Повернення туристичного сезону. Скільки коштує новорічний відпочинок у Туреччині

У новорічну ніч в Анталії працюватимуть 150 готелів. Про це днями повідомив губернатор провінції Ерсін Язиджі.

Підготовка до Нового року "відродила" закритий у 2021 році туристичний сезон, зазначив він.

"Наші 150 готелів в Анталії працюватимуть напередодні Нового року. Ми завершили підготовку у всіх сферах - від готелів до аеропортів в Анталії, столиці безпечного туризму, і чекаємо наших гостей", - передали слова губернатора в Turism Press.

Чиновник додав, що місцях, де буде багато людей, особливо в готелях і розважальних закладах, напередодні Нового року будуть вжиті всі запобіжні заходи.

Яким був туристичний сезон в Туреччині в 2021 році

На зустрічі з представниками туристичного сектору Ерсін Язиджі дав оцінку туристичному сезону 2021 року та поділився цілями на 2022 рік.

Фото: Курорт Аланія на Анталійському узбережжі (booking.com)

Він підкреслив важливість брендингу і перетворень в туризмі, і зазначив, що необхідно зосередитися на освіті, гастрономії, здоров'ї, культурі, круїзах і розвитку екологічного туризму.

"Ми живемо в місті, в якому є всі згадані галузі туризму. Ми повинні надавати великого значення їх просуванню", - розповів Язиджі.

Він додав, що необхідно прикладати зусилля для залучення туристів з країн, які досі обирали інші напрямки для подорожей.

"У 2021 році кількість туристів, які приїжджають в нашу країну з України, наблизилася до 1 мільйона 300 тисяч осіб. Ми повинні як збільшити кількість туристів, так і додати нові країни в наш список", - зазначив чиновник.

Фото: популярна у туристів Анталія (booking.com)

Губернатор Анталії заявив, що боротьба з пандемією триває і що провінція добре впоралася з цим процесом і прийняла майже 9 мільйонів туристів.

"Завдяки сертифікату безпечного туризму, виданого нашим міністерством культури і туризму, в цьому році відповідно до заходів по боротьбі з пандемією в наших готелях ми прийняли майже 9 мільйонів іноземних гостей. Разом ми продовжимо збільшувати частку турецького туризму в світі. Сподіваюся, 2022 рік буде набагато кращим", - сказав він.

Скільки коштує відпочинок в Туреччині на Новий рік

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 26 грудня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі агентств "Поїхали з нами" зустріти Новий рік і провести 7 ночей в 4* готелі в Аланії можна за ціною від 22,7 тис.гривень, в 5* - від 23,5 тис. гривень з вильотом 26 грудня.

Фото: Готель в Анталії (booking.com)

У "Farvater" - тиждень зі святковим настроєм в Аланії можна провести в 3* готелі за ціною від 19,9 тис.гривень, в 4* в Кемері - від 23 тис. гривень, в 5* в Аланії – від 23,5 тис. гривень з вильотом 26 грудня.

У компанії "Happу Rest" провести тиждень в 3* готелі в Аланії можна за ціною від 19 тис.гривень, в 4* готелі в Анталії – від 26,5 тис. гривень, в 5* готелях Аланії - від 22 тис. гривень з вильотом 26 грудня.

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