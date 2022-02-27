Полная изоляция. Какие страны закрывают небо для российских самолетов

Европейские государства продолжают закрывать свое небо для России

Страны ЕС одна за одной заявляют о запрете полетов российской авиации в своем воздушном пространстве. Украэрорух ведет консультации по закрытию всего воздушного пространства ЕС для самолетов страны-агрессора после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Государственного предприятия "Украэрорух" в Facebook.

Министерство инфраструктуры обратилось к Международной организации воздушного транспорта (IATA) с просьбой поддержать обращение Украины об исключении российских авиаперевозчиков из всех институтов ассоциации. Речь идет о BSP, Clearing House, MITA, Interline.

Согласно официально изданных NOTAM, страны, которые закрыли небо:

Латвия

Литва

Эстония

Румыния

Словения

Финляндия

Германия

Великобритания

Чехия

Польша

Румыния

Болгария

Италия

Также сообщается, что Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, Ирландия и Нидерланды приняли решение закрыть небо для российских самолетов.

Фото: Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Ковени написал о закрытии неба (фото twitter.com/simoncoveney)

Что означает закрытие воздушного пространства для рейсов российских самолетов

Все воздушные суда с лицензией, выданной РФ, не могут входить в суверенное воздушное пространство этих стран. О своих намерениях уже заявили и другие страны, отмечается на странице "Украэрорух".

"Однозначно можем говорить о полной потере РФ международного авиасообщения. А это влечет за собой потерю огромного количества рабочих мест высокоспециализированного персонала, потерю целых отраслей как туризма, так и агентского рынка грузовых перевозок, технических отраслей", - объясняет последствия эксперт по авиационному праву Андрей Гук в комментарии РБК-Украина.

По его словам, российским самолетам некуда будет лететь на запад, кроме Беларуси. Также последствиями будет запрет поставлять самолеты и запчасти в РФ.

Фото: Самолеты в небе Европы (скриншот РБК-Украина/телеграмм-канал Антона Геращенко)

"Лизинговые компании и страховые уже отказываются работать с РФ. Поэтому в России остаются только свои старые самолеты. Есть вариант, что авиакомпании не вернут самолеты в ЕС и лизингодателям, но без техобслуживания и запчастей будут летать они не долго", - поясняет специалист.

Напомним, мы писали, реально ли украинцам вернуть деньги за отмененные рейсы.