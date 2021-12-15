Теплое море от 8 тысяч гривен за неделю. Стали известны цены на новогодние туры в популярные жаркие страны

В топе направлений – Египет, Турция и ОАЭ

Туры на Новый год пользуются особым спросом среди путешественников, которые на праздники хотят сменить климат за окном. Туристические эксперты отмечают: лучшие отели в жарких странах уже "разобрали" туристы из других стран, а из актуальных предложений забронировано и распродано уже более трети туров.

Между тем даже за две недели до праздников украинцы могут найти путевки по всем направлениям, которые были популярными и в прошлых сезонах.

Где можно планировать новогодний отдых и сколько стоят туры на курорты – в материале РБК-Украина.

Какие страны выбирают украинские туристы для отдыха зимой

Первые позиции по популярности среди туристов в декабре и в новогодний период занимают Египет и Турция, рассказывает в комментарии РБК-Украина Олег Кулик, директор сети туристических агентств "Поехали с нами".

"Если говорить об основных направлениях, куда можно поехать украинцам и куда сейчас летают, то на первом месте – Египет, на втором – экскурсионная Турция (Стамбул, Каппадокия), потом – ОАЭ", — называет эксперт тройку самых популярных направлений.

Фото: Отдых в Египте (booking.com)

Далее в списке наиболее посещаемых направлений в декабре 2021 года он перечисляет такие страны:

Доминикана – (в два раза популярнее, чем Танзания). Первое место среди экзотических направлений с прошлого года благодаря ежедневной чартерной цепочке.

Танзания (остров Занзибар) - (в два раза популярнее, чем Мальдив, и в четыре раза – чем Куба;

Мальдивы (в два раза популярнее, чем Куба);

Шри-Ланка;

Испания;

Куба;

Италия.

Далее интерес туристов распределялся следующим образом: Греция, Грузия, Мексика, Венгрия, Чехия, Финляндия, Андорра, Франция, Кипр, Таиланд.

Фото: Туры на Мальдивы популярны на Новый год (unsplash.com/colin-watts)

Полететь можно во все популярные страны, но выбор отелей меньше

Мест в лучших отелях во многих курортных странах уже почти не осталось, говорят туристические агенты. При этом туристам объясняют – объекты размещения стали "в стоп" – все номера заняты, поэтому бронирования для новых постояльцев не подтверждаются.

"Не стоит путать "стоп" отелей с возможностью полететь. Действительно, есть много отелей, которые на Новый год и Рождество уже не имеют свободных мест. Это значит, что вариантов выбора отелей стало меньше, мест в конкретном отеле по желанию туриста может не быть. Но можно выбрать альтернативу", — говорит Олег Кулик.

В прошлом году была такая же ситуация на Мальдивах и в Танзании, не хватало "наземки", отмечает он.

"Но все равно, какой-то из отелей подтверждается. И хотя ситуация не такая, как была летом в Черногории, когда было очень сложно найти отели, но приближается к такой", — обращает внимание руководитель сети агентств.

Фото: Курортные отели на острове Занзибар (booking.com)

По его информации, такая тенденция прослеживается в большинстве направлений. Например, в Египте в прошлом году было легко забронировать туры, а сейчас в этой стране также есть проблема с наличием свободных номеров в отелях.

"Проблема есть только в том, чтобы забронировать самый популярный отель, но нет проблемы выбрать другой и полететь на отдых. В любой стране есть номера. Авиабилеты еще есть, так что украинцы попадут на отдых в ту страну, куда хотят", — отмечает Олег Кулик.

Отели заполнены, но появляются отказные номера, — эксперты

Туристы бронируют туры в экзотические страны в основном на ближайшие и новогодние даты, рассказала в комментарии РБК-Украина Татьяна Прокопенко, директор туроператора "Coral Travel".

"Актуальны в этом сезоне, как и раньше - Мальдивы и Сейшелы, а также Шри-Ланка. На новогодние даты на Мальдивах уже раскуплены самые популярные среди наших туристов отели", — описывает она ситуацию на курортах.

Фото: Отдых на Шри-Ланке (unsplash.com/farhath-firows)

По ее словам, на Сейшелах пользуются наибольшим спросом бюджетные отели, большинство из которых доступны для бронирования только уже после праздничного периода.

Абсолютно по всем экзотическим направлениям уже больше месяца наблюдается большой спрос, дорожают авиабилеты из-за нехватки мест и практически все качественные отели в "стопах", обращает внимание Светлана Витковская, директор туроператора "Центр".

"Полегчало с местами на курортах, когда из-за обнаружения "Омикрона" некоторые страны ограничили сообщение со странами Африки. Из-за этого гостиницы получили отмены бронирований с африканских рынков, и мы получили свободные места в отелях для наших туристов – например, на Мальдивах", — рассказала она.

Фото: Пляж в Доминикане (booking.com)

Сколько стоят новогодние туры в популярные страны

Если вы летите на Новый год или рождественские праздники, то цены на туры могут быть выше в полтора-два раза, говорит Олег Кулик. Такая тенденция была всегда.

"На Новый год обычно туристы выбирают не самые дешевые туры. Например, на Мальдивы в среднем путевка будет стоить 2-4 тысяч долларов с человека, хотя там есть и дешевые отели", - рассказывает эксперт.

Мальдивы – одно из самых дорогих направлений, отдых в Танзании или Доминикане обойдется дешевле.

Фото: Отель на Анталийском побережье в Турции (booking.com)

По просьбе издания Олег Кулик приводит примеры цен на новогодние туры от 7 ночей на двоих – в самых бюджетных отелях категории 3-4* без питания или с завтраками на даты вылета 26-30 декабря.

Мальдивы – от 66 тысяч гривен;

ОАЭ – от 30 тысяч гривен;

Доминикана – от 82 тысяч гривен;

Танзания – от 43 тысяч гривен;

Шри-Ланка – от 52 тысяч гривен;

Куба – от 79 тысяч;

Египет – от 16-17 тысяч гривен;

Турция (Анталия) – от 20 тысяч гривен.

Отметим, ранее мы писали, какие тропические курорты выбирают украинцы для зимнего отпуска.

Также были названы 20 лучших городов Европы для новогодних путешествий.