300 евро и бесплатное жилье. Как помогают украинцам, которые спасаются от войны в Италии

Чаще всего украинские беженцы едут в Милан, Рим и Болонью

По состоянию на начало апреля из-за войны России против Украины в Италию прибыли уже 72 тысячи беженцев из нашей страны.

Последние данные ООН показывают, что по меньшей мере четыре миллиона жителей Украины покинули свои дома из-за войны. Только в Италию в страну въехало около 71 940 человек, из них 37 082 женщины, 6 661 мужчина и 28 197 несовершеннолетних детей.

В начале войны в Италию из Украины ежедневно приезжало более 3000 человек, но затем темпы прибытий замедлились. Правительство Италии выделило 428 млн евро на помощь тем, кто спасается от вторжения России.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие условия для наших граждан разработали в Италии, куда обращаться за помощью в стране и какие выплаты украинцам предусмотрены в этой стране.

В какие города Италии украинские беженцы едут чаще всего

На днях в Италии приняли решение, согласно которому защита украинских беженцев в стране будет действовать в течении одного года (с возможностью продления до 1 года) и обеспечивает проживание, медицинское обслуживание, доступ до жилья, рынка труда и образования.

В МВД страны объявили, что главными пунктами назначения, куда направляется большинство украинских беженцев, стали крупные города:

Рим;

Милан;

Болонья;

Неаполь.

Большинство украинцев, по данным властей, нашли жилье у родственников или знакомых, а других принимают специальные центры и службы МВД Италии, сообщает Schengenvisainfo.com.

Фото: Папа Франциск встречается с беженцами из Украины во время еженедельной общей аудиенции 30 марта 2022 года в Ватикане (Getty Images)

Центры помощи беженцам в итальянских городах

В Италии созданы центры помощи беженцам. Они расположены в местах самого большого сосредоточения граждан Украины, которые вынуждены спасаться от войны.

Рим: телефон горячей линии 800938873; регион Лацио: телефон горячей линии 803555 (+390699509292 для звонков из-за границы); Неаполь: via J.F.Kennedy, 54 – Zona Fuorigrotta; Милан: телефон горячей линии 020202; Флоренция и регион Тоскана : +393896674128; регион Пьемонте: +393516906640; Больцано: +393351438701; регион Венето: +393898745065.

Какие выплаты украинцам предусмотрены в Италии

Для украинцев в стране будут предусмотрены денежные выплаты. Ожидается, что эти финансовая помощь охватит до 60 000 человек в течение трех месяцев после их прибытия в страну до конца декабря этого года.

Власти Италии издали "специальный указ по Украине", которым создано до 15 000 дополнительных мест приема при поддержке сектора недвижимости и религиозных учреждений: при размещении кого-либо в таких муниципальных центрах власти платят владельцам мест размещения около 30 евро на человека в день.

В правительстве анонсировали встречу между региональными правительствами и главой гражданской обороны Фабрицио Курсио для выяснения ситуации с приемом беженцев.

"С одной стороны, мы просили создать финансовые взносы семьям, принимающим украинцев. Поскольку, если эта "сеть" рухнет, то возникнут проблемы. И тогда мы просили — и были услышаны — о большем минимальном среднем взносе на каждого человека, размещенного в специальных местах", — отметили в правительстве.

Фото: Зоопарк в Неаполе бесплатно принял украинских детей и их семьи, которые покинули Украину после российского вторжения 24 февраля (Getty Images)

В Италии также выделят 52 миллиона евро региональным правительствам в течение года, чтобы помочь обеспечить доступ украинцев к национальным службам здравоохранения. Выплаты будут пропорциональны количеству приехавших беженцев в каждом регионе охватят до 100 тысяч человек.

Какие условия пребывания украинских беженцев в Италии

Украинцам будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев. Это даст им доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Премьер-министр Марио Драги 29 марта подписал указ, согласно которому будет установлена временная защита и помощь для беженцев, прибывающих из Украины. Указ следует за решением саммита Европейского совета о режиме временной защиты наших граждан в ЕС.

Речь идет о гражданах Украины и третьих стран, пользующихся международной защитой, и членах их семей. Полицейские управления получат право выдавать украинцам вид на жительство.

Начальник гражданской защиты Фабрицио Курсио также подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим "ежемесячные взносы" в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев, сообщает Euroactiv.

Алгоритм действий для украинцев, которые спасаются от войны в Италии

Портал VisitUkraine.today расместил информацию о том, что делать украинцам, которые только что прибыли в Итали.

1. В зависимости от региона, в который вы прибываете, заполните форму посольства/консульства Украины в Италии:

Для регионов Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise – заполните форму;

Для регионов Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto-Adige, Valle D’Aosta, Veneto – форма;

Для Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia - форма;

Фото: Беженцы из Украины в Италии (Getty Images)

2. Проверьте наличие и действительность своего заграничного паспорта. При необходимости обратитесь в Посольство Украины в Риме или Генеральные консульства Украины в Милане или Неаполе:

Посольство Украины в Италии (консульский отдел) +393519886823 Roma, via Monte Pramaggiore, 13;

Генеральное консульство Украины в Милане+393487254038 Milano, via Ludovico di Breme, 11;

Генеральное консульство Украины в Неаполе +393277364822 Napoli, via G.Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int.5-6;

3. На протяжении 48 часов после въезда в Италию в отделении санитарной службы (ASL) по месту проживания сделайте тест на SARS-CoV-2. В том же отделении санитарной службы получите код STP (или карту SSR для детей и беременных женщин): это даст доступ к системе медицинского обслуживания.

В течение 5 дней после сдачи теста необходимо придерживаться режима самонаблюдения с обязательным ношением маски типа FFP2.

Кроме того, до 31 марта 2022 вы можете пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до учреждений здравоохранения и/или учреждений медицинского обслуживания, до места проживания или до другого места, предоставленного в пользование и проживание.

В салоне транспорта обязательно ношение маски типа FFP2 и предъявление справки с негативным результатом молекулярного теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа, или теста на антиген за 48 часов.

Напомним, ранее мы писали, как украинцам помогают в Португалии.

Также стало известно, на какую помощь можно рассчитывать украинским беженцам в Великобритании.