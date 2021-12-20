Зимовка в формате "все включено". Как украинским туристам отправиться в теплые страны для удаленной работы

Отели предлагают специальные тарифы со скидками

В этом году среди украинских туристов появился новый тренд на фоне пандемии – "зимовка" в отелях на всем готовом, хотя прежде большинство "удаленщиков" предпочитали самостоятельно организовывать поездки и селиться в частных виллах или квартирах.

"Пандемия нам помогла. Самостоятельные путешественники стали обращаться за организацией поездок. Но есть еще ведь фактор отсутствия бытовых забот. Если турист на месяц летит, например, в Египет на "все включено", то он ни о чем не думает. А зимовка "все включено" в Турции - вообще принципиально новый продукт", - рассказал в комментарии РБК-Украина Павел Головненко, директор туристической компании "Пилигрим".

Он отметил, что туристы, которые перебираются зимовать в страны с более мягким климатом, берут с собой в отели даже домашних животных. К примеру, на днях его компания помогала туристу оформлять путешествие с котом.

В каких странах украинцы предпочитают проводить холодные месяцы в этом сезоне и на какие суммы стоит рассчитывать, планируя проживание – в материале РБК-Украина.

"Турция – хит сезона. Зимуют в Анталии и Алании"

Одна из самых популярных стран для длительного проживания и удаленной работы – Турция. Об этом свидетельствует как рост спроса на покупку недвижимости на Анталийском побережье среди украинцев, так и данные туристических компаний.

Фото: Некоторые отели в Турции не закрываются на зиму (booking.com)

Павел Головненко отмечает, что эта страна – самая популярная по выбору туристов благодаря тому, что цены на проживание в мягком климате не дороже аренды жилья в Киеве, и легко полететь домой на несколько дней:

"У нас хит сезона - зимовка в Турции. При этом мы продаем два принципиально разных продукта:

Зимовка в апартаментах или недорогих отелях на "завтраках". Первый продукт мы задумывали как замену Таиланду. Для нас он низкодоходный, но нужен для ассортимента. Конечно, это не полноценная замена экзотике, потому что купаться в море нет возможности. Но удаленщикам он "зашел". Они выбирают проживание в Анталии или Алании. В Анталии развитая инфраструктура и много предложений проживания. В Алании с инфраструктурой чуть хуже, но с проживанием тоже все замечательно.

Пользуются интересом и более сложные варианты, например, Стамбул + Каппадокия + Анталия".

Второй вариант зимовки - на "все включено". Он дороже, его идея близка к идее летнего отдыха - бегство от быта. Этот продукт дороже, мы продаем более дорогие отели, и клиенты другие. Например, менеджеры больших компаний".

Турция очень удобна для зимовки, потому что легко на несколько дней прилететь в Украину, добавляет он.

Фото: Улица в Анталии (pixabay.com)

Сколько стоит длительное проживание в отелях Турции

Некоторые турецкие отели стали предлагать программы для "зимовки" для удаленной работы с проживанием месяц и больше, рассказывает в комментарии РБК-Украина Павел Григораш, директор Украинской ассоциации туристических агентств.

"Сейчас есть неплохие предложения в отелях Турции для тех, кто приезжает на больший срок, чем 28-30 дней. На зиму там применяют совсем другие тарифы – выходит дешевле минимум в два-три раза, чем краткосрочное проживание", - говорит специалист.

К слову, на сайте booking можно найти варианты размещения на Анталийском побережье в Турции в 4-5* отелях с питанием "все включено" в зимний период от 2 тыс. гривен в сутки. В бюджетных отелях Анталии в номере "стандарт" с завтраками можно пожить по цене от 7,5 тыс. гривен за 30 ночей. В 4* отеле с завтраками за 2 км от пляжа можно провести месяц по цене 16,5 тыс. гривен.

Таиланд "набирает обороты" – жилье подорожало на 25%

На втором месте по популярности зимовки среди украинцев, которые обращаются в туристические агентства – Таиланд. Эта страна была одной из самых любимых локаций для туризма на длительные сроки и до пандемии.

