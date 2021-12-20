ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зимовка в формате "все включено". Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работы

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 07:55
Зимовка в формате "все включено". Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работы Фото: Удаленная работа из теплой страны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Отели предлагают специальные тарифы со скидками

В этом году среди украинских туристов появился новый тренд на фоне пандемии – "зимовка" в отелях на всем готовом, хотя прежде большинство "удаленщиков" предпочитали самостоятельно организовывать поездки и селиться в частных виллах или квартирах.

"Пандемия нам помогла. Самостоятельные путешественники стали обращаться за организацией поездок. Но есть еще ведь фактор отсутствия бытовых забот. Если турист на месяц летит, например, в Египет на "все включено", то он ни о чем не думает. А зимовка "все включено" в Турции - вообще принципиально новый продукт", - рассказал в комментарии РБК-Украина Павел Головненко, директор туристической компании "Пилигрим".

Он отметил, что туристы, которые перебираются зимовать в страны с более мягким климатом, берут с собой в отели даже домашних животных. К примеру, на днях его компания помогала туристу оформлять путешествие с котом.

В каких странах украинцы предпочитают проводить холодные месяцы в этом сезоне и на какие суммы стоит рассчитывать, планируя проживание – в материале РБК-Украина.

"Турция – хит сезона. Зимуют в Анталии и Алании"

Одна из самых популярных стран для длительного проживания и удаленной работы – Турция. Об этом свидетельствует как рост спроса на покупку недвижимости на Анталийском побережье среди украинцев, так и данные туристических компаний.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Некоторые отели в Турции не закрываются на зиму (booking.com)

Павел Головненко отмечает, что эта страна – самая популярная по выбору туристов благодаря тому, что цены на проживание в мягком климате не дороже аренды жилья в Киеве, и легко полететь домой на несколько дней:

"У нас хит сезона - зимовка в Турции. При этом мы продаем два принципиально разных продукта:

  1. Зимовка в апартаментах или недорогих отелях на "завтраках". Первый продукт мы задумывали как замену Таиланду. Для нас он низкодоходный, но нужен для ассортимента. Конечно, это не полноценная замена экзотике, потому что купаться в море нет возможности. Но удаленщикам он "зашел". Они выбирают проживание в Анталии или Алании. В Анталии развитая инфраструктура и много предложений проживания. В Алании с инфраструктурой чуть хуже, но с проживанием тоже все замечательно.

Пользуются интересом и более сложные варианты, например, Стамбул + Каппадокия + Анталия".

  1. Второй вариант зимовки - на "все включено". Он дороже, его идея близка к идее летнего отдыха - бегство от быта. Этот продукт дороже, мы продаем более дорогие отели, и клиенты другие. Например, менеджеры больших компаний".

Турция очень удобна для зимовки, потому что легко на несколько дней прилететь в Украину, добавляет он.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Улица в Анталии (pixabay.com)

Сколько стоит длительное проживание в отелях Турции

Некоторые турецкие отели стали предлагать программы для "зимовки" для удаленной работы с проживанием месяц и больше, рассказывает в комментарии РБК-Украина Павел Григораш, директор Украинской ассоциации туристических агентств.

"Сейчас есть неплохие предложения в отелях Турции для тех, кто приезжает на больший срок, чем 28-30 дней. На зиму там применяют совсем другие тарифы – выходит дешевле минимум в два-три раза, чем краткосрочное проживание", - говорит специалист.

К слову, на сайте booking можно найти варианты размещения на Анталийском побережье в Турции в 4-5* отелях с питанием "все включено" в зимний период от 2 тыс. гривен в сутки. В бюджетных отелях Анталии в номере "стандарт" с завтраками можно пожить по цене от 7,5 тыс. гривен за 30 ночей. В 4* отеле с завтраками за 2 км от пляжа можно провести месяц по цене 16,5 тыс. гривен.

Таиланд "набирает обороты" – жилье подорожало на 25%

На втором месте по популярности зимовки среди украинцев, которые обращаются в туристические агентства – Таиланд. Эта страна была одной из самых любимых локаций для туризма на длительные сроки и до пандемии.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Туристы в Таиланде (unsplash.com/akash-rai)

"Таиланд был в топе направлений для зимовки благодаря дешевизне и хорошему климату. Обычно ни с перелетом, ни с проживанием, ни с питанием сложностей в этой стране не возникает", - говорит Павел Григораш.

