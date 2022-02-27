ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 12:50
Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов Фото: Самолет Аэрофлота (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейские государства продолжают закрывать свое небо для России

Страны ЕС одна за одной заявляют о запрете полетов российской авиации в своем воздушном пространстве. Украэрорух ведет консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Государственного предприятия "Украэрорух" в Facebook.

Министерство инфраструктуры обратилось к Международной организации воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Согласно официально изданных NOTAM, страны, которые закрыли небо:

  • Латвия
  • Литва
  • Эстония
  • Румыния
  • Словения
  • Финляндия
  • Германия
  • Великобритания
  • Чехия
  • Польша
  • Румыния
  • Болгария
  • Италия

Также сообщается, что Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, Ирландия и Нидерланды приняли решение закрыть небо для российских самолетов.

Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов

Фото: Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковени написал о закрытии неба (фото twitter.com/simoncoveney)

Что означает закрытие воздушного пространства для рейсов российских самолетов

Все воздушные суда с лицензией, выданной РФ, не могут входить в суверенное воздушное пространство этих стран. О своих намерениях уже заявили и другие страны, отмечается на странице "Украэрорух".

"Однозначно можем говорить о полной потере РФ международного авиасообщения. А это влечет за собой потерю огромного количества рабочих мест высокоспециализированного персонала, потерю целых отраслей как туризма, так и агентского рынка грузовых перевозок, технических отраслей", - объясняет последствия эксперт по авиационному праву Андрей Гук в комментарии РБК-Украина.

По его словам, российским самолетам некуда будет лететь на запад, кроме Беларуси. Также последствиями будет запрет поставлять самолеты и запчасти в РФ.

Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов

Фото: Самолеты в небе Европы (скриншот РБК-Украина/телеграмм-канал Антона Геращенко)

"Лизинговые компании и страховые уже отказываются работать с РФ. Поэтому в России остаются только свои старые самолеты. Есть вариант, что авиакомпании не вернут самолеты в ЕС и лизингодателям, но без техобслуживания и запчастей будут летать они не долго", - поясняет специалист.

Напомним, мы писали, реально ли украинцам вернуть деньги за отмененные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Агрессия РФ Авиасообщение
Отдых в Украине
Мнения
Ирина Савина
Обман или правда. Зачем "накручивают" отзывы на Booking и как не попасть на фейковые
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Леля Филимонова
Известный курорт для австрийцев. В Славское на Львовщине туристы ездили еще в 18 веке
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Анна Дубовская
Долина страусов, ледяное озеро и локальные продукты. Идеальный маршрут по Киевщине для зимних выходных
Анна Дубовская
путешественница, блогер, автор канала "Непопсовая UKRAINE"
Татьяна Негода
Пустые курорты и дорогая коммуналка. Что кроется за рекламной картинкой отдыха на Кипре зимой
Татьяна Негода
специально для РБК-Украина
Все мнения