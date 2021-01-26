Термальные источники и спа-курорт: почему стоит поехать на Азовское море зимой

Фото: Горячий источник, Арабатская Стрелка

Где отдохнуть на Арабатской Стрелке в холодное время года

Популярность курорта Арабатская Стрелка увеличивается с каждым годом. Благодаря распространению информации в социальных сетях и на тематических сайтах, все больше людей узнает о том, что отдых в этой рекреационной зоне сопряжен далеко не только с летним купанием в Азовском море.

Природа одарила косу уникальными природными ресурсами: они важны не только для туризма, но и для здравоохранения и оздоровления. Одним из ценнейших и приоритетных ресурсов этой локации являются геотермальные источники.

Наличие таких геотермальных бассейнов на Арабатской Стрелке – первейшая из причин для того, чтобы приехать сюда после пляжного сезона. Ведь это прекрасно: вокруг вас медленно падает снег, а вы сидите в горячей воде.

На данный момент на территории Арабатской Стрелки действуют три источника. Давайте рассмотрим главные их отличия и особенности.

Фото: Арабатские Термы (Алексей Войцеховский)

Три термальных источника Арабатской Стрелки

Лечебница "Джерело" (село Генгорка) в данный момент функционирует только в период май-октябрь.

Но вот вокруг второго источника, расположенного на территории села Счастливцево, возведен целый оздоровительный комплекс-клиника профессора Козявкина. Проект был очень многообещающим и амбициозным, с перспективами привлечения иностранных инвестиций и патронажем на уровне первых лиц государства. Но - не сложилось, не срослось.

Фото: Еще один источник на Арабатской Стрелке (Алексей Войцеховский)

Третий и самый дальний источник находится сразу за селом Стрелковое.

До недавнего времени второй и третий источник находились в свободном доступе для всех желающих и практически не имели признаков благоустройства. Но в 2020 году довольно ударными темпами началось строительство геотермального рекреационного комплекса "Арабатские термы" на базе источника в Стрелковом.

Комплекс рассчитан на круглогодичную работу и прием посетителей, в том числе и в зимнее время года. Основным бальнеологическим ресурсом локации является радоновый термальный источник, но кроме него "Арабатские термы" объединяют все остальные рекреационные возможности и ресурсы курорта.

Фото: Рекреационный комплекс возле третьего термального источника (Алексей Войцеховский)

На его территории вы сможете найти геотермальный источник, глицериновое озеро – водоем с уникальным составом воды. По своему воздействию на кожу она напоминает глицерин.

Также здесь есть соленая рапа залива Сиваш, которая по свое высокой степени минерализации схожа с водой знаменитого "Мертвого моря". Кроме того, здесь есть лечебные Сивашские грязи и голубая глина. Они давно стали популярны как в Украине, так и далеко за ее пределами, и повсеместно используются для проведения рекреационных и косметических процедур.

Фото: Лечебница "Джерело" открыта с мая по октябрь (Алексей Войцеховский)

Наличие термальных вод на Арабатской Стрелке дает локации все шансы стать полноправным круглогодичным курортом. Для этого есть множество положительных примеров по всему миру. Уже сейчас в межсезонье на Арабатку продолжают приезжать отдыхающие в таком количестве, которого не было во все предыдущие года.

Какие главные особенности термального отдыха?

Не стоит забывать, что помимо приятного, у термального отдыха есть еще и оздоровительный эффект.

К примеру, купание в йодо-бромных термальных водах оказывает положительное воздействие при псориазе, заболеваниях нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Фото: На Арабатской стрелке есть возможности для зимнего отдыха (facebook.com/Арабатські-ТЕРМИ-Spa-Resort)

Полезные свойства воды также могут сыграть значительную роль в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы. А высокое количество йода оказывает положительное действие на организм при вирусных заболеваниях. Поэтому желающих поправить здоровье на Арабатской Стрелке с каждым годом все больше.

Стоит упомянуть, что цены на жилье в зимний период туристов непременно порадуют. А найти разные варианты жилья в Стрелковом, Счастливцево или Генгорке можно в каталогах местных отелей.

Напомним, ранее мы сравнивали цены и сервис на Черном и Азовском море зимой.

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