Он добавляет: пока Таиланд остается "проблемным" с точки зрения правил посещения. Те туристы, которые уже отправились на зимовку – скорее всего, поселились на островах, а не на материке.

Спрос на дорогие туры для зимовки в Таиланд уже растут – еще до ослабления правил такие туристы могли отправиться в страну на несколько месяцев по долгосрочным визам – хотя такой вид отдыха обходится в круглую сумму.

"Эти туристы отправляются в Таиланд на длительные сроки – от трех недель. Минимально такие туры обходятся путешественникам от 5 тысяч долларов за двоих", - рассказывал ранее в комментарии изданию Павел Головненко.

"Складывается впечатление, что Таиланд – самое популярное направление, и никто его раньше не знал. Последние недели туристы бесконечно спрашивают эту страну. Таиланд очень дешевый – размещение можно найти по цене в 10-15 долларов. Высокие цены только на новогодние даты, а после 10 января – "бери - не хочу", - рассказала РБК-Украина директор туроператора "Центр" Светлана Витковская.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Природа в Таиланде (unsplash.com/o-k-a)

Таиланд набирает обороты, подтверждает Павел Головненко. Только цены на проживание там поднялись.

"В этом сезоне примерно на 25% дороже, чем раньше. В 750 долларов человеку в месяц уже сложно уложиться. Необходимо хотя бы 1000 долларов", - обращает внимание он.

Египет: какие курорты для зимовки выбирают айтишники

На третьем месте по спросу на зимовку среди украинских фрилансеров остается Египет. Одно из самых известных мест, куда зимой стекаются к теплому морю и свежему манго любители зимовки – город Дахаб в сотне километров от популярного курорта Шарм-эль-Шейх.

"В Дахабе не так много отелей – там обычно берут виллу или апартаменты. Там классный дайвинг – этот город любят именно дайверы. Так отдыхают месяц и больше", - рассказывает Павел Григораш.

"Продаем Дахаб и Шарм тоже. Там куча недорогих отелей на второй линии. Айтишники их любят", - рассказал Павел Головненко.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Побережье в Дахабе (pixabay.com)

При этом многие туристы отказываются от варианта питаться самостоятельно и продолжают пользоваться форматом "все включено".

"Сейчас самое дешевое предложение – 45 тысяч гривен на двоих на 24 ночи. А мы и дешевле много продавали по раннему бронированию на "все включено". В августе -сентябре - на декабрь-февраль. Не могу сказать, что это огромный поток. Мы в прошлом году уже начали "длинный" Египет предлагать, и он "зашел" на удивление. В этом году мы предложили тем, кто ездил в прошлом, покупать заранее", - рассказал о новой тенденции руководитель туристической компании.

Он отмечает, что для таких туров срабатывает "сарафанное радио" – побывавшие на зимовке в отелях, рекомендуют такой формат другим.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Дайвинг на курорте Египта (booking.com)

Эмираты и Шри-Ланка. В какие еще страны можно отправиться зимой

Шри-Ланка для зимовки также недорогая, поскольку большую часть стоимости туров туда составляет перелет, отмечает Павел Григораш. Но такое путешествие реже оформляют через турагентов, а чаще самостоятельно бронируют и билеты, и отель.

Эмираты для зимовки - довольно дорогое направление, хотя его выбирают туристы из соседних с Украиной стран. Но на такой вид туризма непросто оформить визу, а Мальдивы, даже на бюджетных виллах в Мале, тоже не являются популярным направлением для удаленной работы, уточняет эксперт.

Зимовка в формате &quot;все включено&quot;. Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работыФото: Шри-Ланка для зимовки - недорогая локация (unsplash.com/ishan-kahapola)

Идея провести зимовку на Занзибаре в Танзании стакивается с несколькими "против": уровень вакцинации населения очень низкий, и уровень части отелей оставляет желать лучшего.

Напомним, мы писали о странах Европы, где легко получить визу фрилансерам.

Также мы рассказывали, что в Греции впервые запустили кампанию по зимнему туризму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет Турция Туризм Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Все мнения