Возвращение туристического сезона. Сколько стоит новогодний отдых в Турции

В новогоднюю ночь в Анталии будут работать 150 отелей. Об этом на днях сообщил губернатор провинции Эрсин Языджы.

Подготовка к Новому году "возродила" закрытый в 2021 году туристический сезон, отметил он.

"Наши 150 отелей в Анталии будут работать в канун Нового года. Мы завершили подготовку во всех сферах - от отелей до аэропортов в Анталии, столице безопасного туризма, и ждем наших гостей", - передали слова губернатора в Turism Press.

Чиновник добавил, что местах, где будет много людей, особенно в отелях и развлекательных заведениях, в канун Нового года будут предприняты все меры предосторожности.

Каким был туристический сезон в Турции в 2021 году

На встрече с представителями туристического сектора Эрсин Языджы дал оценку туристическому сезону 2021 года и поделился целями на 2022 год.

Фото: Курорт Алания на Анталийском побережье (booking.com)

Он подчеркнул важность брендинга и преобразований в туризме, и отметил, что необходимо сосредоточиться на образовании, гастрономии, здоровье, культуре, круизах и развитии экологического туризма.

"Мы живем в городе, в котором есть все упомянутые отрасли туризма. Мы должны придавать большое значение их продвижению", - рассказал Языджы.

Он добавил, что необходимо прикладывать усилия для привлечения туристов из стран, которые до сих пор предпочитали другие направления для путешествий.

"В 2021 году количество туристов, приезжающих в нашу страну из Украины, приблизилось к 1 миллиону 300 тысячам человек. Мы должны как увеличить количество туристов, так и добавить новые страны в наш список", - отметил чиновник.

Фото: Популярная у туристов Анталия (booking.com)

Губернатор Анталии заявил, что борьба с пандемией продолжается и что провинция хорошо справилась с этим процессом и приняла почти 9 миллионов туристов.

"Благодаря сертификату безопасного туризма, выданного нашим Министерством культуры и туризма, в этом году в соответствии с мерами по борьбе с пандемией в наших отелях мы приняли почти 9 миллионов иностранных гостей. Вместе мы продолжим увеличивать долю турецкого туризма в мире. Надеюсь, 2022 год будет намного лучше", - сказал он.

Сколько стоит отдых в Турции на Новый год

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 26 декабря и выбрали самые низкие цены.

У сети агентств "Поехали с нами" встретить Новый год и провести 7 ночей в 4* отеле в Алании можно по цене от 22,7 тыс. гривен, в 5* - от 23,5 тыс. гривен с вылетом 26 декабря.

Фото: Отель в Анталии (booking.com)

У "Farvater" – неделю с праздничным настроением в Алании можно провести в 3* отеле по цене от 19,9 тыс. гривен, в 4* в Кемере - от 23 тыс. гривен, в 5* в Аланье – от 23,5 тыс. гривен с вылетом 26 декабря.

У компании "Happу Rest" провести неделю в 3* отеле в Алании можно по цене от 19 тыс. гривен, в 4* отеле в Анталии – от 26,5 тыс. гривен, в 5* отелях Алании - от 22 тыс. гривен с вылетом 26 декабря.

Напомним, мы писали, как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работы.

Также мы рассказывали, про цены на новогодние туры в популярные жаркие страны.