"Кружили пару часов, сбрасывая топливо": появились детали нового инцидента с самолетом на Занзибар

Самолет вернулся в аэропорт вылета, не достигнув пункта назначения

Не успели 180 пассажиров скандального рейса из Танзании выдохнуть после трехдневных мытарств в аэропорту Занзибара, как новые пассажиры того же самолета пострадали при вылете на тот самый курорт.

Борт, на котором украинцы прилетели утром 16 февраля из Занзибара, уже вечером поставили рейсом обратно с новыми туристами. Об этом РБК-Украина стало известно от источника в аэропорту "Борисполь".

По словам собеседника РБК-Украина, после вылета самолета из аэропорта, было принято решение вернуть его обратно. Boeing 737 более двух часов сжигал лишнее топливо над зоной аэропорта, после чего успешно совершил посадку. Затем борт заменили, и уже новый самолет с пассажирами отправился к пункту назначения.

"Открывали в телефонах иконы и молились"

На несколько часов позже вылетели на отдых в Танзанию пассажиры рейса PQ6971 из-за возвращения самолета обратно в аэропорт. О том, как начался полет туристов в Занзибар на этот раз, рассказала РБК-Украина пассажирка рейса Ольга Григорьева.

Фото: Самолет более двух часов сжигал лишнее топливо над зоной аэропорта (pixabay.com)

"Сегодня нас в рамках рейса Киев-Занзибар посадили на тот же самолет, который был ранее поломан. Мы взлетели в час ночи, полет длился 30 минут, после чего самолет развернули обратно на Борисполь по техническим причинам. Над Борисполем мы кружились 3 часа, сбрасывая топливо, чтобы не садиться с полными баками", - поделилась подробностями пассажирка.

По словам девушки, люди на борту во время "кружения" молились.

"Люди открывали на телефонах изображения икон и молились, чтобы мы не умерли все", - отмечает она.

По ее словам, в течение 4 часов представители SkyUp не оповестили пассажиров ни о причине поломки, ни о предположительном времени переноса рейса. В итоге туристам поменяли борт, и они вылетели около 10 утра.

"Хотелось бы избежать дальнейшего ухудшения ситуации по рейсам данной компании, так как они ставят здоровье и безопасность пассажиров под угрозу", - возмущается Ольга Григорьева.

Фото: Аэропорт Занзибара (flickr com/kevharb)

Что говорят в авиакомпании

В авиакомпании объясняют причины случившегося: поломки на борту не было, но сработала сигнализация.

"Во время набора высоты сработала сигнализация системы кондиционирования. Это означает, что самолет может выполнять полет безопасно, но не выше 250-го эшелона (7600 метров)", — рассказали в SkyUp.

При этом в Занзибар авиалайнер летит через воздушное пространство Южного Судана. Над территорией этой страны рекомендуется лететь не ниже 7900 метров.

Фото: Туристы вылетели в Танзанию после замены борта (pixabay.com)

"Руководствуясь безопасностью полетов, командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Какое-то время самолет находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо, для совершения посадки", — уточнили в авиакомпании.

Выработка топлива необходима, чтобы самолет приземлился без перегрузки из-за большого веса. Иначе может быть повреждена техника. Посадку без выработки топлива пилоты совершают только в экстренных случаях, например, если загорелся двигатель.

В авиакомпании отмечают, что для вылета в Занзибар заменили борт. Вместо авиалайнера с бортовым номером UR-SQF в Танзанию отправился другой Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQB. Его прибытие в аэропорт острова Занзибар ожидается 17 февраля.

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