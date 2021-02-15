Спали на шезлонгах: две сотни украинских туристов застряли в Танзании

Из-за поломки самолета украинцы не могут вернуться домой

Почти две сотни украинских туристов не могут вернуться из Занзибара домой, начиная с 13 февраля. Задержка произошла из-за поломки самолета украинской авиакомпании SkyUp.

Как жалуются туристы в соцсетях, их двое суток возят между аэропортом и второсортными гостиницами без возможности полноценно отдохнуть. Туристы измотаны не только плохими условиями ожидания, но и отсутствием четкой информации о том, когда они попадут домой.

На что жалуются туристы

Турист Антон Ткачов написал на своей странице в Facebook, что вместе с женой застрял на Занзибаре. Он сообщил, что время вылета было в 12:50 13 февраля. Всех посадили на автобус к самолету, но через пять минут его развернули и всех высадили.

"Сказали, что это для нашей безопасности. Через 6 часов ожидания нам дали 1,5 литра воды и пару булочек перекусить. В 20 часов вышел пилот, сказал, что самолет поломался и нужно подождать до 3 ночи, пока самолет заправят", - рассказывает турист.

Туристов развезли по разным отелям на несколько часов, многим попались некомфортные условия.

Фото: Туристам пришлось спать рядом с чемоданами (facebook.com/Karpov.Igor)

Как пишут туристы, на следующий день их забрали из отелей в аэропорт и уже во время регистрации на рейс его снова отменили. Через пять часов в аэропорту украинцев отвезли в 5-звездочный отель.

"Единственный "плюс" этой истории, что нас завезли (без заселения, спали на лежаках) на один день в 5-звездочный отель с all inclusive. Но рейс был запланирован на 22:00, и нас должны были забрать в 18:30. Каждый два часа нас перемещали, но информации не было аж до 00:30. Все это время мы стояли на сумках при входе в отель", - сообщает он.

15 февраля туристов снова расселили по разным отелям в ожидании рейса. Украинцы пишут, что очень устали.

"За эти двое суток невероятно измучились, информации достоверной никто не дает. Постоянно таскаем свой багаж, условия чудовищные. Это просто издевательство и катастрофа. С нами есть также семьи с маленькими детьми, вообще не представляю, каково им", - возмущается Антон Ткачов.

На фотографиях и видео видно, что туристам пришлось спать на матах, разложенных рядом с чемоданами возле входа в отель, или шезлонгах на пляже.

К слову, на злосчастный рейс пожаловалась в Instagram и Анастасия Зинченко (известная как девушка из Уханя), которая отдыхала на Занзибаре вместе c мужем Максимом Соколюком, председателем Миграционной службы Украины.

"Условия в хостеле ужасны"

Позже появились фото одной из гостиниц, в которую переселили украинцев. Снимки предоставил один из туристов для Hromadske.

"Скоординировались с еще двумя женщинами, чтобы вместе быть в двухместном номере, чтобы и другим хватило номеров", - рассказала одна из туристок изданию.

Еще один пассажир, который попросил остаться анонимным, рассказал, что часть людей (28 пассажиров) заселили в хостел. Он, по словам туриста, "оказался борделем".

"Условия в хостеле ужасны. Грязь, антисанитария, отсутствие элементарных человеческих условий для проживания. Есть средств гигиены, нас не обеспечили даже водой. Шестерым людям не хватило мест", - рассказал он изданию.

Фото: Отдых на Занзибаре туристы запомнят надолго (pixabay.com)

Что говорят в авиакомпании

Ситуация с туристами известна и туроператорам, и дипломатическим структурам. Так, пресс-служба МИД прокомментировала проблему в Twitter.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Поломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил туристов надлежащими условиями пребывания на время задержки и наиболее быстро решил вопрос возвращения", - заявил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

В авиакомпании SkyUp объясняют, что самолет был готов лететь уже через несколько часов 13 февраля.

"Однако для соблюдения правил и процедур при выполнении рейса, в том числе о рабочем времени экипажей, для выполнения данного рейса нужно было внести изменения в маршрут и получить соответствующие необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем", - уточняют в авиакомпании.

Фото: Аэропорт Занзибара (flickr com/kevharb)

В течение 13-15 февраля ведутся переговоры с авиационными органами стран для получения разрешений на пролет в их воздушном пространстве. К переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины.

"В связи с высоким сезоном на острове нам не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием - только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16 февраля", - отмечают в SkyUp.

В компании добавляют, если не удастся получить разрешение на вылет 15 февраля, 16 февраля всех пассажиров заберут регулярным рейсом.

Почему возникают подобные случаи?

Определенные риски существуют во время любых путешествий, отмечает в комментарии РБК-Украина эксперт в сфере туризма Игорь Короленко.

"Данная ситуация - яркая иллюстрация того, чем чартерные рейсы на ближнемагистральных самолетах отличаются от регулярных. Дело в том, что такие самолеты предусматривают полеты на ближние рейсы длительностью до 4-5 часов. Это результат того, что подобный тип самолетов был использован для перелета на дальнее расстояние. Кроме того, там (где находится самолет - ред.) отсутствует ремонтная база, на которой можно было бы устранить элементарную поломку. Вот и результат", - высказывает мнение он.

По словам Игоря Короленко, регулярные рейсы, конечно, тоже не застрахованы от технических проблем. Это - штатная ситуация для многих компаний.

"Но у регулярного перевозчика рейсы осуществляются почти ежедневно, и у них есть более быстрые возможности замены борта и вывоза пассажиров с помощью других авиакомпаний", - говорит эксперт.

Фото: На Занзибар осуществляют регулярные и чартерные рейсы (booking.com)

Подобного мнения и организатор путешествий в ТК "Географ" Дмитрий Баевский. В комментарии профильному изданию Turprofi.com.ua он отметил, что схожие проблемы могут случаться со всеми авиакомпаниями. По его словам, в данной ситуации сыграло роль стечение сразу нескольких факторов.

"Среднемагистральный самолет на дальнем направлении (борт, по информации авиакомпании, был готов к вылету, но аэропорты по пути не дают разрешения на посадку для дозаправки), высокий сезон на Занзибаре (остров просто забит, в отелях мало мест, особенно в нормальных отелях). В данном случае еще и выходные на первые сутки задержки, когда на остров приезжают и жители столицы Танзании", - говорит он.

По словам Дмитрия Баевского, сегодня SkyUp на всякий случай забронировали отель для пассажиров до завтра, хотя вылет надеются осуществить в 16:30.

"Сделали это на всякий случай: если с разрешением на дозаправку так и не получится, то пассажирам точно будет где переночевать", - добавляет представитель туркомпании.

Ранее туристы раскрыли неприятные детали об отдыхе на островах.

Также туристический эксперт Игорь Короленко в своей колонке писал, какие риски могут ждать туристов во время путешествий в 2021 году.