Фото: Туристы в Таиланде (unsplash.com/akash-rai)

"Таиланд был в топе направлений для зимовки благодаря дешевизне и хорошему климату. Обычно ни с перелетом, ни с проживанием, ни с питанием сложностей в этой стране не возникает", - говорит Павел Григораш.

Он добавляет: пока Таиланд остается "проблемным" с точки зрения правил посещения. Те туристы, которые уже отправились на зимовку – скорее всего, поселились на островах, а не на материке.

Спрос на дорогие туры для зимовки в Таиланд уже растут – еще до ослабления правил такие туристы могли отправиться в страну на несколько месяцев по долгосрочным визам – хотя такой вид отдыха обходится в круглую сумму.

"Эти туристы отправляются в Таиланд на длительные сроки – от трех недель. Минимально такие туры обходятся путешественникам от 5 тысяч долларов за двоих", - рассказывал ранее в комментарии изданию Павел Головненко.

"Складывается впечатление, что Таиланд – самое популярное направление, и никто его раньше не знал. Последние недели туристы бесконечно спрашивают эту страну. Таиланд очень дешевый – размещение можно найти по цене в 10-15 долларов. Высокие цены только на новогодние даты, а после 10 января – "бери - не хочу", - рассказала РБК-Украина директор туроператора "Центр" Светлана Витковская.

Фото: Природа в Таиланде (unsplash.com/o-k-a)

Таиланд набирает обороты, подтверждает Павел Головненко. Только цены на проживание там поднялись.

"В этом сезоне примерно на 25% дороже, чем раньше. В 750 долларов человеку в месяц уже сложно уложиться. Необходимо хотя бы 1000 долларов", - обращает внимание он.

Египет: какие курорты для зимовки выбирают айтишники

На третьем месте по спросу на зимовку среди украинских фрилансеров остается Египет. Одно из самых известных мест, куда зимой стекаются к теплому морю и свежему манго любители зимовки – город Дахаб в сотне километров от популярного курорта Шарм-эль-Шейх.

"В Дахабе не так много отелей – там обычно берут виллу или апартаменты. Там классный дайвинг – этот город любят именно дайверы. Так отдыхают месяц и больше", - рассказывает Павел Григораш.

"Продаем Дахаб и Шарм тоже. Там куча недорогих отелей на второй линии. Айтишники их любят", - рассказал Павел Головненко.

Фото: Побережье в Дахабе (pixabay.com)

При этом многие туристы отказываются от варианта питаться самостоятельно и продолжают пользоваться форматом "все включено".

"Сейчас самое дешевое предложение – 45 тысяч гривен на двоих на 24 ночи. А мы и дешевле много продавали по раннему бронированию на "все включено". В августе -сентябре - на декабрь-февраль. Не могу сказать, что это огромный поток. Мы в прошлом году уже начали "длинный" Египет предлагать, и он "зашел" на удивление. В этом году мы предложили тем, кто ездил в прошлом, покупать заранее", - рассказал о новой тенденции руководитель туристической компании.

Он отмечает, что для таких туров срабатывает "сарафанное радио" – побывавшие на зимовке в отелях, рекомендуют такой формат другим.

Фото: Дайвинг на курорте Египта (booking.com)

Эмираты и Шри-Ланка. В какие еще страны можно отправиться зимой

Шри-Ланка для зимовки также недорогая, поскольку большую часть стоимости туров туда составляет перелет, отмечает Павел Григораш. Но такое путешествие реже оформляют через турагентов, а чаще самостоятельно бронируют и билеты, и отель.

Эмираты для зимовки - довольно дорогое направление, хотя его выбирают туристы из соседних с Украиной стран. Но на такой вид туризма непросто оформить визу, а Мальдивы, даже на бюджетных виллах в Мале, тоже не являются популярным направлением для удаленной работы, уточняет эксперт.

Фото: Шри-Ланка для зимовки - недорогая локация (unsplash.com/ishan-kahapola)

Идея провести зимовку на Занзибаре в Танзании стакивается с несколькими "против": уровень вакцинации населения очень низкий, и уровень части отелей оставляет желать лучшего.

Напомним, мы писали о странах Европы, где легко получить визу фрилансерам.

Также мы рассказывали, что в Греции впервые запустили кампанию по зимнему туризму.