг-турах нужно знать, как правильно подобрать одежду и снаряжение, чтобы избежать переохлаждения (гиподинамии).
В первую очередь нужно правильно выбрать неопреновый гидрокостюм (мокрого типа): он должен плотно прилегать к телу, поскольку его микропоры удерживают и нагревают капли воды от тела, создавая эффект термоса.
Фото: Сэйфти-каякер - гид на каяке, который собирает весла и пловцов из воды (Юрий Трегубенко)
Также гидрокостюм сверху должен быть без рукавов: во время рафтинга человек активно гребет плечевым поясом мышц, а рукава будут сильно мешать или даже мозолить. Поверх неопрена стоит надеть легкий полиэстеровый (балониевый) спортивный костюм, который быстро сохнет и защитит неопрен от ветра.
На ноги стоит надеть неопреновые носки и обувь с твердой подошвой, чтобы не травмировать стопу об острые камни или битое стекло во время ходьбы.
Руки лучше защитить неопреновыми варежками, потому что они будут контактировать с водой больше всего. Туловище от холода хорошо защищает жилет, поскольку наполнен полиуретановой пеной. Голову греет шлем, но под него лучше надеть баф или тонкую шапку.
Фото: На стремительных реках можно забыть о холоде благодаря активному веслованию (Юрий Трегубенко)
Практика показывает, что на стремительных реках участники настолько активно веслуют, что о холоде полностью забывают. Очень важно перед рафтингом хорошо поесть, а после - выпить горячего чая и вечером пропариться в сауне.
Залог успешного сплава - это классная компания единомышленников, правильно подобранное снаряжение и вкусный обед.
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