Термальные источники и чистый воздух: почему стоит ехать на Азовское море весной

Арабатская Стрелка постепенно становится круглогодичным курортом

В преддверии сезона пляжного отдыха многие задаются вопросом: стоит ли приезжать в Геническ и на Арабатскую Стрелку весной? В данном случае все зависит от того, какой отдых вы предпочитаете и чего просит душа в это время года.

Если хочется летнего тепла, моря и криков чаек, вам определенно стоит поехать в теплые края. Итак, собираем чемодан, покупаем билет на самолет или готовый тур и - вперед к тому, за что мы так любим отдых на Азовском море в летний период.

Фото: На Приазовье весной просыпается природа (Алексей Войцеховский)

Но если вам хочется просто сменить обстановку, совершить моральную перезагрузку и подышать свежим морским воздухом, неспешно прогуливаясь километрами пустых пляжей и наслаждаться тем, как просыпается дикая природа Сиваша, вам непременно нужно приехать в Геническ или на Арабатскую Стрелку.

Итак, чем интересен отдых на Азовском море и Арабатской Стрелке в весенние месяцы?

Арабатская Стрелка весной: свежий воздух, рыба, яркие рассветы

На Арабатской Стрелке весна - это цвет васильково-синего неба и темная лазурь морской воды с небольшими оттенками зелени, особо бросающейся в глаза после мрачных зимних красок.

Цвет яркого золота утреннего рассвета, который идеально можно встретить на старом Железном мосту. Здесь - запах свежего, по-весеннему теплого, морского ветра. Аромат цветущих деревьев.

Фото: Весна на Азовском море (Алексей Войцеховский)

А еще - запах жареной рыбы. Его можно ощутить не только дома, но и прогуливаясь по улицам города. От этих запахов вы сразу вспомните образ золотистой, пожаренной камбалы с хрустящей корочкой. И это как раз тот случай, когда переход к вкусу местной рыбы является лишь звеном в этой цепочке.

Весна - одно из самых благодатных времен года на рыбный промысел. Поэтому - не жареной рыбой единой. Вкус свежего хлеба с тонким слоем масла идеально сочетается с печенкой вяленого бычка и вязкой, янтарно-желтой икрой. Для фиксации и выраженности вкуса нет ничего лучше горького и терпкого пива.

Фото: Особенные рассветы и закаты - приятный бонус отдыха на море весной (Алексей Войцеховский)

Звуков весной на Арабатке особенно много. Шум моря, идущего по проливу баркаса, и пение птиц. Все это радует слух после зимнего затишья. Даже ветер звучит по-особому, намекая на скорое потепление и приход долгожданного лета.

Какая ситуация с выбором жилья

В самом Геническе и во всех населенных пунктах Арабатской Стрелки (Генгорка, Приозерное, Счастливцево и Стрелковое) можно без труда найти варианты жилья, где можно остановиться весной.

С каждым годом все больше частных домовладений, отелей и мини-пансионатов готовы принимать гостей круглогодично.

Фото: В регионе появляется все больше мест для размещения туристов и вне летнего сезона (Алексей Войцеховский)

Приятным бонусом станет то, что в это время цены на жилье заметно ниже, чем в летний сезон. Конечно, такого количества работающих кафешек и развлечений в это время еще нет. Но весной сюда едут совсем не за этим. Рассмотрим детальнее "бонусы" весенней поездки на море.

Тишина и уютная атмосфера

Тишина позволяет привести мысли и тело в порядок и гармонию. Вы сможете хорошо выспаться, и вам не помешают ни шум машин, ни музыка из прибрежных кафешек, ни шумные соседи.

Хорошему сну так же поспособствует кристально чистый морской воздух. Весной его запах ощущается иначе. Надышаться им невозможно.

Недорогие и вкусные морепродукты

Весной рыбный рынок в Геническе предоставит вам все дары Азовского моря в самом свежем виде. Здесь можно очень недорого купить живую креветку (50-60 грн литровая банка), камбала и калкан (60-110 грн за килограмм), азовский бычок нескольких видов, пиленгас и другие морепродукты.

Фото: Весной на Приазовье - широкий выбор морепродуктов (Алексей Войцеховский)

К слову, летом очень высока вероятность взять несвежий товар. Но вот весной этот вариант практически невозможен.

Прогулка по Арабатке

Отдельно стоит рассказать о прогулке по берегу Арабатской Стрелки. Это километры пути по побережью моря, усыпанному миллионами ракушек, мидий и другими дарами моря. Этот процесс затягивает и похож на медитацию.

Фото: На Арабатке можно долго прогуливаться по пляжам, высматривая необычные находки (Алексей Войцеховский)

Здесь глаза высматривают всякие необычные находки, пестрые ракушки, необычного вида осколки дерева, керамики или глины. После сильных штормов этот процесс становится еще более захватывающим, так как море выбрасывает на берег множество интересных объектов и находок.

Горячие источники Арабатки

Обязательна в весенней программе - поездка на горячие источники Арабатской Стрелки. Что может быть прекраснее, чем сидеть в теплой и полезной для здоровья воде при прохладной температуре вокруг?

Не зря так популярны знаменитые горячие чаны на курортах в Карпатах. Термальных источников на Арабатской Стрелке два. Один - в Счастливцево, второй - в Стрелковом. Мы рассказывали о них ранее в предыдущих публикациях.

В Счастливцево придется оставить машину у дороги на специальной стоянке (бесплатно) и немного пройтись. В Стрелковом же можно проехать прямо к территории Арабатских терм.

Фото: Горячие источники Арабатской стрелки (Алексей Войцеховский)

Следует помнить, что хотя это очень приятно, и вылезать на холодный воздух из тепленькой и расслабляющей природной ванны так не хочется, одна процедура не должна превышать по времени 15-20 минут. Если очень хочется еще, то лучше сделайте перерыв и затем - еще один заход. Так будет лучше и полезнее для организма.

Экстремальные развлечения

Любителям более активных видов отдыха здесь тоже будет чем заняться. Весенняя рыбалка, экстремальная прогулка на каяках, SUP-борде или кайте по прозрачному весеннему морю и Сивашу.

Здесь все ограничивается только вашей фантазией и желанием.

Фото: Поездка на море весной - прекрасный способ сменить обстановку (Алексей Войцеховский)

Подведем итоги

Если вам хочется изменить привычную обстановку и устроить небольшое путешествие, при этом вы не планируете тратить на поездку большой бюджет, вам однозначно стоит попробовать приехать весной в Геническ или на Арабатскую Стрелку на несколько дней.

Красота весеннего Азова, пьянящий морской воздух, вкусное меню из морепродуктов, красивые и умиротворяющие пейзажи вам обеспечены. А большое количество отснятых здесь красивых фото и видео позволит вам наполнять ленты своих социальных сетей еще длительный период после этой поездки.

Напомним, ранее мы писали, когда начнется новый сезон отдыха на море в Украине.

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